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За прошедшие сутки россияне ранили 4 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки ранили 4 гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донетчины, раненых россиянами: 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Константиновке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне ранили 4 мирных жителей Донетчины, - ОВА 01

жертвы (2067) Донецкая область (9574) Кириленко Павел (638)


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