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Один оккупант бьет другого в окопе во время боя. ВИДЕО беспилотника

Один оккупант ударил в лицо другого в окопе во время боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ этот момент зафиксировал украинский беспилотник.

Смотрите: Два захватчика дерутся в кузове грузовика, который двигается по улице оккупированного Херсона. ВИДЕО

армия РФ (19224) драка (2020) боевые действия (4049)


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Топ комментарии
+72
Б`є, значить - любить!
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09.12.2022 14:40
+46
Орда . Такие у них обычаи .
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09.12.2022 14:40
+41
Предварительные ласки?....
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09.12.2022 14:42
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Орда . Такие у них обычаи .
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09.12.2022 14:40 Ответить
А обычай требует,чтобы все было натурально…
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09.12.2022 14:45 Ответить
то вони ******* один одного
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09.12.2022 15:11 Ответить
То бойовий комар на носа сів
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09.12.2022 14:57 Ответить
Б`є, значить - любить!
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09.12.2022 14:40 Ответить
Ну да . Коз не подвезли ?
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09.12.2022 14:42 Ответить
Коз спочатку віджарили, а потім - зажарили.
Тепер от - милуються голубки.
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09.12.2022 14:44 Ответить
Бив, скоріш всього, за те, щоб не випалював дарма ********** Цей придурок (видно ж прекрасно) вів неприцільний вогонь прямо перед собою, довгими чергами
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09.12.2022 14:47 Ответить
Одне іншому не заважає.
Хто знає, що там в їхніх чорних душах? та чи є там та душа взагалі...
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09.12.2022 14:53 Ответить
чому придурок..... правда міг би стрельнути і по сослуживцю...та би було краще!
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09.12.2022 14:54 Ответить
Я просто висунув найвірогіднішу версію того, що сталося у окопі
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09.12.2022 14:58 Ответить
так она единственно верная....просто очень серьезная ...абьет значит любит оно душу больше радует)
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09.12.2022 16:26 Ответить
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09.12.2022 21:16 Ответить
А зачем он воздух испортил под носом ?
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09.12.2022 14:42 Ответить
Предварительные ласки?....
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09.12.2022 14:42 Ответить
"ну от. тепер ти їх розізлив!"
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09.12.2022 14:43 Ответить
Мабуть своєю стрелкотнею заважав колезі грати в Тетріс ? ))
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09.12.2022 14:43 Ответить
Видно кацап не сказал Слава Украине и получил по иплу.
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09.12.2022 14:43 Ответить
Пока некоторые спасали свою жизнь мивиной, Шуфрич спасал Киев....


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09.12.2022 14:44 Ответить
краще б заборонили на 25 років голосувати тим, хто привів в Раду цю наволоч. Ці ублюдки ще наголосують нам.
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30.12.2022 14:58 Ответить
Позже избитый застрелит обидчика...
Такие у них обычаи .
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09.12.2022 14:44 Ответить
Приблизно те ж саме я бачив тут на днях у одному відео - як наш гранатометник стріляв "навісним вогнем" з РПГ по принципу "На кого бог пошле" Тільки от йому не було кому "по голові дать" - за манотратство з ************
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09.12.2022 14:44 Ответить
Шуруй на передову і навчи як треба
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09.12.2022 15:05 Ответить
Я "своє" уже давно "відшурував" Тепер - твоя черга! Але (судячи з рівня твоєї "мозкової діяльності") - багато ти не навчиш і сам не навоюєш - уб"ють
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09.12.2022 15:18 Ответить
Якщо "відшурував", то сиди на дивані і не пи*ди. Хлопці знають що роблять. Розвелось воєнних аналітиків - як гівна.
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09.12.2022 15:20 Ответить
Ти знаєш - я за подібне колись прикладом по касці ****** придурку - коли потрапили під обстріл на при виході колони з ущелини Бо викликали "вертушки", а нам кажуть "Ждите! Как смогут - прилетят!" А коли прилетять? І скільки часу нам відбиваться? А воно висунуло автомат і молотить куди-попало - аби гриміло! А патрони - не безкінечні!
Тому я маю право саме тобі сказать твої ж слова: "Розвелось воєнних аналітиків - як гівна".
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09.12.2022 15:37 Ответить
Афганський синдром? Зрозуміло. Співчуваю.
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09.12.2022 15:39 Ответить
Та пішов ти нахєр зі своїм "співчуванням"! Нюхнув-би "з моє" - не сидів-би тут і не триндів-би з "вумним" виглядом! Вояки , бл***, інтернетні!
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09.12.2022 15:43 Ответить
Я своє відслужив в ГСВГ. Так що фільтруй базар.
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09.12.2022 15:48 Ответить
Ага! І "жахливі НАТОвські кулі" у тебе над головою свистіли (Порівняв х*й з пальцем - "Баграм" з "Дрезденом"
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09.12.2022 15:58 Ответить
Ні, не свистіли. І, слава Богу, мирних жителів я не вбивав.
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09.12.2022 16:02 Ответить
І я не вбивав мирних жителів - просто оборонявся, коли на колону, що везла пальне і продовольство, напали Але мова тут іде не про моральний бік моєї діяльності 40 років тому, а про марнотратство *********** (ну і заодно - про "бойовий досвід захисників Дрездена")
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09.12.2022 16:18 Ответить
Має повне право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
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09.12.2022 16:21 Ответить
Ясно Я з тобою повністю згоден Ти маєш тут повне право виставить себе недоумком А я не маю права тобі це заборонить!
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09.12.2022 16:28 Ответить
знову насрав в яр?
вже повний?
Чо дурбецало де тільки тебе не побачу, то гаФФно на вєнтілятор кидаєш?))))))))))))))))))))))))
недолуге реалізуйся в реалі)))

