Бойова робота пари українських вертольотів. ВIДЕО
В мережі опублікований фрагмент бойової роботи пари українських вертольотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зробили бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр, вогневу підтримку яких, вочевидь, і проводили українські пілоти.
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+21 Eugene Boyko #535329
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Профі
саме для цього гелікоптери потрібні,
а не лупити в білий світ
из за насыщения переднего края пзрк обеих сторон, обе стороны бздят залетать за линию фронта.
посадите авиацию на прикол ,толку от нее... только ресурсы отнимает.
цілі розвідані, з якого квадрату злетіти на яку висоту, що б ціль була бачна, вдарити і знову уйти в тінь - все вже вираховано.
не недолугі кловани за штурвалами, слава Господy...
Вбмйте їх усіх нах. Але живими верніться.
******* кацапню і в лісах і у горах,
все звернеться так як cхочем - тільки зброю не складайте!