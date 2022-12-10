За прошедшие сутки россияне ранили 4 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки ранили 4 гражданских жителей в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 9 декабря стало известно о 4 мирных жителях Донетчины, раненых россиянами: 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Константиновке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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