д*вбой*б, чому тебе постійно тіж самі лайкують?
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09.12.2022 17:22 Ответить
А ти "прояви інтелект" - і тебе "лайкатимуть" А стоять поряд з тобою, верзти дурниці, та "лайно на вентилятор накидать" - ніхто не хоче!
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09.12.2022 20:56 Ответить
Ярик,ти брехун і чмо...
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09.12.2022 20:03 Ответить
"Водяний"! Від того, що ти "виліз раз у кілька місяців з болота і кинув у мене багнюкою - у мене настрій не погіршився Навпаки - я радий! Значить - недаром я працююю, щоб такий непотріб, як ти, не жив спокійно на світі! Я ж тебе че чіпав, коли ти недавно вискакував з черговими "вумствованнями" А тепер ти вирішив про себе нагадать? Так і я тобі нагадую - я на "гавкання Кудлая блохастого з підтиння" не ображаюся І ду по вулиці - він гавкає Ну то хай і гавкає - природа в нього така!
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09.12.2022 20:14 Ответить
ХОча ти і новенький тут, але..
Не звертай уваги... у нього виходить проблеми з лібідом))))
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09.12.2022 17:23 Ответить
Він не "новенький"! Він "старий пришелепкуватий дурень" - ще старіший, ніж ти Навіть тему свою має на "Цензорі" (рік тому - була Зараз не знаю, бо на нього "х** поклав" - ліпив таку саму дірість, як і ти!)
Тепер стосовно твоєї "грамотності" Згідно з українським правописом іноземне слово "лібідо" не відміняється Так що це у тебе "проблеми" - з грамотністю!!!
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09.12.2022 20:22 Ответить
Ой, не факт, що не відміняється. Правописом крутять, як циган сонцем. Кожних кілька років міняють. "Пальто" точно відміняється тепер.
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10.12.2022 01:14 Ответить
Та я знаю! Просто у всіх нормальних державах мову формував народ Потім лінгвісти, на вимогу політиків, брали найбільш масовий діалект мови і на основі нього формували правопис цього діалекту та іменували його "офіційною" чи "літературною" мовою А у нас той правопис "тягають - як свиня - куфайку" та "собачаться" між собою Лаявся тут недавно з одним "лінгвістом" - називав мене "кацапом", тому що я написав "осколочно-фугасний снаряд" Доводив, що треба писать "уламково-фугасний" А "осколочний - "русизм"! І ніякі пояснення, що в українській мові існує слово "осколок", а "уламок", російською, не "осколок", а "обломок" - не допомагало!
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10.12.2022 01:25 Ответить
грамотність - А стоять поряд з тобою,

СТОЯТЬ?? ять ять бл*т*)))
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10.12.2022 07:49 Ответить
А що - мені поряд з тобою "лежать"? Та я срать поряд з тобою не сяду! Щоб не ганьбиться!
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10.12.2022 08:13 Ответить
опяДь срать?
срі))) в яр))
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10.12.2022 08:18 Ответить
Краще тобі на голову - будеш знать своє місце!
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10.12.2022 08:29 Ответить
Лайканув тебе бо ************* вже пальці до кісток здер))
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10.12.2022 07:51 Ответить
Не звертай уваги,це припизжене мусорське..
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09.12.2022 20:04 Ответить
Водяний! Якщо ти так не любиш "мусорських" - чого ж ти з ними тут "у ясна цілувався"? "Джамала" нагадать? А він і два роки тому був "припизженим мусором" І всі про це знали А зараз , виявилося, що він ще й колаборант і оголошений у розшук за співпрацю з окупантами - у Новій Каховці (Люди тут недавно написали навіть його агентурну кличку - "Вано") Пам"ятаєш прислів"я: "Скажи мені хто твій друг і я скажу - хто ти..."? А "З ким поведешся того й наберешся..."? Так хто там "припизжене мусорське..."?
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09.12.2022 20:29 Ответить
Ого. Оце так. Не знав що Джамал ***** виявився.
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10.12.2022 09:13 Ответить
Та він і був "*****" - просто ти не аналізував глибоко його писанину
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10.12.2022 09:57 Ответить
Тепер ясно, чого воно таке *******. Там нормальні не працюють.
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09.12.2022 20:41 Ответить
О! Зібралися "однопришелепкуваті" (бо "однодумцями" вас признать не можна - щоб отримать таку оцінку треба уміть думать А у вас з цим - "проблеми")
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09.12.2022 20:58 Ответить
Авжеж, - всі навколо *********, один ти Дартаньян )))
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09.12.2022 21:08 Ответить
Та ви вже якось розберіться між собою: я - "один" (але з купою читачів), а вас - "аж троє" - і на вас уваги не звертають! А ви все "з штанів вискакуєте - "ну "любіть" нас "любіть"! Ми ж такі розумні та красиві!" А на вас уваги не звертають! "Абидна - да?"
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09.12.2022 21:43 Ответить
Причому себе рахує Катаньї.
Та я вже йому казав...що не реалізована людина, тим більше попавши в мєнтуру, стає нарцисом..
Добре ...доста з нього)

