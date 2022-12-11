Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen, - міністр оборони Йонсон

Швеція не має наміру передавати Україні винищувачі Gripen.

Про це сьогодні на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, який пройшов у Медіацентрі Одеса – Україна, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Планів надсилання літаків Gripen немає, скажу відверто", - сказав Йонсон.

В той же час він зазначив, що новий пакет допомоги Україні від Швеції передбачає поставку сучасних систем протиповітряної оборони.

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