УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13454 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Війна
14 011 87
авіація (1644) війна (56124) допомога (5007) Швеція (648)

Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen, - міністр оборони Йонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

винищувач,gripen

Швеція не має наміру передавати Україні винищувачі Gripen.

Про це сьогодні на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який пройшов у Медіацентрі Одеса – Україна, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Планів надсилання літаків Gripen немає, скажу відверто", - сказав Йонсон.

В той же час він зазначив, що новий пакет допомоги Україні від Швеції передбачає поставку сучасних систем протиповітряної оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота пари українських вертольотів. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
показати весь коментар
12.12.2022 00:08
+19
США працють .Щоб бува Україна не використала шведські літаки для захисту українського народу.
показати весь коментар
12.12.2022 00:03
+13
Шведам, так само як і фінам, вони самі потрібні поки вони ще не в НАТО.
показати весь коментар
12.12.2022 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
F-16
показати весь коментар
12.12.2022 00:00 Відповісти
для F16 потрібні смуги довжиною в півтори милі
показати весь коментар
12.12.2022 00:05 Відповісти
Для F-16 потрібні смуги довжиною 0.284 мілі, або 1500 футів мінімум.
показати весь коментар
12.12.2022 00:10 Відповісти
І шо? Були б літаки. Дороги у нас вміють будувати
показати весь коментар
12.12.2022 01:01 Відповісти
Японія робить непогані літаки, потрібно з Японією домовлятись, вони не сцикуни.
показати весь коментар
12.12.2022 06:51 Відповісти
За цією "сцикательною" логікою, всі сцикуни, поки ти з ними не домовишся.
показати весь коментар
12.12.2022 12:07 Відповісти
Нічого, просто карася підрізав в шість разів. Хтось вищє, мабуть, під прапором США вважав, що 1500 футів, це півтори мілі.
показати весь коментар
12.12.2022 12:03 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2022 00:40 Відповісти
жах)
показати весь коментар
12.12.2022 02:28 Відповісти
А що для Су-27, які в половину більші та важкіші смугу коротша треба, шо за брєд, Ф-16 менший і легший чим , Су-24, миг-29 а ще в нас є полоси де ТУ-22 були які 40 м це в 2,5 раза більше , так шо доводи твої якісь мутноваті це перше, А по друге Грипени нікому не нужні убиточний проект, вони чехам в лізінг давали ті політали 10 років і віддали
показати весь коментар
12.12.2022 09:48 Відповісти
Шведам, так само як і фінам, вони самі потрібні поки вони ще не в НАТО.
показати весь коментар
12.12.2022 00:01 Відповісти
им дали гарантии США и англия как по 5статье, и вне нато
показати весь коментар
12.12.2022 00:15 Відповісти
Якщо дадуть Україні, то їм, Швеції, можуть і не знадобитися.
показати весь коментар
12.12.2022 00:49 Відповісти
Не дали полякам Ф-16, то вони у Південній Кореї заказали. FA-50. Немає чого звязуватися з сцикунами.
показати весь коментар
12.12.2022 11:03 Відповісти
А продать....
показати весь коментар
12.12.2022 00:02 Відповісти
так і це малось на увазі, передати за оплату...
показати весь коментар
12.12.2022 00:10 Відповісти
🤣
показати весь коментар
12.12.2022 00:12 Відповісти
а нема,як я вже з тобою за них спорив,зайвих у них тупо немає,а продати зі складу своїх ВПС не ризикнуть,бо виробництво дуже неспішне,і хз коли поповнять))) а тут у них ще бразильский контракт,який вони не хочуть втратити,бо це по суті поки що єдиний зовнішній покупець на їх машини.
показати весь коментар
12.12.2022 03:40 Відповісти
США працють .Щоб бува Україна не використала шведські літаки для захисту українського народу.
показати весь коментар
12.12.2022 00:03 Відповісти
без зайвих емоцій, це було, м'яко кажучи, очевидним

нема за чим побиватися, бо не було підстав сподіватися

хай шведам пощастить ці літачки комусь продати за гроші
показати весь коментар
12.12.2022 02:25 Відповісти
та не дуже їм з ними щастить,за гроші тільки бразильців спокусили.а всі решта взали по ескадрильї в лізинг...
показати весь коментар
12.12.2022 03:41 Відповісти
нема ради )))

