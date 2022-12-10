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Наші війська за декілька кілометрів від Кремінної, - Гайдай

гайдай

Голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що українські військові підійшли впритул до Кремінної і стоять за декілька кілометрів від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  Гайдай заявив в ефірі телемарафону

"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни "добре підготувалися", щоб захищати свої позиції.

Голова ОВА зазначив, що "свої останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового і Кремінної".

Крім того, переконаний Гайдай, зимова погода сприятиме швидкому руху техніки на фронті.

Він згадав і про партизанів на Луганщині, завдяки яким відбувається "певна "бавовна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстрілюють визволені села Луганщини, люди починають евакуюватися, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319&__cft__%5B0%5D=AZWcOYF57Uw_k2uLQHzJ7Iit-OCP--tifokU5caeIvzSOMHd7IaA3OU56o5T4JHFMzgCoQJa5pMaHF7YWk0fsIJY-H7PLhGFW6ZfUyd0BxoKNqqb_qM5DAgMQVF5AK9xqm91fFQ0amDqxB7YJOnlJIydoLFmAFP6qfymrTSpl1LcsGMJXvfF-LKvkCy5NpY8rZo7YKz7JjmHVsIGEDLArKh-&__tn__=-UC%2CP-R Гена Шарамук
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/319307758_1989430127928397_4934218528414798150_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=NVLRESkX3ZcAX-Wa_rl&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AfBJyIqiCE5J_OLVcTT96Dq77enPSPIZgg5leBv5d6ifYw&oe=63998B20 Люди, люди, караул! Покажіть цей допис тим, хто накидував на мінські угоди. Бо, бачте, вони таки зробили свою справу.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 Старий плюгавий дідо, якого зачекалися вже в Гаазі на лаві підсудних, заскиглив, що мінськими угодами його обдурили та затягли в пастку. Каже, що треба було повномасштабне вторгнення робити ще у той час, коли від нашої армії за часів яника нічого не залишилося.

Меркель теж це підтвердила у своєму інтерв'ю 7 грудня, що Порошенко продемонстрував плюгавцю комбінацію з трьох пальців та обдурив шилом бритого, як кажуть у нас в Україні. Вграв кривавого диктатора по самі вуха, а сам в той час зайнявся прокачкою нашого війська за стандартами НАТО.

Отже, висновок: якщо ще раз почуєте від когось, що угоди були непотрібні, то перед вами або зрадник, або дурень.
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10.12.2022 01:27
+14
Жителям Кремінної пора починать копать бомбосховища (поки земля не промерзла) І не тому що їх почнуть обстрілювать "укропи" - якби захотіли, то давно-б обстріляли Просто коли ЗСУ виб"ють кацапів з Кремінної , то вони почнуть розбивать снарядами те, що їм не дісталося
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10.12.2022 01:33
+14
НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ‼️💯🇺🇦⚔️❤️👍👏‼️💯🇺🇦⚔️
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10.12.2022 01:37
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319&__cft__%5B0%5D=AZWcOYF57Uw_k2uLQHzJ7Iit-OCP--tifokU5caeIvzSOMHd7IaA3OU56o5T4JHFMzgCoQJa5pMaHF7YWk0fsIJY-H7PLhGFW6ZfUyd0BxoKNqqb_qM5DAgMQVF5AK9xqm91fFQ0amDqxB7YJOnlJIydoLFmAFP6qfymrTSpl1LcsGMJXvfF-LKvkCy5NpY8rZo7YKz7JjmHVsIGEDLArKh-&__tn__=-UC%2CP-R Гена Шарамук
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/319307758_1989430127928397_4934218528414798150_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=NVLRESkX3ZcAX-Wa_rl&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AfBJyIqiCE5J_OLVcTT96Dq77enPSPIZgg5leBv5d6ifYw&oe=63998B20 Люди, люди, караул! Покажіть цей допис тим, хто накидував на мінські угоди. Бо, бачте, вони таки зробили свою справу.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003619184319 Старий плюгавий дідо, якого зачекалися вже в Гаазі на лаві підсудних, заскиглив, що мінськими угодами його обдурили та затягли в пастку. Каже, що треба було повномасштабне вторгнення робити ще у той час, коли від нашої армії за часів яника нічого не залишилося.

Меркель теж це підтвердила у своєму інтерв'ю 7 грудня, що Порошенко продемонстрував плюгавцю комбінацію з трьох пальців та обдурив шилом бритого, як кажуть у нас в Україні. Вграв кривавого диктатора по самі вуха, а сам в той час зайнявся прокачкою нашого війська за стандартами НАТО.

