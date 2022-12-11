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У ПАР підозрюють уряд у продажу зброї Росії, - The Telegraph

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пар

У ПАР депутати парламенту підозрюють, що влада країни продає зброю Росії.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Цього тижня в південноафриканському порту на базі ВМС поблизу Кейптауна було помічено російське судно Lady R, яке, за даними США, раніше перевозило зброю для Росії.

Зазначається, що контейнеровоз Lady R пришвартувався в порту Сімонстаун поблизу Кейптауна 6 грудня. Через три дні після цього, за словами очевидців, на судно поклали невідомий вантаж. При цьому роботи велися переважно вночі, а територію навколо судна охороняли озброєні люди.

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Поки корабель перебував у Саймонстауні, у нього була вимкнена система автоматичної ідентифікації (AIS), яка передає координати корабля. 9 грудня контейнеровоз вийшов у море. І тільки після цього команда включила АІС. За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.

Депутат парламенту Південної Африки від опозиційного Демократичного альянсу Кобус Маре звернувся з письмовим запитом до міністра оборони країни Танді Модісі. Парламентарій вимагає пояснити, що робило підсанкційне судно в порту ПАР і чому його вантаж був у таємниці.

"Така поведінка стурбувала місцевих жителів, оскільки човен перебуває під санкціями Сполучених Штатів і Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну", — йдеться у заяві Кобуса Маре.

За словами Маре, "очевидно", що Armscor, агентство із закупівель озброєнь південноафриканського міністерства оборони, пов'язане з ситуацією. Саме Armscor оформила контракт з водіями, які перевозили вантаж.

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Міністерство оборони ПАР не прокоментувало появу російського судна в порту країни. Національний комітет з контролю за звичайними озброєннями (NCACC), куди місцеві постачальники зброї звертаються за дозволами, заявляє, що не має інформації про продаж зброї Росії.
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Топ коментарі
+13
За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.
Султан Эрдоган!Твой выход!
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11.12.2022 20:32
+12
Як не дивно, але аборігени тепло згадують часи апартеїду. Були обмеження і заборони, але не було такого бандитизму, безробіття і падіння рівня життя. Ще недавно перша економіка Африки скотилась на 4 місце, а рівень життя став нижче чим в Намібії, або Ботсвані. Давайте дружіть з кацапами, вони і вас під монастир підведуть.
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11.12.2022 21:06
+11
Лучше бы там был бы апартеид.
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11.12.2022 20:37
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За даними служби Marine Traffic, судно прямує з Камеруну до Стамбула. Корабель повинен бути в пункті призначення 15 січня.
Султан Эрдоган!Твой выход!
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11.12.2022 20:32 Відповісти
Лучше бы там был бы апартеид.
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11.12.2022 20:37 Відповісти
Як не дивно, але аборігени тепло згадують часи апартеїду. Були обмеження і заборони, але не було такого бандитизму, безробіття і падіння рівня життя. Ще недавно перша економіка Африки скотилась на 4 місце, а рівень життя став нижче чим в Намібії, або Ботсвані. Давайте дружіть з кацапами, вони і вас під монастир підведуть.
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11.12.2022 21:06 Відповісти
Усе правильно ви написали, окрім одного. Чорна більшість у ПАР зовсім не аборигени, а саме ті, що понаїхали. Так, так, хоч як це дивно звучить, але голландські колоністи в 17-18 століттях були першими поселенцями на землях Південної Африки. Негри там ніколи не жили, для них там холодно, а в Кейптауні взагалі сніг узимку лягає. Негри до холоду не привчені. Ходили саванною дуже нечисленні групи бушменів, але вони ні тоді, ні сьогодні погоди не робили. Першими заселили Південну Африку білі європейці, а негри вже підтяглися з півночі у пошуках роботи та умов життя, та так і залишилися. Потім їх стало багато, потім їх стала більшість, а потім почали вимагати віддати їм державу. Результат усім відомий.
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11.12.2022 21:45 Відповісти
Я еще в школе охренел, когда узнал, что там пингвины живут
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11.12.2022 23:14 Відповісти
Пингвины лицом белые, а со спины - негры.
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12.12.2022 01:25 Відповісти
Музика ПАР часів Апартеїду... https://www.youtube.com/watch?v=ukOm8AuxLEY
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11.12.2022 21:08 Відповісти
Що за тварини!
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11.12.2022 20:41 Відповісти
Ху&ло с протянутой рукой собирает оружие для чмобиков.

Слава ВСУ!
Слава несломнлму народу України
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11.12.2022 20:42 Відповісти
- Жан! Я подозреваю, что моя жена изменяет мне с садовником!
- А что: каждый день по возвращении домой обнаруживаешь на ее столе свежие цветы?
- Нет. Каждый день по возвращении домой обнаруживаю в ее постели садовника! (с)
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11.12.2022 20:47 Відповісти
и о погоде)))))
////
<******* упал на лестнице и повредил копчик ))))) (это не шутка!!!!)

В западной прессе появилась информация об срочной операции кремлевского лидера Владимира Путина, который некоторое время назад поскользнулся на лестнице и повредил себе копчик. Теперь диктатора ожидает медицинское вмешательство на толстую кишку.

Об этом идет речь в журнале Daily Star.
Окружение Путина было вынуждено опровергать "полностью ложные" сообщения российских Telegram-каналов о том, что их босс неловко рухнул с лестницы.

"Однако, как бы им не хотелось скрыть правду, источники в Кремле утверждают, что с тех пор президент России испытывает определенный дискомфорт и неудобства. Поэтому вынужден обратиться за хирургической помощью", - указали в СМИ.
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11.12.2022 20:50 Відповісти
Краще б голову собі розбив.
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11.12.2022 20:54 Відповісти
шию... просто зламав шию (бо при падінні зі сходів або куприк (копчік)-ребра, або шия-хребці...))
шия - було б гарніше...
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11.12.2022 20:58 Відповісти
пишуть, впав пуйло і всрався.... не встигли "чемодан" підставити...
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11.12.2022 21:04 Відповісти
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11.12.2022 21:56 Відповісти
Операция на старой резиновой жопе.
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12.12.2022 01:26 Відповісти
Німці і в ПАР неровно дихають до Кацапії - це виключно німчатська риса характеру.
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11.12.2022 20:59 Відповісти
От коли потрібні сомалійські пірати, а їх немає.
Памятаємо як підорастичні кацапи навели сомалійців на українське судно "Фаїна" з танками на борту.
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11.12.2022 21:02 Відповісти
а морские дроны? судно с военным грузом.
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11.12.2022 21:49 Відповісти
купляти зброю у ПАР...це бумеранги та отруйні дротики???
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11.12.2022 21:49 Відповісти
Где военные корабли НАТО ? Они имеют право провести досмотр.
Ещё лучше досмотр проводится при помощи торпеды.
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12.12.2022 01:27 Відповісти
1. расистские комменты надо банить
2. оружие ЮАР совместимо с НАТО и качественное , рсзо, броневики и сау, самолеты а не бумеранги и ядовитые дротики, очень пригодились Украине
3. зулу и коса пришли на юг за 1000 лет голандцев
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12.12.2022 08:32 Відповісти
Деньги не пахнут. А санкции так придумали что бы их можно было легко обойти.
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12.12.2022 11:24 Відповісти
пока белые были у власти страна была развитой.но стоило обезьянам придти к власти как скатились по всем показателям на самое дно!
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12.12.2022 19:06 Відповісти
 
 