Бойова робота пари українських вертольотів. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи пари українських вертольотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр, вогневу підтримку яких, вочевидь, і проводили українські пілоти.

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