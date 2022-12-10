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Пентагон дал Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России, - The Times

дрон,алекс

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times.

"Мы не говорим Киеву "Не наносите ударов по россиянам". Мы не можем указывать, что им делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них. Мы лишь настаиваем, чтобы, используя предоставленное оружие, украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции", - заявил представитель американского оборонного ведомства.

Утверждается, что это единственное ограничение.

"Оно предполагает, что целями не должны становиться российские семьи, и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина следует этим условиям", - сказал чиновник.

Читайте: Пентагон сделал большие заказы на 155-мм снаряды для ВСУ, - Reuters

Пентагон (1449) россия (95420) дроны (3872)


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Топ комментарии
+25
Не переживай за нас! Переживай краще за "своїх - "внутріМКАДівських" Що було "до того" - то було "до того" А що буде "зараз" - зовсім інша справа
Україна після 24 лютого остаточно перейшла від тези: "Та від"******* ви від нас!" до тези : "Ну, ВСЕ!!! Ви - ДОВИЙОБУВАЛИСЯ!" А Захід нам у цьому допоможе!
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10.12.2022 08:38
+23
Сколько вас специалистов повылазило. Знаете чем мы бъем, сколько, куда...
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10.12.2022 08:13
+22
Не, ну если он/она называет Свичблейды "сраными" только на основании того, что они несут боезаряд всего 3 кг и не долетают далее Белгородской области, то он/она реально "специалист" по дронам и вообще по военным вопросам..
Это типа того, как заявить - "Зачем мне ваш сраный пистолет, если из него даже танк подбить нельзя"
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10.12.2022 08:34
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Щастя яке -нарешті дозволили огризатись...
Блідь, наскільки я зрозумів - їпашим тим чим є, куди потрібно. І звісно - був час, було натхнення...
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10.12.2022 11:19 Ответить
Намьок пойняли
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10.12.2022 12:25 Ответить
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10.12.2022 12:26 Ответить
"Зелене світло" звичайно добре, а як на рахунок дронів?. Бо ті, що дають штати, взагалі ніякої "по території" парашки шкодии не завдають. Якщо ж свої, то нам похер ваше "світло"Чи зелене, чи жовте...вбивають то нас.
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10.12.2022 12:29 Ответить
США і так дають обмежено військову допомогу і така військова техніка більше як для оборони ніж для наступу
І Україна нікому не давала гарантій що вона не буде бити по Росії зброєю власного виробництва.
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10.12.2022 12:30 Ответить
всем каментаторам абы ********* . а пан Залужный обойдется без каментариев
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10.12.2022 15:50 Ответить
невероятно циничное и лицемерное заявление от сша, после того, как нам разваляли пол-страны. Спасибо дорогие союзники, что вы нам разрешаете стрелять в ответ. Очень благодарны.
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10.12.2022 17:06 Ответить
Якіх дронів? на скількі всім зрозуміло то пентагон нам нічого не передавав із свого запасу grey eagle нам відказали передавати. Тому Україна може бити по цілям в россії без якогось дозволу від партнерів бо сам тон статті якісь не зрозумілий. Україна має право на захіст по 51 пункту статуту ООН навіть німці з цим згодні.
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10.12.2022 17:10 Ответить
А раніше США забороняли нам із нашої зброї по РФ валити? Не забороняли. У чому новина?
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10.12.2022 18:56 Ответить
Дано добро на убивание всех свинособак
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10.12.2022 19:07 Ответить
З ЯКГО ЦЕ ПЕРЕПУГУ МИ ПИТАЛИ В США ЗАВДАВАТИ УДАРИ ПО КАЦАПІЇ ЧИ НІ ?
БРЄД ЖАРНАЛІСТІВ ТАЙМЗ.
Удари по Бєлгороду і іншим містам і містечкам ЗСУ наносили ще у лютому,
як по аеродрому під Ростовим, Точки У гарно злітали.
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10.12.2022 20:19 Ответить
Теперь, пентагон, дело за малым, дать тактические ракеты для ударов по рашкинской территории.
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11.12.2022 01:01 Ответить
гражданских Украина и не собиралась атаковать. нужно атаковать склады и аэродромы и места где производят дронов и ракеты и вообще всю военную промышленность уничтожить. Россия будет рада, когда Украина захватит ее, главное красиво преподать. Они же хотели быть одной страной с Украиной. Украина убьет власть России и СМИ свои поставит и очень бытро русские станут управляемые Украиной! Нужно пару поколений перевоспитать, чтобы в опыте зла у них не было и морали научить для общего блага!
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11.12.2022 02:30 Ответить
пентагон дав зелене світло, а далекобійних ракет не дав, тому....

також якби Україна слухала пентагон минулого лютого, то вже би сьогодні взагалі не існувала, як держава, бо тоді пентагон також давав Україні, але вже тільки 2-3 днів!!!
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11.12.2022 08:25 Ответить
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