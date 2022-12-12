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Новости Политика Украины
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НАПК (1159) Тимошенко_Кирилл (420) Новиков Александр (68)

НАПК проводит проверку в отношении Тимошенко из-за расследования СМИ, - Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

тимошенко

НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ относительно пользования автомобилями заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко.

Об этом глава НАПК Александр Новиков рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ", - отметил он.

"Если мы хотим получить миллиарды долларов на восстановление Украины и на военную помощь, что гарантирует нашу победу в этой войне, мы должны гарантировать нашим западным партнерам подотчетность органов государственной власти", - добавил глава НАПК.

По словам Новикова, на правительства партнеров есть определенное давление, поскольку Россия использует нарратив, что Украина является государством, где не выстроены механизмы предотвращения коррупции, а потому не нужно оказывать нам помощь.

"А партнерам нужно объяснить своим избирателям, почему эта помощь предоставляется. Поэтому нужна подача деклараций, подача отчетов политических партий, чтобы видеть, что никто не наживается на человеческом горе. Это обеспечение систем управления рисками. Без этого мы не сможем победить Россию", - добавил он.

Полный текст интервью с главой НАПК Александром Новиковым читайте по ссылке.

Напомним, 1 декабря издание "Украинская правда" опубликовало расследование, в котором говорилось, что заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко летом этого года был замечен за рулем нового Porsche Taycan 2021 г. стоимостью около $100 тыс. В материале журналисты использовали фото из системы видеонаблюдения "Безпечне місто".

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Топ комментарии
+26
Здєсь можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
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12.12.2022 13:06
+25
Тимошенко-це лише мала частка того всьго лайна якому байдуже на партнерів на ЗСУ та український народ який веде війну-свідченням цього є багато зашкварів усього того лайна...
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12.12.2022 13:10
+20
Очікування: Якісь рухи щодо заступника голови ОП Тимошенка через його любов до гуманітарних авто та елітного житла і "поршів" від "невідомих бізнесменів". Реальність: "Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто" (с) ................. А шо, так можна було?

СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

"А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

"Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
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12.12.2022 13:18
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Правила форума Совет форумчан
ЗА ТАКОЕ ВРЕМЯ ВСЕ СЛЕДЫ СТЕРТЫ СВЯЗИ РАЗОРВАНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ БУДЕТ КРИСТАЛЬНО ЧИСТ НУ МОЖЕТ МИЗЕРНЫЙ ШТРАФ ДЛЯ ПЛЕБСА ЧТОБ НЕ РАСКРЫВАЛ РОТ
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12.12.2022 13:04 Ответить
Це перевірка, щоб знайти тих хто оприлюднив інформацію про корупцію та розкрадання бюджетних коштів ?
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12.12.2022 13:48 Ответить
так! як би це було б справжнє розслідування в нормальній державі, то цей дрищ-корупціонер мав би бути відстороненний від виконання своїх обовʼязків
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13.12.2022 03:23 Ответить
Здєсь можна прибарахліцца. Внукам хватіт.
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12.12.2022 13:06 Ответить
Добре, що почали розслідувати, але файно буде, коли буде результат, а не тяганина.
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12.12.2022 13:09 Ответить
Тимошенко-це лише мала частка того всьго лайна якому байдуже на партнерів на ЗСУ та український народ який веде війну-свідченням цього є багато зашкварів усього того лайна...
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12.12.2022 13:10 Ответить
А чому цим типом одразу ж не зайнялося НАБУ і САП???
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12.12.2022 13:10 Ответить
"Не на часі" (с)
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12.12.2022 13:16 Ответить
зе-кодло яке всюди порозповзалось "підстрахувались" і за статусом в ОП такі виродки як тимошенко не мають статусу держслужбовців і в такому випадку НАБУ і САП не мають законних прав по ним працювати
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12.12.2022 15:00 Ответить
Бо користування автомобілем, хоча б і коштовним, не є, само по собі, злочином.
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12.12.2022 17:06 Ответить
Пользование краденым автомобилем не преступление?

Тогда дайте ваши контакты, я приеду заберу ваше авто покататься!
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13.12.2022 02:36 Ответить
А він крадений? І відкрию для вас таємницю: НАБУ не займається крадіжками. Так що не пишить дурниць.
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13.12.2022 08:52 Ответить
Хочеться покататися на моєму авто? Та не питання. Приїжджайте в Крим, в Керч. Тільки родичів попередьте, що це ваше рішення, бо не хочеться нести відповідальність за вашу долю.
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13.12.2022 09:04 Ответить
Це новий жарт 95 кварталу? 🤔Якось не смішно. Ніхто Тимошенка до ніякої відповідальності не притягне. Як і Татарова, чи будь-кого з єрмаковської ОПи. Швидше Новікова поміняють. Отже Новікову дозволила ОПа робити такі заяви, бо він не схожий на ідіота. Питання - чому?
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12.12.2022 13:17 Ответить
Очікування: Якісь рухи щодо заступника голови ОП Тимошенка через його любов до гуманітарних авто та елітного житла і "поршів" від "невідомих бізнесменів". Реальність: "Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто" (с) ................. А шо, так можна було?

СМИ сообщают, что НАБУ получила информацию о возможной причастности должностных лиц ОПУ и депутатов партии "Слуга народа" к масштабному хищению гуманитарной помощи, сообщает внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

По его словам, в схеме участвовали глава ОП Андрей Ермак, его зам - Кирилл Тимошенко, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян.