вони б нам мали набридати, мовляв, візьми з дисконтом

проте старші по наті сказали: не можна - і шведи здулись
показати весь коментар
12.12.2022 04:16 Відповісти
А що, наша влада хотіла купити літаки у шведів?
показати весь коментар
12.12.2022 05:52 Відповісти
Они нам и не нужны откровенно говоря. Приморимся обслуживать, да и очередь на мировом рынке за ними не стоит, мягко говоря. Зато у Швеции есть кое-что другое, как раз нам нужное и над чем надо серьёзно работать
показати весь коментар
12.12.2022 00:04 Відповісти
конечно они нам не нужны, ведь у нас в строю мягко говоря сотни современных истребителей. еще грипены в обслуживании мягко говоря не дороже американских самолетов и задуманы с учетом эксплуатации с неподготовленных мягко говоря аэродромов. а обслуживать любые современные самолеты нам самим было бы не по карману
показати весь коментар
12.12.2022 01:42 Відповісти
ф-16 ось це масова і доступна машина,а Гріпен хщз що за літак,який ніде не те що не воював а й навіть поруч не літав,хочеться такого кота в мішку для країни яка воює?
показати весь коментар
12.12.2022 03:42 Відповісти
- Гм! что ж, тебе разве хочется хлеба? - обыкновенно спрашивал Иван Иванович.
- Как не хотеть! голодна, как собака.
- Гм! - отвечал обыкновенно Иван Иванович. - Так тебе, может, и мяса хочется?
- Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна.
- Гм! разве мясо лучше хлеба?
- Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуете, все хорошо.
При этом старуха обыкновенно протягивала руку.
- Ну, ступай же с богом, - говорил Иван Иванович. - Чего ж ты стоишь? ведь я тебя не бью!

(Н. В. Гоголь, "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем")
показати весь коментар
12.12.2022 00:08 Відповісти
Хєрня якась не в касу.
показати весь коментар
12.12.2022 00:11 Відповісти
очень в тему как раз
показати весь коментар
12.12.2022 00:16 Відповісти
Для кацапоботів - можливо
показати весь коментар
12.12.2022 12:08 Відповісти
якщо людина розуміє алегорію це не значить що вона кацапобот, натомість якщо навішує ярлики, через свою необізнаність, то цілком вірогідно
показати весь коментар
12.12.2022 12:37 Відповісти
от ти на... А по ТБ , по "марафону" ще зранку такі сюжети крутили...
показати весь коментар
12.12.2022 00:08 Відповісти
ну и ладно... пока перетопчимся...ПВО так ПВО (пока суки всю энергосистему не поклали)...
а что будет завтра? поговорим завтра.... и не так открыто во всех СМИ...
иногда должна быть и военная тайна...слова которые шоубизу при власти не знакомы...
показати весь коментар
12.12.2022 00:12 Відповісти
Та шо ви сцитє??? Немає у ниї чим на вас нападати - НЕ-МА-Є! Дайте винищувачі, а ми вам їх потім повернемо. Ви все одно їх потім посписуєте.
показати весь коментар
12.12.2022 00:31 Відповісти
Дайте? Може купити треба? Нє?
показати весь коментар
12.12.2022 05:55 Відповісти
Надоело, плевать я на вас хотел.
показати весь коментар
12.12.2022 00:46 Відповісти
Плевалка у тебя не выросла.
показати весь коментар
12.12.2022 12:09 Відповісти
Та не дай бог ще розвести такий самий зоопарк серед літаків як серед САУ. Треба йти цілеспрямовано на Ф-16, на які вже і екіпажі навчені є і запчастин з холери.
показати весь коментар
12.12.2022 00:47 Відповісти
"Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen"

А що, хтось колись обіцяв їх нам надати? Мабуть Резніков просив їх подарувати, бо нам же ж ще дороги будувати...
показати весь коментар
12.12.2022 00:52 Відповісти
А на марафоні чуваки в паралельній реальності живуть: вже, кажуть, нам зараз літаки готують, абрамси, дрони, атакамси. Ось-ось і буде.

p.s. Марафон увімкнув ненароком
показати весь коментар
12.12.2022 00:53 Відповісти
меньше читайте советскую прессу. Это вредно для желудка (с)
показати весь коментар
12.12.2022 01:12 Відповісти
Тю на Вас!

