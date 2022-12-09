Один окупант б’є іншого в окопі під час бою. ВIДЕО безпілотника

Один окупант ударив в обличчя іншого в окопі під час бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафіксував український безпілотник.

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