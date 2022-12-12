В ЮАР подозревают правительство в продаже оружия России, - The Telegraph
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ЮАР депутаты парламента подозревают, что власти страны продают оружие России.
Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
На этой неделе в южноафриканском порту на базе ВМС близ Кейптауна было замечено российское судно Lady R, которое, по данным США, ранее перевозило оружие для России.
Отмечается, что контейнеровоз Lady R пришвартовался в порту Симонстаун вблизи Кейптауна 6 декабря. Через три дня после этого, по словам очевидцев, на судно положили неизвестный груз. При этом работы велись преимущественно ночью, а территорию вокруг судна охраняли вооруженные люди.
Пока корабль находился в Саймонстауне, у него была отключена система автоматической идентификации (AIS), передающая координаты корабля. 9 декабря контейнеровоз вышел в море. И только после этого команда включила АИС. По данным службы Marine Traffic, судно следует из Камеруна в Стамбул. Корабль должен находиться в пункте назначения 15 января.
Депутат парламента Южной Африки от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны Танди Модиси. Парламентарий требует объяснить, что делало подсанкционное судно в порту ЮАР и почему его груз был в тайне.
"Такое поведение обеспокоило местных жителей, поскольку судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза после вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Кобуса Маре.
По словам Маре, "очевидно", что Armscor, агентство по закупкам вооружений южноафриканского министерства обороны, связано с ситуацией. Именно Armscor оформила контракт с водителями, перевозившими груз.
Министерство обороны ЮАР не прокомментировало появление российского судна в порту страны. Национальный комитет по контролю за обычными вооружениями (NCACC), куда местные поставщики оружия обращаются за разрешениями, заявляет, что не располагает информацией о продаже оружия России.
Пожалуйста, подождите...
Султан Эрдоган!Твой выход!
Слава ВСУ!
Слава несломнлму народу України
- А что: каждый день по возвращении домой обнаруживаешь на ее столе свежие цветы?
- Нет. Каждый день по возвращении домой обнаруживаю в ее постели садовника! (с)
////
<******* упал на лестнице и повредил копчик ))))) (это не шутка!!!!)
В западной прессе появилась информация об срочной операции кремлевского лидера Владимира Путина, который некоторое время назад поскользнулся на лестнице и повредил себе копчик. Теперь диктатора ожидает медицинское вмешательство на толстую кишку.
Об этом идет речь в журнале Daily Star.
Окружение Путина было вынуждено опровергать "полностью ложные" сообщения российских Telegram-каналов о том, что их босс неловко рухнул с лестницы.
"Однако, как бы им не хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью", - указали в СМИ.
шия - було б гарніше...
Памятаємо як підорастичні кацапи навели сомалійців на українське судно "Фаїна" з танками на борту.
Ещё лучше досмотр проводится при помощи торпеды.
2. оружие ЮАР совместимо с НАТО и качественное , рсзо, броневики и сау, самолеты а не бумеранги и ядовитые дротики, очень пригодились Украине
3. зулу и коса пришли на юг за 1000 лет голандцев