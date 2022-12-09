УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4362 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
45 568 87

Один окупант б’є іншого в окопі під час бою. ВIДЕО безпілотника

Один окупант ударив в обличчя іншого в окопі під час бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафіксував український безпілотник

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий медик показав вміст штатної аптечки російських військових, зробленої у 2022 році: "Бандаж, джгут та інструкція". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) бійка (739) бойові дії (3804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Б`є, значить - любить!
показати весь коментар
09.12.2022 14:40
+46
Орда . Такие у них обычаи .
показати весь коментар
09.12.2022 14:40
+41
Предварительные ласки?....
показати весь коментар
09.12.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орда . Такие у них обычаи .
показати весь коментар
09.12.2022 14:40 Відповісти
А обычай требует,чтобы все было натурально…
показати весь коментар
09.12.2022 14:45 Відповісти
то вони ******* один одного
показати весь коментар
09.12.2022 15:11 Відповісти
То бойовий комар на носа сів
показати весь коментар
09.12.2022 14:57 Відповісти
Б`є, значить - любить!
показати весь коментар
09.12.2022 14:40 Відповісти
Ну да . Коз не подвезли ?
показати весь коментар
09.12.2022 14:42 Відповісти
Коз спочатку віджарили, а потім - зажарили.
Тепер от - милуються голубки.
показати весь коментар
09.12.2022 14:44 Відповісти
Бив, скоріш всього, за те, щоб не випалював дарма ********** Цей придурок (видно ж прекрасно) вів неприцільний вогонь прямо перед собою, довгими чергами
показати весь коментар
09.12.2022 14:47 Відповісти
Одне іншому не заважає.
Хто знає, що там в їхніх чорних душах? та чи є там та душа взагалі...
показати весь коментар
09.12.2022 14:53 Відповісти
чому придурок..... правда міг би стрельнути і по сослуживцю...та би було краще!
показати весь коментар
09.12.2022 14:54 Відповісти
Я просто висунув найвірогіднішу версію того, що сталося у окопі
показати весь коментар
09.12.2022 14:58 Відповісти
так она единственно верная....просто очень серьезная ...абьет значит любит оно душу больше радует)
показати весь коментар
09.12.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 21:16 Відповісти
А зачем он воздух испортил под носом ?
показати весь коментар
09.12.2022 14:42 Відповісти
Предварительные ласки?....
показати весь коментар
09.12.2022 14:42 Відповісти
"ну от. тепер ти їх розізлив!"
показати весь коментар
09.12.2022 14:43 Відповісти
Мабуть своєю стрелкотнею заважав колезі грати в Тетріс ? ))
показати весь коментар
09.12.2022 14:43 Відповісти
Видно кацап не сказал Слава Украине и получил по иплу.
показати весь коментар
09.12.2022 14:43 Відповісти
Пока некоторые спасали свою жизнь мивиной, Шуфрич спасал Киев....


