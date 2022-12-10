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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты накрывают друг друга "дружественным огнем", - Генштаб

рф,окупанти

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако россияне также накрывают друг друга "дружественным огнем".

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня". Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 13 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб

армия РФ (19129) Генштаб ВС (6234)


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Лапотннікі-дайьош больше огнєной дружби мєжду собой...
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10.12.2022 07:59 Ответить
Агонь!!!
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10.12.2022 08:33 Ответить
Так в песне про вамбата же все спели.
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
Огонь! Огонь! Огонь! Агония...
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10.12.2022 09:29 Ответить
Зігріваються
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10.12.2022 09:01 Ответить
Дружба эта сіла!
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10.12.2022 09:08 Ответить
А дружній вогонь - могила.
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10.12.2022 09:33 Ответить
Я только за.
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10.12.2022 17:29 Ответить
 
 