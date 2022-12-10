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Окупанти накривають один одного "дружнім вогнем", - Генштаб

рф,окупанти

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат на полі бою. Однак росіяни також накривають один одного "дружнім вогнем".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого "дружнього вогню". Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17277) Генштаб ЗС (6533)


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Лапотннікі-дайьош больше огнєной дружби мєжду собой...
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10.12.2022 07:59 Відповісти
Агонь!!!
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10.12.2022 08:33 Відповісти
Так в песне про вамбата же все спели.
Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея!
Огонь! Огонь! Огонь! Агония...
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10.12.2022 09:29 Відповісти
Зігріваються
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10.12.2022 09:01 Відповісти
Дружба эта сіла!
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10.12.2022 09:08 Відповісти
А дружній вогонь - могила.
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10.12.2022 09:33 Відповісти
Я только за.
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10.12.2022 17:29 Відповісти
 
 