Таке дивитесь...
показати весь коментар
12.12.2022 01:14 Відповісти
Це ж треба так вляпатись
показати весь коментар
12.12.2022 02:30 Відповісти
це не там, де Ігнат збирався використовувати (чи не використовувати?) Іджис (Зевсову егіду) для збиття балістичних ракет?

страшні речі там творяться, треба конче свяченої води, бо чортовиння лізе зі всіх шпар)
показати весь коментар
12.12.2022 02:33 Відповісти
Ну да... В Одессе почти сутки , как уже был свет... А там тормоза все еще крутили главзеба , про в Одессе все еще нет света.
показати весь коментар
12.12.2022 03:06 Відповісти
Де як... в мене лише в неділю об 11 включили.
показати весь коментар
12.12.2022 06:28 Відповісти
питання тільки хто його до Іджис пустить хоч на гарматний постріл,якщо американці до нього навіть союзників ну дуже обмежено допускають...
показати весь коментар
12.12.2022 03:44 Відповісти
його - ніхто, до петріотів - теж, до супутників - поготів
показати весь коментар
12.12.2022 04:18 Відповісти
Дякуем.
показати весь коментар
12.12.2022 01:13 Відповісти
До війни був план купити до 2030 р 6-шість !!! Літаків.більш вирогідно ,,гріппен",бо найдешевші!.про що мова!.з 2014 р війна,влада і ,,та" і ,,ця".,лизала яйця".тепер ,,приперло",а ніц не дають і не продають.і яку падлюку на шворку і тягнути до гілочки?!.чи то повинно як з чорнобилем будти,щоб так ,,вп..ло " щоб вся планета обіс..сь.?.то йде ж війна і купа ядерних ,,баняків"в зоні боїв.і десь дуже скоро ,,ригне".а тоді вже можна буде й зброю ,,зажимати",бо буде пох...
показати весь коментар
12.12.2022 01:19 Відповісти
тебе шашлычки не зашли и те и се? за кого голосовал?
показати весь коментар
12.12.2022 01:37 Відповісти
Там недоколыханность проступает.
показати весь коментар
12.12.2022 03:09 Відповісти
Самолеты оттого и дешевле, шо менее устойчивые в воздухе.
показати весь коментар
12.12.2022 03:11 Відповісти
гріпен не дешевший за інші,по факту з повним пакетом,як ф-16 виходить,так сама тушка ТРОХИ дешевша,але з усім необхідним виходить деколи по ціні ф-35)
показати весь коментар
12.12.2022 03:46 Відповісти
Думаю, Україна задуже обороняє світ. Треба було дозволити кацапам увірватися можливо і до тої Швеції. А чому б ні. Там є ісконные церкві, як мінімум,ще з пори русімперії. Тобто росія найде відмазку чому потрібно напасти на ту ж Швецію. І нападе, якшо Швеція не допоможе зупинити фуйла в Україні
показати весь коментар
12.12.2022 02:42 Відповісти
Треба мати все своє, щоб ні у кого не просити, ні на кого не сподіватися і ні на кого не ображатися. Своє то своє, як хочеш так і використовуєш і нікому не мусиш кланятися, і не мусиш себе непотрібними обовязками зв"язувати. Це бізнес, робиш добре собі, своїй країні і людям.

