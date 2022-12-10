Оккупанты накрывают друг друга "дружественным огнем", - Генштаб
Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако россияне также накрывают друг друга "дружественным огнем".
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня". Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
Огонь! Огонь! Огонь! Агония...