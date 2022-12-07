Боевая работа пары украинских вертолетов. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы пары украинских вертолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана бойцами 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр, огневую поддержку которых, очевидно, и проводили украинские пилоты.

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