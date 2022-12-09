Один окупант б’є іншого в окопі під час бою. ВIДЕО безпілотника
Один окупант ударив в обличчя іншого в окопі під час бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафіксував український безпілотник.
Топ коментарі
+72 Серая Лиса
показати весь коментар09.12.2022 14:40
+46 Envoy
показати весь коментар09.12.2022 14:40
+41 Прощай немытая раССея
показати весь коментар09.12.2022 14:42
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Тепер от - милуються голубки.
Хто знає, що там в їхніх чорних душах? та чи є там та душа взагалі...
Такие у них обычаи .
Тому я маю право саме тобі сказать твої ж слова: "Розвелось воєнних аналітиків - як гівна".
вже повний?
Чо дурбецало де тільки тебе не побачу, то гаФФно на вєнтілятор кидаєш?))))))))))))))))))))))))
недолуге реалізуйся в реалі)))
д*вбой*б, чому тебе постійно тіж самі лайкують?
Не звертай уваги... у нього виходить проблеми з лібідом))))
Тепер стосовно твоєї "грамотності" Згідно з українським правописом іноземне слово "лібідо" не відміняється Так що це у тебе "проблеми" - з грамотністю!!!
СТОЯТЬ?? ять ять бл*т*)))
срі))) в яр))
Та я вже йому казав...що не реалізована людина, тим більше попавши в мєнтуру, стає нарцисом..
Добре ...доста з нього)
Далі буде
Тому я маю право саме тобі сказать твої ж слова: "Розвелось воєнних аналітиків - як гівна".
6
Приблизно те ж саме я бачив тут на днях у одному відео - як наш гранатометник стріляв "навісним вогнем" з РПГ по принципу "На кого бог пошле" Тільки от йому не було кому "по голові дать" - за манотратство з ************
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Балалайкой по лицу?
Я пото тебя ударил -
Познакомицца хоцу! (с)
Возможно за то, что тита тот "спалил их нычку"... )))
в рыжей жиже по весне,
злого ямщика х@ячит
злой фельдегерь по спине.
Тимур Кибиров - "Послание Л.С. Рубинштейну"
гримасы рюзьгемира ))