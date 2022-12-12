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Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, - министр обороны Йонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

винищувач,gripen

Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.

Об этом сегодня на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, прошедшем в Медиацентре Одесса – Украина, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - сказал Йонсон.

Вместе с тем он отметил, что новый пакет помощи Украине от Швеции предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.

Читайте также: Глава МИД Швеции Билльстрём о пакете помощи, который привез в Киев: "Системы ПВО, боеприпасы, зимнее оборудование, броневики и 270 млн евро"
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Топ комментарии
+24
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
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12.12.2022 00:08
+19
США працють .Щоб бува Україна не використала шведські літаки для захисту українського народу.
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12.12.2022 00:03
+13
Шведам, так само як і фінам, вони самі потрібні поки вони ще не в НАТО.
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12.12.2022 00:01
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F-16
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12.12.2022 00:00 Ответить
для F16 потрібні смуги довжиною в півтори милі
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12.12.2022 00:05 Ответить
Для F-16 потрібні смуги довжиною 0.284 мілі, або 1500 футів мінімум.
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12.12.2022 00:10 Ответить
І шо? Були б літаки. Дороги у нас вміють будувати
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12.12.2022 01:01 Ответить
Японія робить непогані літаки, потрібно з Японією домовлятись, вони не сцикуни.
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12.12.2022 06:51 Ответить
За цією "сцикательною" логікою, всі сцикуни, поки ти з ними не домовишся.
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12.12.2022 12:07 Ответить
Нічого, просто карася підрізав в шість разів. Хтось вищє, мабуть, під прапором США вважав, що 1500 футів, це півтори мілі.
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12.12.2022 12:03 Ответить
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12.12.2022 00:40 Ответить
жах)
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12.12.2022 02:28 Ответить
А що для Су-27, які в половину більші та важкіші смугу коротша треба, шо за брєд, Ф-16 менший і легший чим , Су-24, миг-29 а ще в нас є полоси де ТУ-22 були які 40 м це в 2,5 раза більше , так шо доводи твої якісь мутноваті це перше, А по друге Грипени нікому не нужні убиточний проект, вони чехам в лізінг давали ті політали 10 років і віддали
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12.12.2022 09:48 Ответить
Шведам, так само як і фінам, вони самі потрібні поки вони ще не в НАТО.
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12.12.2022 00:01 Ответить
им дали гарантии США и англия как по 5статье, и вне нато
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12.12.2022 00:15 Ответить
Якщо дадуть Україні, то їм, Швеції, можуть і не знадобитися.
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12.12.2022 00:49 Ответить
Не дали полякам Ф-16, то вони у Південній Кореї заказали. FA-50. Немає чого звязуватися з сцикунами.
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12.12.2022 11:03 Ответить
А продать....
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12.12.2022 00:02 Ответить
так і це малось на увазі, передати за оплату...
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12.12.2022 00:10 Ответить
🤣
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12.12.2022 00:12 Ответить
а нема,як я вже з тобою за них спорив,зайвих у них тупо немає,а продати зі складу своїх ВПС не ризикнуть,бо виробництво дуже неспішне,і хз коли поповнять))) а тут у них ще бразильский контракт,який вони не хочуть втратити,бо це по суті поки що єдиний зовнішній покупець на їх машини.
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12.12.2022 03:40 Ответить
США працють .Щоб бува Україна не використала шведські літаки для захисту українського народу.
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12.12.2022 00:03 Ответить
без зайвих емоцій, це було, м'яко кажучи, очевидним

нема за чим побиватися, бо не було підстав сподіватися

хай шведам пощастить ці літачки комусь продати за гроші
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12.12.2022 02:25 Ответить
та не дуже їм з ними щастить,за гроші тільки бразильців спокусили.а всі решта взали по ескадрильї в лізинг...
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12.12.2022 03:41 Ответить
нема ради )))

