Окупанти накривають один одного "дружнім вогнем", - Генштаб

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на полі бою. Однак росіяни також накривають один одного "дружнім вогнем".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого "дружнього вогню". Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами", - йдеться в повідомленні.

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