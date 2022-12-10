Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної, - Гайдай
Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підійшли впритул до Кремінної і стоять за декілька кілометрів від міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гайдай заявив в ефірі телемарафону
"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - зазначив він.
Гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни "добре підготувалися", щоб захищати свої позиції.
Голова ОВА зазначив, що "свої останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового і Кремінної".
Крім того, переконаний Гайдай, зимова погода сприятиме швидкому руху техніки на фронті.
Він згадав і про партизанів на Луганщині, завдяки яким відбувається "певна "бавовна".
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 Старий плюгавий дідо, якого зачекалися вже в Гаазі на лаві підсудних, заскиглив, що мінськими угодами його обдурили та затягли в пастку. Каже, що треба було повномасштабне вторгнення робити ще у той час, коли від нашої армії за часів яника нічого не залишилося.
Меркель теж це підтвердила у своєму інтерв'ю 7 грудня, що Порошенко продемонстрував плюгавцю комбінацію з трьох пальців та обдурив шилом бритого, як кажуть у нас в Україні. Вграв кривавого диктатора по самі вуха, а сам в той час зайнявся прокачкою нашого війська за стандартами НАТО.
Отже, висновок: якщо ще раз почуєте від когось, що угоди були непотрібні, то перед вами або зрадник, або дурень.
...от от...от от ...от зараз таки точно..
Наші бійці накопичують сили,щоб звільнити ці населені пункти.
Дуже багато негативу в коментарях....нажаль.
Кацапські під.уйловники,біжіть в рашу,поки не пізно.