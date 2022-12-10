Оккупанты накрывают друг друга "дружественным огнем", - Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако россияне также накрывают друг друга "дружественным огнем".

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого "дружественного огня". Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями", - говорится в сообщении.

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