вони б нам мали набридати, мовляв, візьми з дисконтом

проте старші по наті сказали: не можна - і шведи здулись
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12.12.2022 04:16 Ответить
А що, наша влада хотіла купити літаки у шведів?
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12.12.2022 05:52 Ответить
Они нам и не нужны откровенно говоря. Приморимся обслуживать, да и очередь на мировом рынке за ними не стоит, мягко говоря. Зато у Швеции есть кое-что другое, как раз нам нужное и над чем надо серьёзно работать
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12.12.2022 00:04 Ответить
конечно они нам не нужны, ведь у нас в строю мягко говоря сотни современных истребителей. еще грипены в обслуживании мягко говоря не дороже американских самолетов и задуманы с учетом эксплуатации с неподготовленных мягко говоря аэродромов. а обслуживать любые современные самолеты нам самим было бы не по карману
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12.12.2022 01:42 Ответить
ф-16 ось це масова і доступна машина,а Гріпен хщз що за літак,який ніде не те що не воював а й навіть поруч не літав,хочеться такого кота в мішку для країни яка воює?
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12.12.2022 03:42 Ответить
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
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12.12.2022 00:08 Ответить
Хєрня якась не в касу.
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12.12.2022 00:11 Ответить
очень в тему как раз
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12.12.2022 00:16 Ответить
Для кацапоботів - можливо
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12.12.2022 12:08 Ответить
якщо людина розуміє алегорію це не значить що вона кацапобот, натомість якщо навішує ярлики, через свою необізнаність, то цілком вірогідно
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12.12.2022 12:37 Ответить
от ти на... А по ТБ , по "марафону" ще зранку такі сюжети крутили...
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12.12.2022 00:08 Ответить
ну и ладно... пока перетопчимся...ПВО так ПВО (пока суки всю энергосистему не поклали)...
а что будет завтра? поговорим завтра.... и не так открыто во всех СМИ...
иногда должна быть и военная тайна...слова которые шоубизу при власти не знакомы...
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12.12.2022 00:12 Ответить
Та шо ви сцитє??? Немає у ниї чим на вас нападати - НЕ-МА-Є! Дайте винищувачі, а ми вам їх потім повернемо. Ви все одно їх потім посписуєте.
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12.12.2022 00:31 Ответить
Дайте? Може купити треба? Нє?
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12.12.2022 05:55 Ответить
Надоело, плевать я на вас хотел.
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12.12.2022 00:46 Ответить
Плевалка у тебя не выросла.
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12.12.2022 12:09 Ответить
Та не дай бог ще розвести такий самий зоопарк серед літаків як серед САУ. Треба йти цілеспрямовано на Ф-16, на які вже і екіпажі навчені є і запчастин з холери.
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12.12.2022 00:47 Ответить
"Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen"

А що, хтось колись обіцяв їх нам надати? Мабуть Резніков просив їх подарувати, бо нам же ж ще дороги будувати...
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12.12.2022 00:52 Ответить
А на марафоні чуваки в паралельній реальності живуть: вже, кажуть, нам зараз літаки готують, абрамси, дрони, атакамси. Ось-ось і буде.

p.s. Марафон увімкнув ненароком
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12.12.2022 00:53 Ответить
меньше читайте советскую прессу. Это вредно для желудка (с)
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12.12.2022 01:12 Ответить
Тю на Вас!

Таке дивитесь...
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12.12.2022 01:14 Ответить
Це ж треба так вляпатись
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12.12.2022 02:30 Ответить
це не там, де Ігнат збирався використовувати (чи не використовувати?) Іджис (Зевсову егіду) для збиття балістичних ракет?

страшні речі там творяться, треба конче свяченої води, бо чортовиння лізе зі всіх шпар)
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12.12.2022 02:33 Ответить
Ну да... В Одессе почти сутки , как уже был свет... А там тормоза все еще крутили главзеба , про в Одессе все еще нет света.
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12.12.2022 03:06 Ответить
Де як... в мене лише в неділю об 11 включили.
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12.12.2022 06:28 Ответить
питання тільки хто його до Іджис пустить хоч на гарматний постріл,якщо американці до нього навіть союзників ну дуже обмежено допускають...
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12.12.2022 03:44 Ответить
його - ніхто, до петріотів - теж, до супутників - поготів
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12.12.2022 04:18 Ответить
Дякуем.
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12.12.2022 01:13 Ответить
До війни був план купити до 2030 р 6-шість !!! Літаків.більш вирогідно ,,гріппен",бо найдешевші!.про що мова!.з 2014 р війна,влада і ,,та" і ,,ця".,лизала яйця".тепер ,,приперло",а ніц не дають і не продають.і яку падлюку на шворку і тягнути до гілочки?!.чи то повинно як з чорнобилем будти,щоб так ,,вп..ло " щоб вся планета обіс..сь.?.то йде ж війна і купа ядерних ,,баняків"в зоні боїв.і десь дуже скоро ,,ригне".а тоді вже можна буде й зброю ,,зажимати",бо буде пох...
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12.12.2022 01:19 Ответить
тебе шашлычки не зашли и те и се? за кого голосовал?
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12.12.2022 01:37 Ответить
Там недоколыханность проступает.
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12.12.2022 03:09 Ответить
Самолеты оттого и дешевле, шо менее устойчивые в воздухе.
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12.12.2022 03:11 Ответить
гріпен не дешевший за інші,по факту з повним пакетом,як ф-16 виходить,так сама тушка ТРОХИ дешевша,але з усім необхідним виходить деколи по ціні ф-35)
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12.12.2022 03:46 Ответить
Думаю, Україна задуже обороняє світ. Треба було дозволити кацапам увірватися можливо і до тої Швеції. А чому б ні. Там є ісконные церкві, як мінімум,ще з пори русімперії. Тобто росія найде відмазку чому потрібно напасти на ту ж Швецію. І нападе, якшо Швеція не допоможе зупинити фуйла в Україні
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12.12.2022 02:42 Ответить
Треба мати все своє, щоб ні у кого не просити, ні на кого не сподіватися і ні на кого не ображатися. Своє то своє, як хочеш так і використовуєш і нікому не мусиш кланятися, і не мусиш себе непотрібними обовязками зв"язувати. Це бізнес, робиш добре собі, своїй країні і людям.

