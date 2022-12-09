Один оккупант бьет другого в окопе во время боя. ВИДЕО беспилотника

Один оккупант ударил в лицо другого в окопе во время боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ этот момент зафиксировал украинский беспилотник.

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