показати весь коментар
09.12.2022 14:44 Відповісти
краще б заборонили на 25 років голосувати тим, хто привів в Раду цю наволоч. Ці ублюдки ще наголосують нам.
показати весь коментар
30.12.2022 14:58 Відповісти
Позже избитый застрелит обидчика...
Такие у них обычаи .
показати весь коментар
09.12.2022 14:44 Відповісти
Приблизно те ж саме я бачив тут на днях у одному відео - як наш гранатометник стріляв "навісним вогнем" з РПГ по принципу "На кого бог пошле" Тільки от йому не було кому "по голові дать" - за манотратство з ************
показати весь коментар
09.12.2022 14:44 Відповісти
Шуруй на передову і навчи як треба
показати весь коментар
09.12.2022 15:05 Відповісти
Я "своє" уже давно "відшурував" Тепер - твоя черга! Але (судячи з рівня твоєї "мозкової діяльності") - багато ти не навчиш і сам не навоюєш - уб"ють
показати весь коментар
09.12.2022 15:18 Відповісти
Якщо "відшурував", то сиди на дивані і не пи*ди. Хлопці знають що роблять. Розвелось воєнних аналітиків - як гівна.
показати весь коментар
09.12.2022 15:20 Відповісти
Ти знаєш - я за подібне колись прикладом по касці ****** придурку - коли потрапили під обстріл на при виході колони з ущелини Бо викликали "вертушки", а нам кажуть "Ждите! Как смогут - прилетят!" А коли прилетять? І скільки часу нам відбиваться? А воно висунуло автомат і молотить куди-попало - аби гриміло! А патрони - не безкінечні!
Тому я маю право саме тобі сказать твої ж слова: "Розвелось воєнних аналітиків - як гівна".
показати весь коментар
09.12.2022 15:37 Відповісти
Афганський синдром? Зрозуміло. Співчуваю.
показати весь коментар
09.12.2022 15:39 Відповісти
Та пішов ти нахєр зі своїм "співчуванням"! Нюхнув-би "з моє" - не сидів-би тут і не триндів-би з "вумним" виглядом! Вояки , бл***, інтернетні!
показати весь коментар
09.12.2022 15:43 Відповісти
Я своє відслужив в ГСВГ. Так що фільтруй базар.
показати весь коментар
09.12.2022 15:48 Відповісти
Ага! І "жахливі НАТОвські кулі" у тебе над головою свистіли (Порівняв х*й з пальцем - "Баграм" з "Дрезденом"
показати весь коментар
09.12.2022 15:58 Відповісти
Ні, не свистіли. І, слава Богу, мирних жителів я не вбивав.
показати весь коментар
09.12.2022 16:02 Відповісти
І я не вбивав мирних жителів - просто оборонявся, коли на колону, що везла пальне і продовольство, напали Але мова тут іде не про моральний бік моєї діяльності 40 років тому, а про марнотратство *********** (ну і заодно - про "бойовий досвід захисників Дрездена")
показати весь коментар
09.12.2022 16:18 Відповісти
Має повне право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
показати весь коментар
09.12.2022 16:21 Відповісти
Ясно Я з тобою повністю згоден Ти маєш тут повне право виставить себе недоумком А я не маю права тобі це заборонить!
показати весь коментар
09.12.2022 16:28 Відповісти
знову насрав в яр?
вже повний?
Чо дурбецало де тільки тебе не побачу, то гаФФно на вєнтілятор кидаєш?))))))))))))))))))))))))
недолуге реалізуйся в реалі)))

д*вбой*б, чому тебе постійно тіж самі лайкують?
показати весь коментар
09.12.2022 17:22 Відповісти
А ти "прояви інтелект" - і тебе "лайкатимуть" А стоять поряд з тобою, верзти дурниці, та "лайно на вентилятор накидать" - ніхто не хоче!
показати весь коментар
09.12.2022 20:56 Відповісти
Ярик,ти брехун і чмо...
показати весь коментар
09.12.2022 20:03 Відповісти
"Водяний"! Від того, що ти "виліз раз у кілька місяців з болота і кинув у мене багнюкою - у мене настрій не погіршився Навпаки - я радий! Значить - недаром я працююю, щоб такий непотріб, як ти, не жив спокійно на світі! Я ж тебе че чіпав, коли ти недавно вискакував з черговими "вумствованнями" А тепер ти вирішив про себе нагадать? Так і я тобі нагадую - я на "гавкання Кудлая блохастого з підтиння" не ображаюся І ду по вулиці - він гавкає Ну то хай і гавкає - природа в нього така!
показати весь коментар
09.12.2022 20:14 Відповісти
ХОча ти і новенький тут, але..
Не звертай уваги... у нього виходить проблеми з лібідом))))
показати весь коментар
09.12.2022 17:23 Відповісти
Він не "новенький"! Він "старий пришелепкуватий дурень" - ще старіший, ніж ти Навіть тему свою має на "Цензорі" (рік тому - була Зараз не знаю, бо на нього "х** поклав" - ліпив таку саму дірість, як і ти!)
Тепер стосовно твоєї "грамотності" Згідно з українським правописом іноземне слово "лібідо" не відміняється Так що це у тебе "проблеми" - з грамотністю!!!
показати весь коментар
09.12.2022 20:22 Відповісти
Ой, не факт, що не відміняється. Правописом крутять, як циган сонцем. Кожних кілька років міняють. "Пальто" точно відміняється тепер.
показати весь коментар
10.12.2022 01:14 Відповісти
Та я знаю! Просто у всіх нормальних державах мову формував народ Потім лінгвісти, на вимогу політиків, брали найбільш масовий діалект мови і на основі нього формували правопис цього діалекту та іменували його "офіційною" чи "літературною" мовою А у нас той правопис "тягають - як свиня - куфайку" та "собачаться" між собою Лаявся тут недавно з одним "лінгвістом" - називав мене "кацапом", тому що я написав "осколочно-фугасний снаряд" Доводив, що треба писать "уламково-фугасний" А "осколочний - "русизм"! І ніякі пояснення, що в українській мові існує слово "осколок", а "уламок", російською, не "осколок", а "обломок" - не допомагало!
показати весь коментар
10.12.2022 01:25 Відповісти
грамотність - А стоять поряд з тобою,

