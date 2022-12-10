Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної, - Гайдай

Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підійшли впритул до Кремінної і стоять за декілька кілометрів від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гайдай заявив в ефірі телемарафону

"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни "добре підготувалися", щоб захищати свої позиції.

Голова ОВА зазначив, що "свої останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового і Кремінної".

Крім того, переконаний Гайдай, зимова погода сприятиме швидкому руху техніки на фронті.

Він згадав і про партизанів на Луганщині, завдяки яким відбувається "певна "бавовна".

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