Отже, висновок: якщо ще раз почуєте від когось, що угоди були непотрібні, то перед вами або зрадник, або дурень.
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10.12.2022 01:27 Відповісти
было-стало
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10.12.2022 04:01 Відповісти
Жителям Кремінної пора починать копать бомбосховища (поки земля не промерзла) І не тому що їх почнуть обстрілювать "укропи" - якби захотіли, то давно-б обстріляли Просто коли ЗСУ виб"ють кацапів з Кремінної , то вони почнуть розбивать снарядами те, що їм не дісталося
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10.12.2022 01:33 Відповісти
Срати на тих жителів. Розказують,як в Бахмуті вони відносяться до ЗСУ. І в Кремінній напевно такі ж. Довбана вата. В цій ситуації шкода лише наших воїнів.
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10.12.2022 03:28 Відповісти
Аякже. Єсліби нє укрАінскіє вайска то здєсь би бил мір.
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10.12.2022 08:23 Відповісти
На жаль, від багатьох це чую - по селах там ще нормально, а от у містах жах. Цікаво, що сам Донецьк у 2014-му був десь 50% на 50%, у Маріку чекали на звільнення від ЗСУ, а от Славяньск - майже суцільна вата.
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10.12.2022 17:55 Відповісти
На жаль, так. Досвід Херсона підтверджує.
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10.12.2022 17:51 Відповісти
НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ‼️💯🇺🇦⚔️❤️👍👏‼️💯🇺🇦⚔️
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10.12.2022 01:37 Відповісти
01.12.22. "До Кремінної залишилася пара кілометрів"-Гайдай.🤦
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10.12.2022 03:26 Відповісти
Прямо як астролог якийсь - переставив кілька абзаців місцями і новий "прогноз" готовий.
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10.12.2022 05:57 Відповісти
Гайдай так само розказує..як рашисти про Піски ,чи Бахмут
...от от...от от ...от зараз таки точно..
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10.12.2022 06:21 Відповісти
Він два місяці це розказує.
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10.12.2022 06:52 Відповісти
Спросоння прочитав "за кілька кілометрів від Кремля"... (:
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10.12.2022 06:56 Відповісти
Я "від кремневої долини"
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10.12.2022 08:48 Відповісти
Ми звільнення Херсону теж довго чекали....
Наші бійці накопичують сили,щоб звільнити ці населені пункти.
Дуже багато негативу в коментарях....нажаль.
Кацапські під.уйловники,біжіть в рашу,поки не пізно.
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10.12.2022 08:18 Відповісти
Опять сливает планы Москве. Серега - знатный спонсор и благодетель Московского патриархата. Что и прописано в Википедии. Орден Святителя Николая Чудотворца (https://ru.wikipedia.org/wiki/2017 2017 ) - за заслуги перед УПЦ и благотворительностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] ;Знак отличия Мукачевской епархии УПЦ МП (https://ru.wikipedia.org/wiki/2017 2017 );
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10.12.2022 08:20 Відповісти
Бабка надвоє сказала єто "слить план москве"? Иди проспись от стекломоя.
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10.12.2022 08:51 Відповісти
13.09.2022 по словам Сергея Гайдая, сейчас Кременная никем не контролируется (Фото:Сергей Гайдай/Telegram). Почти неделю россияне соображали, что Кременная пуста и ВСУ там нету (о чем Сергей Гайдай им сигнализировал неоднократно). Гугли, читай, не пей зеленку по утрам.
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10.12.2022 09:22 Відповісти
Кацап тьі снова брешешь, гайдай ни о чем не сигнализировал.
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10.12.2022 15:32 Відповісти
Бурят, ты снова брешешь. На бурятии умных не осталось?
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10.12.2022 16:07 Відповісти
Кацап, тебе лучше знать что там в бурятии
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10.12.2022 23:05 Відповісти
Не думаю, что он что-то сливает. Говорит в основном общими фразами. Это как написать, что ВСУ хотят освободить все оккупированные территории.
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10.12.2022 17:57 Відповісти
Чи не забагато Гайдай язиком сотрясає повітря? Краще б свою роботу робив. Що ні чиновник - то спікер ВСУ. СБУ давно пора зробити попередження "далекоглядним" самопіарщікам від влади. Базіка - знахідка для ФСБ.
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10.12.2022 08:58 Відповісти
У нас свобіда слова
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10.12.2022 15:33 Відповісти
Эх не доверяю я этим, еще и в военной форме....
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10.12.2022 09:41 Відповісти
Слушай Гайдай, если ты это читаешь: Заткнись! Пиши о восстановлении луганщины и т.п., о военных успехах расскажут военные.
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10.12.2022 11:46 Відповісти
 
 