От кажуть ахметов бізнесмен, беня бізнесмен, довбграї вони а не бізнесмени. Замість розвивати вони знищували, замість збагачувати країну і себе, вони злиднями стали нашими, тьфу"
показати весь коментар
12.12.2022 02:42 Відповісти
Нажаль, мати все своє для спротиву неможливо.
показати весь коментар
12.12.2022 02:49 Відповісти
Шведи мають.
показати весь коментар
12.12.2022 04:46 Відповісти
и долго шведы б продержались сами против россии со всем своим?
показати весь коментар
12.12.2022 23:33 Відповісти
Довше нас, бо у них вся зброя ******* і власного виробництва. Самі ******* ракети для HIMERS/MLRS виробництва Боінг/Сааб. І вони би не канючили по світу за ППО, РСЗВ, літаками, ракетами, бо в них все це є, і вироблять ще. Це ми у них випрошуємо, завдяки владі, яка тільки вміє красти. А у них в відставку ідуть за таке, нащо у нас навіть не звертають, а за те що у нас творять, там сидять довго.
показати весь коментар
13.12.2022 00:01 Відповісти
поэтому они обос*лись глядя на нас и поскакали в нато??
сдали все свои "демократические ценности", поцеловали эрдогана в дупу и готовы на все, но продержались бы дольше нас?? ну-ну
показати весь коментар
13.12.2022 00:09 Відповісти
Западным странам важен имидж их оружия. А самолеты могут сбить, танки горят.
показати весь коментар
12.12.2022 03:08 Відповісти
Це історія після війни . Насправді хто б що не казав ні у росіян ні українців немає повного контролю за небом. Як у України так і нелюдей ешеленована ппо . Жодна сторона неризикує масово використовувати авіацію .
Звичайно ******* літаки могли би змінити розклад на полі бою .
Чому її недають ? Поперше маленькі країни дивляться на економічних і політичних гегемонів - США Німеччина Британія Франція і навіть Китай . А насправді є два гегемона Китай та США котрі розігрують "новий світвий порядок"
Китай підтримував російську агресію з самого початку ，то чому він не поставляє зброю в росію?
Чому росіяни купують зброю в ірану а не в китаю .То мабуть Китай і США провели певні червоні лінії . Звичайно певну кількість техніки устаткування китай таки поставляє але не тяжку техніку .
Нажаль Україна занадто слабка і бідна щоб спілкуватися з країнами g 20 і ставити свої умови !
Україна тільки пішла в перший клас коли наші соююзники закінчили школу і пішли в унверситети .
Звичайно багато країн поважають нас , але ми не маємо точок впливу на світ ，чим ми можемо впливати ？ зерном ，сталью Так Канада і США вирощують більше зерна і негіршої якості!
Потрібна перемога ，тоді для України відчиняться двері у клуб топ країн ，тільки за рахунок перемоги . І власне тоді ми зможемо не просити ，а вимагати і літаки і танки і все що потрібно для ******** армії .
Звичайно росія у будь якому випадку не буде сидіти склавши руки . Навіть у разі програшу вони ще довгу будуть ставити палиці в колеса планам для озброєння армії україни на ******** лад .
Україна має нанести росії такої поразки щою ті погодилися на умови україни . А це може бути лише у разі тотальної поразки ，виходячи з розміру та кількості населення росії це маловірогідно ，тому україна перетворюється на Ізраіль з війною на нну кількість років і з постійною небезпекою на кордонах .
Можна покладатися лише на себе .
Європа морально і фізично втратила міць після другої світової війни . По суті перемогу у другій світовій європейцям принесли американці з британцями разом з срср .
Якщо би росія воювала такими звірствами з НАТО ，росія була б уже у Парижі .
Тому як і Ізраїль свого часу можна покладатися лише на себе

показати весь коментар
12.12.2022 03:20 Відповісти
Китай

а) експортує свою зброю легально і масово, тому він не може ризикувати її репутацієї, бо кацапи її спаплюжать щє при транспортуванні. Максимум, якусь амуніцію може поставити і те, невизначеної якісті та офіційності.

б) китайська зброя вже давно несумісна з радянською.