Далі буде
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10.12.2022 07:55 Ответить
Дебіл! Українською мовою російське слово "считает" перекладається як "вважає" а не "рахує" В українській мові "рахують" тільки придурків на форумі Ти - з їх числа!
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10.12.2022 08:17 Ответить
Ти знаєш - я за подібне колись прикладом по касці ****** придурку - коли потрапили під обстріл на при виході колони з ущелини Бо викликали "вертушки", а нам кажуть "Ждите! Как смогут - прилетят!" А коли прилетять? І скільки часу нам відбиваться? А воно висунуло автомат і молотить куди-попало - аби гриміло! А патрони - не безкінечні!
Тому я маю право саме тобі сказать твої ж слова: "Розвелось воєнних аналітиків - як гівна".

6
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10.12.2022 01:11 Ответить


Приблизно те ж саме я бачив тут на днях у одному відео - як наш гранатометник стріляв "навісним вогнем" з РПГ по принципу "На кого бог пошле" Тільки от йому не було кому "по голові дать" - за манотратство з ************

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10.12.2022 01:07 Ответить
Позицію висвітили
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09.12.2022 20:00 Ответить
нормальне кацапське спілкування
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09.12.2022 14:48 Ответить
Воспитывает в полевых условиях. Свинособачье воспитание на свежем воздухе.
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09.12.2022 14:53 Ответить
Bravo!
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09.12.2022 15:01 Ответить
Сподіваюсь він переконує колегу сдатися в полон 😆👍
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09.12.2022 15:04 Ответить
Ікону не захотів цілувати? )))
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09.12.2022 15:06 Ответить
нажрались придурки, для сугреву.., бОшки и посносило..
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09.12.2022 15:07 Ответить
ссора с походной женой..
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09.12.2022 15:07 Ответить
Вагиновцы настолько суровые, что мордасят даже автоматчиков!
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09.12.2022 15:22 Ответить
Один хотел тихо отсидеться,а другой давай с автомата шмалять куда попало. Вот и получил в грызло.
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09.12.2022 15:31 Ответить
Мілие бранятся- тока тешатся...
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09.12.2022 15:43 Ответить
На самом деле таким образом один орк склоняет другого к половой жизни Бьёт значит любит.
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09.12.2022 15:46 Ответить
Ты почто меня ударил
Балалайкой по лицу?
Я пото тебя ударил -
Познакомицца хоцу! (с)
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09.12.2022 16:09 Ответить
Нужно было их помирить
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09.12.2022 16:12 Ответить
Фокус збився. Поправляє. У бурятів же оптика по іншому працює.
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09.12.2022 17:11 Ответить
Мне показалось... или он дал ему по морде ПОСЛЕ ТОГО, как тот выстрелил куда то ...
Возможно за то, что тита тот "спалил их нычку"... )))
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09.12.2022 17:14 Ответить
Можна подумати в нас такого нема. Може в нас щей до купи демократія є і право вибору? а ну ботва налітай! Роскажіть експерти, про демократію.
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09.12.2022 17:23 Ответить
гранату в ту кучу з дрона... для повного їм щастя.
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09.12.2022 17:50 Ответить
может он ему с кадыр овцами изменял? ))
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09.12.2022 17:53 Ответить
Как говорил Шусс: "Граната! Приведи их сюда!" (С)
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09.12.2022 18:12 Ответить
Тройка мчится,тройка скачет
в рыжей жиже по весне,
злого ямщика х@ячит
злой фельдегерь по спине.

Тимур Кибиров - "Послание Л.С. Рубинштейну"
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09.12.2022 19:00 Ответить
.
гримасы рюзьгемира ))


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09.12.2022 20:40 Ответить
В табло отримав за гільзи в мордель братку...Той просив,а другий не слухав...
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09.12.2022 22:23 Ответить
Видно, відмовився іконку цілувати...
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10.12.2022 07:12 Ответить
 
 