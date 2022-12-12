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Швеция не будет передавать Украине истребители Gripen, - министр обороны Йонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Швеция не намерена передавать Украине истребители Gripen.
Об этом сегодня на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, прошедшем в Медиацентре Одесса – Украина, сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Планов отправки самолетов Gripen нет, скажу откровенно", - сказал Йонсон.
Вместе с тем он отметил, что новый пакет помощи Украине от Швеции предусматривает поставку современных систем противовоздушной обороны.
Топ комментарии
+24 Алекс Скела
показать весь комментарий12.12.2022 00:08
+19 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+13 Rino Rino
показать весь комментарий12.12.2022 00:01
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Пожалуйста, подождите...
нема за чим побиватися, бо не було підстав сподіватися
хай шведам пощастить ці літачки комусь продати за гроші
вони б нам мали набридати, мовляв, візьми з дисконтом
проте старші по наті сказали: не можна - і шведи здулись
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!
(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
а что будет завтра? поговорим завтра.... и не так открыто во всех СМИ...
иногда должна быть и военная тайна...слова которые шоубизу при власти не знакомы...
А що, хтось колись обіцяв їх нам надати? Мабуть Резніков просив їх подарувати, бо нам же ж ще дороги будувати...
p.s. Марафон увімкнув ненароком
Таке дивитесь...
страшні речі там творяться, треба конче свяченої води, бо чортовиння лізе зі всіх шпар)
От кажуть ахметов бізнесмен, беня бізнесмен, довбграї вони а не бізнесмени. Замість розвивати вони знищували, замість збагачувати країну і себе, вони злиднями стали нашими, тьфу"
сдали все свои "демократические ценности", поцеловали эрдогана в дупу и готовы на все, но продержались бы дольше нас?? ну-ну
Звичайно ******* літаки могли би змінити розклад на полі бою .
Чому її недають ? Поперше маленькі країни дивляться на економічних і політичних гегемонів - США Німеччина Британія Франція і навіть Китай . А насправді є два гегемона Китай та США котрі розігрують "новий світвий порядок"
Китай підтримував російську агресію з самого початку ，то чому він не поставляє зброю в росію?
Чому росіяни купують зброю в ірану а не в китаю .То мабуть Китай і США провели певні червоні лінії . Звичайно певну кількість техніки устаткування китай таки поставляє але не тяжку техніку .
Нажаль Україна занадто слабка і бідна щоб спілкуватися з країнами g 20 і ставити свої умови !
Україна тільки пішла в перший клас коли наші соююзники закінчили школу і пішли в унверситети .
Звичайно багато країн поважають нас , але ми не маємо точок впливу на світ ，чим ми можемо впливати ？ зерном ，сталью Так Канада і США вирощують більше зерна і негіршої якості!
Потрібна перемога ，тоді для України відчиняться двері у клуб топ країн ，тільки за рахунок перемоги . І власне тоді ми зможемо не просити ，а вимагати і літаки і танки і все що потрібно для ******** армії .
Звичайно росія у будь якому випадку не буде сидіти склавши руки . Навіть у разі програшу вони ще довгу будуть ставити палиці в колеса планам для озброєння армії україни на ******** лад .
Україна має нанести росії такої поразки щою ті погодилися на умови україни . А це може бути лише у разі тотальної поразки ，виходячи з розміру та кількості населення росії це маловірогідно ，тому україна перетворюється на Ізраіль з війною на нну кількість років і з постійною небезпекою на кордонах .
Можна покладатися лише на себе .
Європа морально і фізично втратила міць після другої світової війни . По суті перемогу у другій світовій європейцям принесли американці з британцями разом з срср .
Якщо би росія воювала такими звірствами з НАТО ，росія була б уже у Парижі .
Тому як і Ізраїль свого часу можна покладатися лише на себе
а) експортує свою зброю легально і масово, тому він не може ризикувати її репутацієї, бо кацапи її спаплюжать щє при транспортуванні. Максимум, якусь амуніцію може поставити і те, невизначеної якісті та офіційності.
б) китайська зброя вже давно несумісна з радянською.
Іран
а) спонсор тероризму, експортує свою зброю зазвичай нелегально та обмеженим групам терористів, фактично напіввимкнутий з офіційної системи міжнародної торгівлі та відносин
б) більш недорозвинуті, ніж китайці, основна частина зброї, це радянська, або модернізована радянська, або китайський конструктор, який не стоїть на озброєнні Китаю.
і не нападали ніколи на Україну.
чого не скажеш про деяких....
В общем пока у Зеленского один плюс в его кэйсе - "вроді не втік" в феврале 220-го. И все! Его наставления для Байдена, ЕС и НАТО пока не в счет. И ЗСУ воюют до сих пор не благодаря ему, а вопреки всем его стараниям просто перестать стрелять и заглянуть в глаза. И Ермак с Татаровым просто не осмеливаются разрушать механизм управления армией во время войны из-за опасений за свои шкуры. Ну и армия пока не мешает им строить дороги.
"Американская администрация прервала оказание Украине помощи объемом в 55 миллионов долларов и объявила о пересмотре двусторонних отношений. В последние годы Украина получала от Соединенных Штатов самый большой после Израиля и Египта пакет помощи. Эти изменения в политике произошли после того, как была установлена аутентичность пленки, на которой в июле 2000 года были записаны слова президента Кучмы, дававшего добро на продажу радаров на сумму в сто миллионов долларов. Пленку предоставил противник режима Кучмы."
Фамилии дохляков...
1.генерал Рязанцев
2.Суховецкий
3.Фролов
4.Бердников
5.Герасимов, однофамилец того начштаба
6.Симонов
7.Баташев
8.Колесников
9.Назбуллин
10.Митяев
11.Кутузов
12.Мордвинов
13.Шушаев☠️☠️🦍земля Стекловатой💀
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
Сравнительный анализ комиссии ВВС Швейцарии показал, что JAS 39NG Gripen провалил испытания, набрав всего 5,33 балла против 6,48 у Eurofighter Typhoon и 6,98 у Dassault Rafale. Основным показателем в выборе, однако, стали не технические характеристики, а стоимость. По предположению экспертов, 22 Gripen обойдутся швейцарцам в 2,5-2,8 млрд франков (2,7-3,0 млрд долларов). При этом французская компания на сумму 2,7 млрд франков согласилась продать лишь 18 самолётов.
По этим цифрам выходит что один Грипен стоит до 136 миллионов долларов. Кто будет дарить такое дорогое оружие.
Ф-16, Ф-15 - вот это будущее украинских ВВС.
які б тільки були задіяні круті літаки... проти ППО росіян
А где гарантии, что тот кто отдал приказ убрать 36-ю бригаду с Крымского перешейка не даст приказ украинскому истребителю совершить посадку в Крыму например. Украинская власть не очистилась ни от одного предыдущего зашквара!
А обложкой Тайм всегда можно задницу подтереть!