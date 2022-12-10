Пентагон дал Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России, - The Times
США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times.
"Мы не говорим Киеву "Не наносите ударов по россиянам". Мы не можем указывать, что им делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них. Мы лишь настаиваем, чтобы, используя предоставленное оружие, украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции", - заявил представитель американского оборонного ведомства.
Утверждается, что это единственное ограничение.
"Оно предполагает, что целями не должны становиться российские семьи, и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина следует этим условиям", - сказал чиновник.
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Блідь, наскільки я зрозумів - їпашим тим чим є, куди потрібно. І звісно - був час, було натхнення...
І Україна нікому не давала гарантій що вона не буде бити по Росії зброєю власного виробництва.
БРЄД ЖАРНАЛІСТІВ ТАЙМЗ.
Удари по Бєлгороду і іншим містам і містечкам ЗСУ наносили ще у лютому,
як по аеродрому під Ростовим, Точки У гарно злітали.
також якби Україна слухала пентагон минулого лютого, то вже би сьогодні взагалі не існувала, як держава, бо тоді пентагон також давав Україні, але вже тільки 2-3 днів!!!