Іран

а) спонсор тероризму, експортує свою зброю зазвичай нелегально та обмеженим групам терористів, фактично напіввимкнутий з офіційної системи міжнародної торгівлі та відносин

б) більш недорозвинуті, ніж китайці, основна частина зброї, це радянська, або модернізована радянська, або китайський конструктор, який не стоїть на озброєнні Китаю.
показати весь коментар
12.12.2022 12:17 Відповісти
ну до шведів небагато претензій, бо вони не роззброювали Україну 30 років назад...
і не нападали ніколи на Україну.
чого не скажеш про деяких....
показати весь коментар
12.12.2022 05:13 Відповісти
Оці безгрунтовні хотелкі від опи - це просто продовження предвиборчої кампанії зеленського - брехня на брехні. Ми шо їх купили і шведи нам їх не пригнали у срок - вони нам нічого не винні. Дебіли у опі просрали підготовку ЗСУ до війни і тепер звинувачують всіх навколо - але ж самі - святі, *****.
показати весь коментар
12.12.2022 08:25 Відповісти
После скандала с "вагнеровцами" и увольнением Бурбы какой-то "левой" помощницей Шойгу при Офисе Президента кто-то еще хочет новейшего западного оружия? Да они еще не забыли как секретнейшие "Кольчуги" Украина поставила Ираку. И ракеты Х-55 Ирану и Китаю продали из Украины... Вы скажете это было при Кучме и до революции достоинства... А кто-нибудь сидит за это в тюрьме после революции? Тогда вопрос - а победила ли та революция, если бывшие сотрудники КГБ и ФСБ продолжают руководить борьбой с ФСБ в Украине.
В общем пока у Зеленского один плюс в его кэйсе - "вроді не втік" в феврале 220-го. И все! Его наставления для Байдена, ЕС и НАТО пока не в счет. И ЗСУ воюют до сих пор не благодаря ему, а вопреки всем его стараниям просто перестать стрелять и заглянуть в глаза. И Ермак с Татаровым просто не осмеливаются разрушать механизм управления армией во время войны из-за опасений за свои шкуры. Ну и армия пока не мешает им строить дороги.
показати весь коментар
12.12.2022 08:33 Відповісти
Саме так!
показати весь коментар
12.12.2022 08:56 Відповісти
Україна ніколи не продавала Іраку кольчугу!
показати весь коментар
12.12.2022 09:48 Відповісти
Это доказало независимое расследование? Да до 2014 года Украина делала все, что нужно было России. И даже то, на что не отваживалась сама Россия. Я даже могу допустить, что не отдай мы ядерное оружие, то оно тоже уже было частично продано и понадкусювано...
показати весь коментар
12.12.2022 11:08 Відповісти
Цитата из американской прессы (Голос Америки)
"Американская администрация прервала оказание Украине помощи объемом в 55 миллионов долларов и объявила о пересмотре двусторонних отношений. В последние годы Украина получала от Соединенных Штатов самый большой после Израиля и Египта пакет помощи. Эти изменения в политике произошли после того, как была установлена аутентичность пленки, на которой в июле 2000 года были записаны слова президента Кучмы, дававшего добро на продажу радаров на сумму в сто миллионов долларов. Пленку предоставил противник режима Кучмы."
показати весь коментар
12.12.2022 11:15 Відповісти
Байден каже что ЗСУ Украины ликвидировали 13 генералов путлера...это книга рекордов Гиннесса,такого позора не было даже в войне с братаном Молотова Гитлером..
Фамилии дохляков...
1.генерал Рязанцев
2.Суховецкий

3.Фролов

4.Бердников
5.Герасимов, однофамилец того начштаба

6.Симонов

7.Баташев

8.Колесников

9.Назбуллин

10.Митяев

11.Кутузов

12.Мордвинов

13.Шушаев☠️☠️🦍земля Стекловатой💀

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
показати весь коментар
12.12.2022 09:17 Відповісти
30 ноября 2011 года правительство Швейцарии объявило победителя тендера на поставку 22 истребителей. На поставку новых самолётов ВВС Швейцарии претендовали компании Saab AB (JAS 39 Gripen E), Dassault Aviation (Rafale) и Eurofighter (Eurofighter Typhoon). Данные самолёты прошли испытания и оценку в 2008-2009 гг., однако принятие решения о выборе победителя тендера было перенесено на конец 2011 года.

Сравнительный анализ комиссии ВВС Швейцарии показал, что JAS 39NG Gripen провалил испытания, набрав всего 5,33 балла против 6,48 у Eurofighter Typhoon и 6,98 у Dassault Rafale. Основным показателем в выборе, однако, стали не технические характеристики, а стоимость. По предположению экспертов, 22 Gripen обойдутся швейцарцам в 2,5-2,8 млрд франков (2,7-3,0 млрд долларов). При этом французская компания на сумму 2,7 млрд франков согласилась продать лишь 18 самолётов.

