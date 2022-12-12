В ЮАР подозревают правительство в продаже оружия России, - The Telegraph

В ЮАР депутаты парламента подозревают, что власти страны продают оружие России.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На этой неделе в южноафриканском порту на базе ВМС близ Кейптауна было замечено российское судно Lady R, которое, по данным США, ранее перевозило оружие для России.

Отмечается, что контейнеровоз Lady R пришвартовался в порту Симонстаун вблизи Кейптауна 6 декабря. Через три дня после этого, по словам очевидцев, на судно положили неизвестный груз. При этом работы велись преимущественно ночью, а территорию вокруг судна охраняли вооруженные люди.

Пока корабль находился в Саймонстауне, у него была отключена система автоматической идентификации (AIS), передающая координаты корабля. 9 декабря контейнеровоз вышел в море. И только после этого команда включила АИС. По данным службы Marine Traffic, судно следует из Камеруна в Стамбул. Корабль должен находиться в пункте назначения 15 января.

Депутат парламента Южной Африки от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны Танди Модиси. Парламентарий требует объяснить, что делало подсанкционное судно в порту ЮАР и почему его груз был в тайне.

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"Такое поведение обеспокоило местных жителей, поскольку судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза после вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Кобуса Маре.

По словам Маре, "очевидно", что Armscor, агентство по закупкам вооружений южноафриканского министерства обороны, связано с ситуацией. Именно Armscor оформила контракт с водителями, перевозившими груз.

Министерство обороны ЮАР не прокомментировало появление российского судна в порту страны. Национальный комитет по контролю за обычными вооружениями (NCACC), куда местные поставщики оружия обращаются за разрешениями, заявляет, что не располагает информацией о продаже оружия России.