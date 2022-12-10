Пентагон дал Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России, - The Times

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, поскольку меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Times.

"Мы не говорим Киеву "Не наносите ударов по россиянам". Мы не можем указывать, что им делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них. Мы лишь настаиваем, чтобы, используя предоставленное оружие, украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции", - заявил представитель американского оборонного ведомства.

Утверждается, что это единственное ограничение.

"Оно предполагает, что целями не должны становиться российские семьи, и попыток ликвидации конкретных лиц также быть не должно. Насколько нам известно, Украина следует этим условиям", - сказал чиновник.

Читайте: Пентагон сделал большие заказы на 155-мм снаряды для ВСУ, - Reuters