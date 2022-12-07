УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4376 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 164 27

Бойова робота пари українських вертольотів. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи пари українських вертольотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр, вогневу підтримку яких, вочевидь, і проводили українські пілоти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сирена повітряної тривоги лунає у російському місті Енгельс, де базується стратегічна авіація армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4123) бойові дії (3804) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Бойових успіхів вам, брати!
показати весь коментар
07.12.2022 19:53
+21
низенько як тільки можливо, горка - удар і знову низенько як тільки можливо..
Профі
показати весь коментар
07.12.2022 19:53
+18
Nice!
показати весь коментар
07.12.2022 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nice!
показати весь коментар
07.12.2022 19:49 Відповісти
10-ти кратно уничтоженная авиация в работе,пусть и стрельба с кабрирования малоточна.
показати весь коментар
07.12.2022 19:51 Відповісти
Это скорее удар по нервам. Если каждый день снаряды ложаться рядом, то нервы могут сдать...
показати весь коментар
07.12.2022 20:53 Відповісти
Полетели пилюли больным кацапам.
показати весь коментар
07.12.2022 19:51 Відповісти
Бойових успіхів вам, брати!
показати весь коментар
07.12.2022 19:53 Відповісти
низенько як тільки можливо, горка - удар і знову низенько як тільки можливо..
Профі
показати весь коментар
07.12.2022 19:53 Відповісти
Пілотам-респект...А це гелікоптери або гвинтокрили-немає в укрїнській мові вєртальотав...
показати весь коментар
07.12.2022 19:53 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
07.12.2022 19:56 Відповісти
Ждем свеженских ракеток Бримстоун. Пустил с вертушки, ушел вниз, а дальше наш дрон доведет лазером куда надо, даже в движущуюся цель в легкую попадет. Дальность будет за 30-40км при таком пуске.
показати весь коментар
07.12.2022 19:58 Відповісти
оце діло !
саме для цього гелікоптери потрібні,
а не лупити в білий світ
показати весь коментар
07.12.2022 20:07 Відповісти
Приємно дивитися!
показати весь коментар
07.12.2022 20:09 Відповісти
взагалі то 80 штук на площі двох стадіонів ( 1 га) на психіку ще як діє. Проблем із пусками керованих ракет не буде жодних.
показати весь коментар
07.12.2022 20:10 Відповісти
у кацапни кабрированию научились?
из за насыщения переднего края пзрк обеих сторон, обе стороны бздят залетать за линию фронта.
посадите авиацию на прикол ,толку от нее... только ресурсы отнимает.
показати весь коментар
07.12.2022 20:55 Відповісти
Только так, кабрированием, кацапы там и воюют, бздят выйти на прицельный залп
показати весь коментар
08.12.2022 00:31 Відповісти
А ты где служишь?
показати весь коментар
08.12.2022 00:31 Відповісти
При недостатній підтримці арти це суттєва поміч,тим більш що здається вони б'ють по розвіданним цілям.
показати весь коментар
07.12.2022 21:19 Відповісти
100 відсотків.
цілі розвідані, з якого квадрату злетіти на яку висоту, що б ціль була бачна, вдарити і знову уйти в тінь - все вже вираховано.
не недолугі кловани за штурвалами, слава Господy...
показати весь коментар
07.12.2022 21:36 Відповісти
Красиво работают.Загляденье
показати весь коментар
07.12.2022 21:44 Відповісти
Приголомшливо. Схожі на драконів.
показати весь коментар
07.12.2022 22:02 Відповісти
Так ы тре, Брати!!! Холодний розум + технології!!!

Вбмйте їх усіх нах. Але живими верніться.
показати весь коментар
08.12.2022 00:15 Відповісти
Яка взагалі ефективність від такої «роботи»? Це як пальцем у небо. Тільки керосин палять та снаряди витрачають. У щось попасти взагалі неможливо. Не розумію.🤷‍♂️🤷‍♂️
показати весь коментар
08.12.2022 02:16 Відповісти
гей гей гей соколи!
******* кацапню і в лісах і у горах,
все звернеться так як cхочем - тільки зброю не складайте!
показати весь коментар
08.12.2022 07:43 Відповісти
 
 