По этим цифрам выходит что один Грипен стоит до 136 миллионов долларов. Кто будет дарить такое дорогое оружие.
показати весь коментар
12.12.2022 09:20 Відповісти
Цена зависит от колличества, второй момент Бразилия договорилась что вторую половину конракта для ВВС Бразилии будут собирать в Бразилии, если нам например нужно 200 самолетов, то второе условие 100 должни собираться в Украине, над городом ставится мощное ПВО и вперед
показати весь коментар
12.12.2022 10:00 Відповісти
Ой, мощное ПВО - это не профилю ОП! Лучше построить подземный завод, а можно и два. И заасфальтировать сверху...
показати весь коментар
12.12.2022 11:10 Відповісти
Честно говоря и смысла особого нет, истребитель достаточно спорный, произведено их немного, экспортировано мало... Даже Еврофайтер получше будет... Так, что такое... это не наш путь...
Ф-16, Ф-15 - вот это будущее украинских ВВС.
показати весь коментар
12.12.2022 09:36 Відповісти
Ну не дают шведи, есть Рафале, есть Еврофайтер, они все в одну цену на виходе идут приблизительно, !!!!!!!!!!!! Великобритания 30 Еврофайтеров первой серии вивела из флота перед войной они только как истребители могут работать, но нам как для ПВО вполне подойдут, что у нас МОУ делает не понятно
показати весь коментар
12.12.2022 09:55 Відповісти
ех шкода... це так круто коли вся зброя має можливість показати себе під час бою... https://www.youtube.com/watch?v=vwrLQjodmkE



які б тільки були задіяні круті літаки... проти ППО росіян
показати весь коментар
12.12.2022 10:07 Відповісти
Я могу сказать почему нам не дают самолетов, танков, и не только, и тут дело не в позиции Госдепа, если би велись переговори с теми кто является спонсарами республиканцев и демократов, а єто собственики Дженерал динамикс и т.д. а им например для производства нужен аллюииний или титан, у нас есть то и другое, предложить после войни приобрести месторождение или завод, так все єта отрасль под кем сейчас ---Фірташем а он чей человек опзж
показати весь коментар
12.12.2022 10:11 Відповісти
Черт дери, не хочется катить бочку на шведов, а приходится
показати весь коментар
12.12.2022 10:48 Відповісти
Натовский истребитель оснащен системой "свой-чужой", а это один из самых больших секретов самолета. И эту систему нужно будет оставить на украинском истребители, чтобы не сошла с ума система ПВО в НАТО в Польше или Румынии.
А где гарантии, что тот кто отдал приказ убрать 36-ю бригаду с Крымского перешейка не даст приказ украинскому истребителю совершить посадку в Крыму например. Украинская власть не очистилась ни от одного предыдущего зашквара!
А обложкой Тайм всегда можно задницу подтереть!
показати весь коментар
12.12.2022 11:22 Відповісти
Любая натовская единица техники оснащается натовской системой "свой-чужой", если что. Эта система просто демонтируется и из программного обеспечения выкусывается код их обработки. Прямых подтверждений естественно нет, но косвенно, именно задержки на эти доработки (а также выкусывание кода взаимодействия с модулем ATACMS) стало причиной "выдавливания химарсов по капле".
показати весь коментар
12.12.2022 12:23 Відповісти
А системы пво Польши и Румынии прекрасно видят "своими" не только натовские транспондеры, но и наши.
показати весь коментар
12.12.2022 12:25 Відповісти
Шведы обосрадись.
показати весь коментар
12.12.2022 11:32 Відповісти
Истребителей от НАТО и шведов ВСУ пока не видать.Посему,необходимо МО пойти по пути наименьшего сопротивления и обратиться к бразильцам по продаже нам легкого турбовинтового штурмовика "Супер-Тукано",который дешев,неприхотлив,доступен пилотам средней руки,хорошо вооружен..Раша грозит завалить нас ударными БПЛА,а это прекрасная цель для него..
показати весь коментар
12.12.2022 16:42 Відповісти
 
 