От кажуть ахметов бізнесмен, беня бізнесмен, довбграї вони а не бізнесмени. Замість розвивати вони знищували, замість збагачувати країну і себе, вони злиднями стали нашими, тьфу"
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12.12.2022 02:42 Ответить
Нажаль, мати все своє для спротиву неможливо.
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12.12.2022 02:49 Ответить
Шведи мають.
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12.12.2022 04:46 Ответить
и долго шведы б продержались сами против россии со всем своим?
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12.12.2022 23:33 Ответить
Довше нас, бо у них вся зброя ******* і власного виробництва. Самі ******* ракети для HIMERS/MLRS виробництва Боінг/Сааб. І вони би не канючили по світу за ППО, РСЗВ, літаками, ракетами, бо в них все це є, і вироблять ще. Це ми у них випрошуємо, завдяки владі, яка тільки вміє красти. А у них в відставку ідуть за таке, нащо у нас навіть не звертають, а за те що у нас творять, там сидять довго.
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13.12.2022 00:01 Ответить
поэтому они обос*лись глядя на нас и поскакали в нато??
сдали все свои "демократические ценности", поцеловали эрдогана в дупу и готовы на все, но продержались бы дольше нас?? ну-ну
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13.12.2022 00:09 Ответить
Западным странам важен имидж их оружия. А самолеты могут сбить, танки горят.
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12.12.2022 03:08 Ответить
Це історія після війни . Насправді хто б що не казав ні у росіян ні українців немає повного контролю за небом. Як у України так і нелюдей ешеленована ппо . Жодна сторона неризикує масово використовувати авіацію .
Звичайно ******* літаки могли би змінити розклад на полі бою .
Чому її недають ? Поперше маленькі країни дивляться на економічних і політичних гегемонів - США Німеччина Британія Франція і навіть Китай . А насправді є два гегемона Китай та США котрі розігрують "новий світвий порядок"
Китай підтримував російську агресію з самого початку ，то чому він не поставляє зброю в росію?
Чому росіяни купують зброю в ірану а не в китаю .То мабуть Китай і США провели певні червоні лінії . Звичайно певну кількість техніки устаткування китай таки поставляє але не тяжку техніку .
Нажаль Україна занадто слабка і бідна щоб спілкуватися з країнами g 20 і ставити свої умови !
Україна тільки пішла в перший клас коли наші соююзники закінчили школу і пішли в унверситети .
Звичайно багато країн поважають нас , але ми не маємо точок впливу на світ ，чим ми можемо впливати ？ зерном ，сталью Так Канада і США вирощують більше зерна і негіршої якості!
Потрібна перемога ，тоді для України відчиняться двері у клуб топ країн ，тільки за рахунок перемоги . І власне тоді ми зможемо не просити ，а вимагати і літаки і танки і все що потрібно для ******** армії .
Звичайно росія у будь якому випадку не буде сидіти склавши руки . Навіть у разі програшу вони ще довгу будуть ставити палиці в колеса планам для озброєння армії україни на ******** лад .
Україна має нанести росії такої поразки щою ті погодилися на умови україни . А це може бути лише у разі тотальної поразки ，виходячи з розміру та кількості населення росії це маловірогідно ，тому україна перетворюється на Ізраіль з війною на нну кількість років і з постійною небезпекою на кордонах .
Можна покладатися лише на себе .
Європа морально і фізично втратила міць після другої світової війни . По суті перемогу у другій світовій європейцям принесли американці з британцями разом з срср .
Якщо би росія воювала такими звірствами з НАТО ，росія була б уже у Парижі .
Тому як і Ізраїль свого часу можна покладатися лише на себе

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12.12.2022 03:20 Ответить
Китай

а) експортує свою зброю легально і масово, тому він не може ризикувати її репутацієї, бо кацапи її спаплюжать щє при транспортуванні. Максимум, якусь амуніцію може поставити і те, невизначеної якісті та офіційності.

