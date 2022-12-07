Боевая работа пары украинских вертолетов. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы пары украинских вертолетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана бойцами 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр, огневую поддержку которых, очевидно, и проводили украинские пилоты.
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+21 Eugene Boyko #535329
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Профі
саме для цього гелікоптери потрібні,
а не лупити в білий світ
из за насыщения переднего края пзрк обеих сторон, обе стороны бздят залетать за линию фронта.
посадите авиацию на прикол ,толку от нее... только ресурсы отнимает.
цілі розвідані, з якого квадрату злетіти на яку висоту, що б ціль була бачна, вдарити і знову уйти в тінь - все вже вираховано.
не недолугі кловани за штурвалами, слава Господy...
Вбмйте їх усіх нах. Але живими верніться.
******* кацапню і в лісах і у горах,
все звернеться так як cхочем - тільки зброю не складайте!