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Боевая работа пары украинских вертолетов. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы пары украинских вертолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана бойцами 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр, огневую поддержку которых, очевидно, и проводили украинские пилоты.

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Автор: 

авиация (2826) боевые действия (4049) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+21
Бойових успіхів вам, брати!
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07.12.2022 19:53
+21
низенько як тільки можливо, горка - удар і знову низенько як тільки можливо..
Профі
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07.12.2022 19:53
+18
Nice!
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07.12.2022 19:49
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Nice!
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07.12.2022 19:49 Ответить
10-ти кратно уничтоженная авиация в работе,пусть и стрельба с кабрирования малоточна.
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07.12.2022 19:51 Ответить
Это скорее удар по нервам. Если каждый день снаряды ложаться рядом, то нервы могут сдать...
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07.12.2022 20:53 Ответить
Полетели пилюли больным кацапам.
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07.12.2022 19:51 Ответить
Бойових успіхів вам, брати!
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07.12.2022 19:53 Ответить
низенько як тільки можливо, горка - удар і знову низенько як тільки можливо..
Профі
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07.12.2022 19:53 Ответить
Пілотам-респект...А це гелікоптери або гвинтокрили-немає в укрїнській мові вєртальотав...
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07.12.2022 19:53 Ответить
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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07.12.2022 19:56 Ответить
Ждем свеженских ракеток Бримстоун. Пустил с вертушки, ушел вниз, а дальше наш дрон доведет лазером куда надо, даже в движущуюся цель в легкую попадет. Дальность будет за 30-40км при таком пуске.
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07.12.2022 19:58 Ответить
оце діло !
саме для цього гелікоптери потрібні,
а не лупити в білий світ
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07.12.2022 20:07 Ответить
Приємно дивитися!
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07.12.2022 20:09 Ответить
взагалі то 80 штук на площі двох стадіонів ( 1 га) на психіку ще як діє. Проблем із пусками керованих ракет не буде жодних.
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07.12.2022 20:10 Ответить
у кацапни кабрированию научились?
из за насыщения переднего края пзрк обеих сторон, обе стороны бздят залетать за линию фронта.
посадите авиацию на прикол ,толку от нее... только ресурсы отнимает.
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07.12.2022 20:55 Ответить
Только так, кабрированием, кацапы там и воюют, бздят выйти на прицельный залп
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08.12.2022 00:31 Ответить
А ты где служишь?
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08.12.2022 00:31 Ответить
При недостатній підтримці арти це суттєва поміч,тим більш що здається вони б'ють по розвіданним цілям.
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07.12.2022 21:19 Ответить
100 відсотків.
цілі розвідані, з якого квадрату злетіти на яку висоту, що б ціль була бачна, вдарити і знову уйти в тінь - все вже вираховано.
не недолугі кловани за штурвалами, слава Господy...
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07.12.2022 21:36 Ответить
Красиво работают.Загляденье
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07.12.2022 21:44 Ответить
Приголомшливо. Схожі на драконів.
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07.12.2022 22:02 Ответить
Так ы тре, Брати!!! Холодний розум + технології!!!

Вбмйте їх усіх нах. Але живими верніться.
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08.12.2022 00:15 Ответить
Яка взагалі ефективність від такої «роботи»? Це як пальцем у небо. Тільки керосин палять та снаряди витрачають. У щось попасти взагалі неможливо. Не розумію.🤷‍♂️🤷‍♂️
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08.12.2022 02:16 Ответить
гей гей гей соколи!
******* кацапню і в лісах і у горах,
все звернеться так як cхочем - тільки зброю не складайте!
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08.12.2022 07:43 Ответить
 
 