б) китайська зброя вже давно несумісна з радянською.

Іран

а) спонсор тероризму, експортує свою зброю зазвичай нелегально та обмеженим групам терористів, фактично напіввимкнутий з офіційної системи міжнародної торгівлі та відносин

б) більш недорозвинуті, ніж китайці, основна частина зброї, це радянська, або модернізована радянська, або китайський конструктор, який не стоїть на озброєнні Китаю.
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12.12.2022 12:17 Ответить
ну до шведів небагато претензій, бо вони не роззброювали Україну 30 років назад...
і не нападали ніколи на Україну.
чого не скажеш про деяких....
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12.12.2022 05:13 Ответить
Оці безгрунтовні хотелкі від опи - це просто продовження предвиборчої кампанії зеленського - брехня на брехні. Ми шо їх купили і шведи нам їх не пригнали у срок - вони нам нічого не винні. Дебіли у опі просрали підготовку ЗСУ до війни і тепер звинувачують всіх навколо - але ж самі - святі, *****.
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12.12.2022 08:25 Ответить
После скандала с "вагнеровцами" и увольнением Бурбы какой-то "левой" помощницей Шойгу при Офисе Президента кто-то еще хочет новейшего западного оружия? Да они еще не забыли как секретнейшие "Кольчуги" Украина поставила Ираку. И ракеты Х-55 Ирану и Китаю продали из Украины... Вы скажете это было при Кучме и до революции достоинства... А кто-нибудь сидит за это в тюрьме после революции? Тогда вопрос - а победила ли та революция, если бывшие сотрудники КГБ и ФСБ продолжают руководить борьбой с ФСБ в Украине.
В общем пока у Зеленского один плюс в его кэйсе - "вроді не втік" в феврале 220-го. И все! Его наставления для Байдена, ЕС и НАТО пока не в счет. И ЗСУ воюют до сих пор не благодаря ему, а вопреки всем его стараниям просто перестать стрелять и заглянуть в глаза. И Ермак с Татаровым просто не осмеливаются разрушать механизм управления армией во время войны из-за опасений за свои шкуры. Ну и армия пока не мешает им строить дороги.
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12.12.2022 08:33 Ответить
Саме так!
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12.12.2022 08:56 Ответить
Україна ніколи не продавала Іраку кольчугу!
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12.12.2022 09:48 Ответить
Это доказало независимое расследование? Да до 2014 года Украина делала все, что нужно было России. И даже то, на что не отваживалась сама Россия. Я даже могу допустить, что не отдай мы ядерное оружие, то оно тоже уже было частично продано и понадкусювано...
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12.12.2022 11:08 Ответить
Цитата из американской прессы (Голос Америки)
"Американская администрация прервала оказание Украине помощи объемом в 55 миллионов долларов и объявила о пересмотре двусторонних отношений. В последние годы Украина получала от Соединенных Штатов самый большой после Израиля и Египта пакет помощи. Эти изменения в политике произошли после того, как была установлена аутентичность пленки, на которой в июле 2000 года были записаны слова президента Кучмы, дававшего добро на продажу радаров на сумму в сто миллионов долларов. Пленку предоставил противник режима Кучмы."
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12.12.2022 11:15 Ответить
Байден каже что ЗСУ Украины ликвидировали 13 генералов путлера...это книга рекордов Гиннесса,такого позора не было даже в войне с братаном Молотова Гитлером..
Фамилии дохляков...
1.генерал Рязанцев
2.Суховецкий

3.Фролов

4.Бердников
5.Герасимов, однофамилец того начштаба

6.Симонов

7.Баташев

8.Колесников

9.Назбуллин

10.Митяев

11.Кутузов

12.Мордвинов

13.Шушаев☠️☠️🦍земля Стекловатой💀

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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12.12.2022 09:17 Ответить
30 ноября 2011 года правительство Швейцарии объявило победителя тендера на поставку 22 истребителей. На поставку новых самолётов ВВС Швейцарии претендовали компании Saab AB (JAS 39 Gripen E), Dassault Aviation (Rafale) и Eurofighter (Eurofighter Typhoon). Данные самолёты прошли испытания и оценку в 2008-2009 гг., однако принятие решения о выборе победителя тендера было перенесено на конец 2011 года.

