У ПАР підозрюють уряд у продажу зброї Росії, - The Telegraph
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У ПАР депутати парламенту підозрюють, що влада країни продає зброю Росії.
Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Цього тижня в південноафриканському порту на базі ВМС поблизу Кейптауна було помічено російське судно Lady R, яке, за даними США, раніше перевозило зброю для Росії.
Зазначається, що контейнеровоз Lady R пришвартувався в порту Сімонстаун поблизу Кейптауна 6 грудня. Через три дні після цього, за словами очевидців, на судно поклали невідомий вантаж. При цьому роботи велися переважно вночі, а територію навколо судна охороняли озброєні люди.
Поки корабель перебував у Саймонстауні, у нього була вимкнена система автоматичної ідентифікації (AIS), яка передає координати корабля. 9 грудня контейнеровоз вийшов у море. І тільки після цього команда включила АІС. За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.
Депутат парламенту Південної Африки від опозиційного Демократичного альянсу Кобус Маре звернувся з письмовим запитом до міністра оборони країни Танді Модісі. Парламентарій вимагає пояснити, що робило підсанкційне судно в порту ПАР і чому його вантаж був у таємниці.
"Така поведінка стурбувала місцевих жителів, оскільки човен перебуває під санкціями Сполучених Штатів і Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві Кобуса Маре.
За словами Маре, "очевидно", що Armscor, агентство із закупівель озброєнь південноафриканського міністерства оборони, пов'язане з ситуацією. Саме Armscor оформила контракт з водіями, які перевозили вантаж.
Міністерство оборони ПАР не прокоментувало появу російського судна в порту країни. Національний комітет з контролю за звичайними озброєннями (NCACC), куди місцеві постачальники зброї звертаються за дозволами, заявляє, що не має інформації про продаж зброї Росії.
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Султан Эрдоган!Твой выход!
Слава ВСУ!
Слава несломнлму народу України
- А что: каждый день по возвращении домой обнаруживаешь на ее столе свежие цветы?
- Нет. Каждый день по возвращении домой обнаруживаю в ее постели садовника! (с)
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<******* упал на лестнице и повредил копчик ))))) (это не шутка!!!!)
В западной прессе появилась информация об срочной операции кремлевского лидера Владимира Путина, который некоторое время назад поскользнулся на лестнице и повредил себе копчик. Теперь диктатора ожидает медицинское вмешательство на толстую кишку.
Об этом идет речь в журнале Daily Star.
Окружение Путина было вынуждено опровергать "полностью ложные" сообщения российских Telegram-каналов о том, что их босс неловко рухнул с лестницы.
"Однако, как бы им не хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью", - указали в СМИ.
шия - було б гарніше...
Памятаємо як підорастичні кацапи навели сомалійців на українське судно "Фаїна" з танками на борту.
Ещё лучше досмотр проводится при помощи торпеды.
2. оружие ЮАР совместимо с НАТО и качественное , рсзо, броневики и сау, самолеты а не бумеранги и ядовитые дротики, очень пригодились Украине
3. зулу и коса пришли на юг за 1000 лет голандцев