СТОЯТЬ?? ять ять бл*т*)))
показати весь коментар
10.12.2022 07:49 Відповісти
А що - мені поряд з тобою "лежать"? Та я срать поряд з тобою не сяду! Щоб не ганьбиться!
показати весь коментар
10.12.2022 08:13 Відповісти
опяДь срать?
срі))) в яр))
показати весь коментар
10.12.2022 08:18 Відповісти
Краще тобі на голову - будеш знать своє місце!
показати весь коментар
10.12.2022 08:29 Відповісти
Лайканув тебе бо ************* вже пальці до кісток здер))
показати весь коментар
10.12.2022 07:51 Відповісти
Не звертай уваги,це припизжене мусорське..
показати весь коментар
09.12.2022 20:04 Відповісти
Водяний! Якщо ти так не любиш "мусорських" - чого ж ти з ними тут "у ясна цілувався"? "Джамала" нагадать? А він і два роки тому був "припизженим мусором" І всі про це знали А зараз , виявилося, що він ще й колаборант і оголошений у розшук за співпрацю з окупантами - у Новій Каховці (Люди тут недавно написали навіть його агентурну кличку - "Вано") Пам"ятаєш прислів"я: "Скажи мені хто твій друг і я скажу - хто ти..."? А "З ким поведешся того й наберешся..."? Так хто там "припизжене мусорське..."?
показати весь коментар
09.12.2022 20:29 Відповісти
Ого. Оце так. Не знав що Джамал ***** виявився.
показати весь коментар
10.12.2022 09:13 Відповісти
Та він і був "*****" - просто ти не аналізував глибоко його писанину
показати весь коментар
10.12.2022 09:57 Відповісти
Тепер ясно, чого воно таке *******. Там нормальні не працюють.
показати весь коментар
09.12.2022 20:41 Відповісти
О! Зібралися "однопришелепкуваті" (бо "однодумцями" вас признать не можна - щоб отримать таку оцінку треба уміть думать А у вас з цим - "проблеми")
показати весь коментар
09.12.2022 20:58 Відповісти
Авжеж, - всі навколо *********, один ти Дартаньян )))
показати весь коментар
09.12.2022 21:08 Відповісти
Та ви вже якось розберіться між собою: я - "один" (але з купою читачів), а вас - "аж троє" - і на вас уваги не звертають! А ви все "з штанів вискакуєте - "ну "любіть" нас "любіть"! Ми ж такі розумні та красиві!" А на вас уваги не звертають! "Абидна - да?"
показати весь коментар
09.12.2022 21:43 Відповісти
Причому себе рахує Катаньї.
Та я вже йому казав...що не реалізована людина, тим більше попавши в мєнтуру, стає нарцисом..
Добре ...доста з нього)

Далі буде
показати весь коментар
10.12.2022 07:55 Відповісти
Дебіл! Українською мовою російське слово "считает" перекладається як "вважає" а не "рахує" В українській мові "рахують" тільки придурків на форумі Ти - з їх числа!
показати весь коментар
10.12.2022 08:17 Відповісти
Ти знаєш - я за подібне колись прикладом по касці ****** придурку - коли потрапили під обстріл на при виході колони з ущелини Бо викликали "вертушки", а нам кажуть "Ждите! Как смогут - прилетят!" А коли прилетять? І скільки часу нам відбиваться? А воно висунуло автомат і молотить куди-попало - аби гриміло! А патрони - не безкінечні!
Тому я маю право саме тобі сказать твої ж слова: "Розвелось воєнних аналітиків - як гівна".