Сравнительный анализ комиссии ВВС Швейцарии показал, что JAS 39NG Gripen провалил испытания, набрав всего 5,33 балла против 6,48 у Eurofighter Typhoon и 6,98 у Dassault Rafale. Основным показателем в выборе, однако, стали не технические характеристики, а стоимость. По предположению экспертов, 22 Gripen обойдутся швейцарцам в 2,5-2,8 млрд франков (2,7-3,0 млрд долларов). При этом французская компания на сумму 2,7 млрд франков согласилась продать лишь 18 самолётов.

По этим цифрам выходит что один Грипен стоит до 136 миллионов долларов. Кто будет дарить такое дорогое оружие.
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12.12.2022 09:20 Ответить
Цена зависит от колличества, второй момент Бразилия договорилась что вторую половину конракта для ВВС Бразилии будут собирать в Бразилии, если нам например нужно 200 самолетов, то второе условие 100 должни собираться в Украине, над городом ставится мощное ПВО и вперед
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12.12.2022 10:00 Ответить
Ой, мощное ПВО - это не профилю ОП! Лучше построить подземный завод, а можно и два. И заасфальтировать сверху...
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12.12.2022 11:10 Ответить
Честно говоря и смысла особого нет, истребитель достаточно спорный, произведено их немного, экспортировано мало... Даже Еврофайтер получше будет... Так, что такое... это не наш путь...
Ф-16, Ф-15 - вот это будущее украинских ВВС.
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12.12.2022 09:36 Ответить
Ну не дают шведи, есть Рафале, есть Еврофайтер, они все в одну цену на виходе идут приблизительно, !!!!!!!!!!!! Великобритания 30 Еврофайтеров первой серии вивела из флота перед войной они только как истребители могут работать, но нам как для ПВО вполне подойдут, что у нас МОУ делает не понятно
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12.12.2022 09:55 Ответить
ех шкода... це так круто коли вся зброя має можливість показати себе під час бою... https://www.youtube.com/watch?v=vwrLQjodmkE



які б тільки були задіяні круті літаки... проти ППО росіян
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12.12.2022 10:07 Ответить
Я могу сказать почему нам не дают самолетов, танков, и не только, и тут дело не в позиции Госдепа, если би велись переговори с теми кто является спонсарами республиканцев и демократов, а єто собственики Дженерал динамикс и т.д. а им например для производства нужен аллюииний или титан, у нас есть то и другое, предложить после войни приобрести месторождение или завод, так все єта отрасль под кем сейчас ---Фірташем а он чей человек опзж
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12.12.2022 10:11 Ответить
Черт дери, не хочется катить бочку на шведов, а приходится
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12.12.2022 10:48 Ответить
Натовский истребитель оснащен системой "свой-чужой", а это один из самых больших секретов самолета. И эту систему нужно будет оставить на украинском истребители, чтобы не сошла с ума система ПВО в НАТО в Польше или Румынии.
А где гарантии, что тот кто отдал приказ убрать 36-ю бригаду с Крымского перешейка не даст приказ украинскому истребителю совершить посадку в Крыму например. Украинская власть не очистилась ни от одного предыдущего зашквара!
А обложкой Тайм всегда можно задницу подтереть!
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12.12.2022 11:22 Ответить
Любая натовская единица техники оснащается натовской системой "свой-чужой", если что. Эта система просто демонтируется и из программного обеспечения выкусывается код их обработки. Прямых подтверждений естественно нет, но косвенно, именно задержки на эти доработки (а также выкусывание кода взаимодействия с модулем ATACMS) стало причиной "выдавливания химарсов по капле".
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12.12.2022 12:23 Ответить
А системы пво Польши и Румынии прекрасно видят "своими" не только натовские транспондеры, но и наши.
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12.12.2022 12:25 Ответить
Шведы обосрадись.
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12.12.2022 11:32 Ответить
Истребителей от НАТО и шведов ВСУ пока не видать.Посему,необходимо МО пойти по пути наименьшего сопротивления и обратиться к бразильцам по продаже нам легкого турбовинтового штурмовика "Супер-Тукано",который дешев,неприхотлив,доступен пилотам средней руки,хорошо вооружен..Раша грозит завалить нас ударными БПЛА,а это прекрасная цель для него..
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12.12.2022 16:42 Ответить
 
 