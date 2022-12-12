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В ЮАР подозревают правительство в продаже оружия России, - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пар

В ЮАР депутаты парламента подозревают, что власти страны продают оружие России.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На этой неделе в южноафриканском порту на базе ВМС близ Кейптауна было замечено российское судно Lady R, которое, по данным США, ранее перевозило оружие для России.

Отмечается, что контейнеровоз Lady R пришвартовался в порту Симонстаун вблизи Кейптауна 6 декабря. Через три дня после этого, по словам очевидцев, на судно положили неизвестный груз. При этом работы велись преимущественно ночью, а территорию вокруг судна охраняли вооруженные люди.

Пока корабль находился в Саймонстауне, у него была отключена система автоматической идентификации (AIS), передающая координаты корабля. 9 декабря контейнеровоз вышел в море. И только после этого команда включила АИС. По данным службы Marine Traffic, судно следует из Камеруна в Стамбул. Корабль должен находиться в пункте назначения 15 января.

Депутат парламента Южной Африки от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны Танди Модиси. Парламентарий требует объяснить, что делало подсанкционное судно в порту ЮАР и почему его груз был в тайне.

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"Такое поведение обеспокоило местных жителей, поскольку судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза после вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Кобуса Маре.

По словам Маре, "очевидно", что Armscor, агентство по закупкам вооружений южноафриканского министерства обороны, связано с ситуацией. Именно Armscor оформила контракт с водителями, перевозившими груз.

Министерство обороны ЮАР не прокомментировало появление российского судна в порту страны. Национальный комитет по контролю за обычными вооружениями (NCACC), куда местные поставщики оружия обращаются за разрешениями, заявляет, что не располагает информацией о продаже оружия России.
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Топ комментарии
+13
За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.
Султан Эрдоган!Твой выход!
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11.12.2022 20:32
+12
Як не дивно, але аборігени тепло згадують часи апартеїду. Були обмеження і заборони, але не було такого бандитизму, безробіття і падіння рівня життя. Ще недавно перша економіка Африки скотилась на 4 місце, а рівень життя став нижче чим в Намібії, або Ботсвані. Давайте дружіть з кацапами, вони і вас під монастир підведуть.
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11.12.2022 21:06
+11
Лучше бы там был бы апартеид.
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11.12.2022 20:37
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За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.
Султан Эрдоган!Твой выход!
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11.12.2022 20:32 Ответить
Лучше бы там был бы апартеид.
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11.12.2022 20:37 Ответить
Як не дивно, але аборігени тепло згадують часи апартеїду. Були обмеження і заборони, але не було такого бандитизму, безробіття і падіння рівня життя. Ще недавно перша економіка Африки скотилась на 4 місце, а рівень життя став нижче чим в Намібії, або Ботсвані. Давайте дружіть з кацапами, вони і вас під монастир підведуть.
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11.12.2022 21:06 Ответить
Усе правильно ви написали, окрім одного. Чорна більшість у ПАР зовсім не аборигени, а саме ті, що понаїхали. Так, так, хоч як це дивно звучить, але голландські колоністи в 17-18 століттях були першими поселенцями на землях Південної Африки. Негри там ніколи не жили, для них там холодно, а в Кейптауні взагалі сніг узимку лягає. Негри до холоду не привчені. Ходили саванною дуже нечисленні групи бушменів, але вони ні тоді, ні сьогодні погоди не робили. Першими заселили Південну Африку білі європейці, а негри вже підтяглися з півночі у пошуках роботи та умов життя, та так і залишилися. Потім їх стало багато, потім їх стала більшість, а потім почали вимагати віддати їм державу. Результат усім відомий.
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11.12.2022 21:45 Ответить
Я еще в школе охренел, когда узнал, что там пингвины живут
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11.12.2022 23:14 Ответить
Пингвины лицом белые, а со спины - негры.
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12.12.2022 01:25 Ответить
Музика ПАР часів Апартеїду... https://www.youtube.com/watch?v=ukOm8AuxLEY
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11.12.2022 21:08 Ответить
Що за тварини!
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11.12.2022 20:41 Ответить
Ху&ло с протянутой рукой собирает оружие для чмобиков.

Слава ВСУ!
Слава несломнлму народу України
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11.12.2022 20:42 Ответить
- Жан! Я подозреваю, что моя жена изменяет мне с садовником!
- А что: каждый день по возвращении домой обнаруживаешь на ее столе свежие цветы?
- Нет. Каждый день по возвращении домой обнаруживаю в ее постели садовника! (с)
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11.12.2022 20:47 Ответить
и о погоде)))))
////
<******* упал на лестнице и повредил копчик ))))) (это не шутка!!!!)

В западной прессе появилась информация об срочной операции кремлевского лидера Владимира Путина, который некоторое время назад поскользнулся на лестнице и повредил себе копчик. Теперь диктатора ожидает медицинское вмешательство на толстую кишку.

Об этом идет речь в журнале Daily Star.
Окружение Путина было вынуждено опровергать "полностью ложные" сообщения российских Telegram-каналов о том, что их босс неловко рухнул с лестницы.

"Однако, как бы им не хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью", - указали в СМИ.
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11.12.2022 20:50 Ответить
Краще б голову собі розбив.
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11.12.2022 20:54 Ответить
шию... просто зламав шию (бо при падінні зі сходів або куприк (копчік)-ребра, або шия-хребці...))
шия - було б гарніше...
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11.12.2022 20:58 Ответить
пишуть, впав пуйло і всрався.... не встигли "чемодан" підставити...
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11.12.2022 21:04 Ответить
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11.12.2022 21:56 Ответить
Операция на старой резиновой жопе.
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12.12.2022 01:26 Ответить
Німці і в ПАР неровно дихають до Кацапії - це виключно німчатська риса характеру.
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11.12.2022 20:59 Ответить
От коли потрібні сомалійські пірати, а їх немає.
Памятаємо як підорастичні кацапи навели сомалійців на українське судно "Фаїна" з танками на борту.
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11.12.2022 21:02 Ответить
а морские дроны? судно с военным грузом.
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11.12.2022 21:49 Ответить
купляти зброю у ПАР...це бумеранги та отруйні дротики???
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11.12.2022 21:49 Ответить
Где военные корабли НАТО ? Они имеют право провести досмотр.
Ещё лучше досмотр проводится при помощи торпеды.
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12.12.2022 01:27 Ответить
1. расистские комменты надо банить
2. оружие ЮАР совместимо с НАТО и качественное , рсзо, броневики и сау, самолеты а не бумеранги и ядовитые дротики, очень пригодились Украине
3. зулу и коса пришли на юг за 1000 лет голандцев
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12.12.2022 08:32 Ответить
Деньги не пахнут. А санкции так придумали что бы их можно было легко обойти.
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12.12.2022 11:24 Ответить
пока белые были у власти страна была развитой.но стоило обезьянам придти к власти как скатились по всем показателям на самое дно!
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12.12.2022 19:06 Ответить
 
 