6
показати весь коментар
10.12.2022 01:11 Відповісти


Приблизно те ж саме я бачив тут на днях у одному відео - як наш гранатометник стріляв "навісним вогнем" з РПГ по принципу "На кого бог пошле" Тільки от йому не було кому "по голові дать" - за манотратство з ************

показати весь коментар
Відповісти Видалити 6
показати весь коментар
10.12.2022 01:07 Відповісти
Позицію висвітили
показати весь коментар
09.12.2022 20:00 Відповісти
нормальне кацапське спілкування
показати весь коментар
09.12.2022 14:48 Відповісти
Воспитывает в полевых условиях. Свинособачье воспитание на свежем воздухе.
показати весь коментар
09.12.2022 14:53 Відповісти
Bravo!
показати весь коментар
09.12.2022 15:01 Відповісти
Сподіваюсь він переконує колегу сдатися в полон 😆👍
показати весь коментар
09.12.2022 15:04 Відповісти
Ікону не захотів цілувати? )))
показати весь коментар
09.12.2022 15:06 Відповісти
нажрались придурки, для сугреву.., бОшки и посносило..
показати весь коментар
09.12.2022 15:07 Відповісти
ссора с походной женой..
показати весь коментар
09.12.2022 15:07 Відповісти
Вагиновцы настолько суровые, что мордасят даже автоматчиков!
показати весь коментар
09.12.2022 15:22 Відповісти
Один хотел тихо отсидеться,а другой давай с автомата шмалять куда попало. Вот и получил в грызло.
показати весь коментар
09.12.2022 15:31 Відповісти
Мілие бранятся- тока тешатся...
показати весь коментар
09.12.2022 15:43 Відповісти
На самом деле таким образом один орк склоняет другого к половой жизни Бьёт значит любит.
показати весь коментар
09.12.2022 15:46 Відповісти
Ты почто меня ударил
Балалайкой по лицу?
Я пото тебя ударил -
Познакомицца хоцу! (с)
показати весь коментар
09.12.2022 16:09 Відповісти
Нужно было их помирить
показати весь коментар
09.12.2022 16:12 Відповісти
Фокус збився. Поправляє. У бурятів же оптика по іншому працює.
показати весь коментар
09.12.2022 17:11 Відповісти
Мне показалось... или он дал ему по морде ПОСЛЕ ТОГО, как тот выстрелил куда то ...
Возможно за то, что тита тот "спалил их нычку"... )))
показати весь коментар
09.12.2022 17:14 Відповісти
Можна подумати в нас такого нема. Може в нас щей до купи демократія є і право вибору? а ну ботва налітай! Роскажіть експерти, про демократію.
показати весь коментар
09.12.2022 17:23 Відповісти
гранату в ту кучу з дрона... для повного їм щастя.
показати весь коментар
09.12.2022 17:50 Відповісти
может он ему с кадыр овцами изменял? ))
показати весь коментар
09.12.2022 17:53 Відповісти
Как говорил Шусс: "Граната! Приведи их сюда!" (С)
показати весь коментар
09.12.2022 18:12 Відповісти
Тройка мчится,тройка скачет
в рыжей жиже по весне,
злого ямщика х@ячит
злой фельдегерь по спине.

Тимур Кибиров - "Послание Л.С. Рубинштейну"
показати весь коментар
09.12.2022 19:00 Відповісти
.
гримасы рюзьгемира ))


показати весь коментар
09.12.2022 20:40 Відповісти
В табло отримав за гільзи в мордель братку...Той просив,а другий не слухав...
показати весь коментар
09.12.2022 22:23 Відповісти
Видно, відмовився іконку цілувати...
показати весь коментар
10.12.2022 07:12 Відповісти
 
 