"А Старух, Некрасова, Щербина, Анатолий Куртев и другие были только техническими. исполнителями", - сообщил Шевченко.

Он заявил, что детали рассказывать не может из-за тайны следствия, но по его словам, зампредседателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, "получила свою высокую ответственную должность именно при согласовании Тимошенко и Ермака, а лоббировал ее назначение никто другой, как Давид Арахамия".

"Пока жена Кирилла Тимошенко проживает в Вене, там же с няней проживает сын Златы Некрасовой, там же проживает семья Вемира Давитяна, и т.д. - вместе воруют деньги, вместе живут, вместе отдыхают", - написал Шевченко в Facebook.
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12.12.2022 13:18 Ответить
Цікаво що хоче розслідувати НАЗК? Чи дійсно Тимошенко їздив на авто , чи те що передав її через рік армії, чи що ми дуби і нічого не вирішуємо, а все вирішує Єрмак? Ще не дай Бог посваряться пальчиком на корупціонера? Це ж така розумна людина в обоймі голови ОП, що незаконних дій не зробить. Про це знає гарант країни і ми здогадуємося.
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12.12.2022 13:23 Ответить
Ловлят -- як піимають -- далі по класику .
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12.12.2022 13:24 Ответить
мышиная возня в гадючьем кубле... каков будет результат???
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12.12.2022 13:26 Ответить
Та який результат. Буде черговий анекдот, про мівіну.
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12.12.2022 15:23 Ответить
це один випадок з одним казлом
а як всі остальні авто замість ЗСУ попали в ДУС
і що ці андони мають спільного з ЗСУ???
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12.12.2022 13:36 Ответить
Аж через три місяця"правоохорні органи" дали дупля-звичайно цеж новімаладіліца.
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12.12.2022 13:39 Ответить
Цей жлоб і любитель шари вже давно повинен нари гріти. Перевірте його фірми, які без тендерів виконують мільйонні держзамолвлення в медійный сфері.
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12.12.2022 14:03 Ответить
а хто ж тоді буде телемарафон крутити?
73% помруть без дози зеленої сечі
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12.12.2022 14:16 Ответить
Тимошенко- це та сволота, що по Києву на броньовику іздила? замість віддати на фронт?
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12.12.2022 14:11 Ответить
про таких виродків влучно висловився Симон Петлюра:"гірше за московські воші можуть бути тільки українські гниди"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
зе-шобла то гниди
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12.12.2022 14:55 Ответить
Головне,щоб це не був біг на місці,а дійсно,було розслідування!!!
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12.12.2022 15:01 Ответить
Цьому злодюзі все зійде з рук , бо воно із шобли зелених 😠
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12.12.2022 15:17 Ответить
Скоріш за все пересяде на Сікорськи.
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12.12.2022 15:25 Ответить
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12.12.2022 15:21 Ответить
Страшно,аж жуть! (с)
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12.12.2022 15:52 Ответить
Пусть тогда СБУ проверит и информацию о возможной причастности сего Тимошенко к повышению точности и эффективности атаки рашистов дронами по энергетической инфраструктуре Украины в Одесской области благодаря его открытой публикации в соцсети снимков с места восстановительных работ после атаки 05.12.2022!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.12.2022 16:05 Ответить
Путч. Русский - *****

У списку зрадників від "слуг" поповнення

🥀Штатні блогери Офісу Президента знову наїлися власного гівна😂

Такий собі Олег Постернак вирішив накидати на Порошенка. Мовляв, і в Пороха є зрадники та колаборонти. Але, несподівано, вентилятор подув прямо в обличчя.

Зрадниця Сніжана Чернова виявилася діючою депутаткою Куп'янської райради від "Слуги народу" і саме її лічно Володимир Зеленський у 2020 році призначив головою Куп'янської РДА.
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12.12.2022 16:21 Ответить
"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - Томас Карлейль, 1795-1881, британский писатель, историк и философ ,.. шотландець
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12.12.2022 16:22 Ответить
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12.12.2022 16:41 Ответить
на поршах за 100 000 у.е. приятно ездить --- жить в ..домике.. 1200 кв. м. приятно жить . но вот же ***** такая штука есть декларация о доходах и расходах и если там проблемы --- пиши рапорт в отставку на время расследования . не позорь президента и сам **** не позорься . люди на двух кирпичах супчик варят в перерывах между бомбежками --- А МОЖЕТ В ТОМ ..ДОМИКЕ ГДЕ 1200 КВ.М. УСТРОИТЬ ..ПУНКТ НЭЗЛАМНОСТИ.. да детишек с мамами в теплые комнаты . в кровати с белыми простынями из подвалов БАХМУТА переселить --- але тимошенко ты не против
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12.12.2022 16:57 Ответить
"не позорь президента" - аххахаха да это его сообщник по зелёной шобле!
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13.12.2022 02:40 Ответить
Господи НАЗК не смішіть мої "помідори"!!!
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12.12.2022 17:20 Ответить
он еще отжал гумунитарный джип у ЗСУ, тимошенко ты просто больная тварь!!!
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12.12.2022 18:02 Ответить
зачем вы так? он обычный член зелёной шоблы им. Гундосика
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13.12.2022 02:42 Ответить
по Києву вже ходять чутки,що ЗЕ планує замість Кличка зробити мером (хером) Києва або Тимошенка або Подоляка... не здивуюся,якщо головою КМДА призначать і....Колю Котлету....
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12.12.2022 18:02 Ответить
@Юра Малко

>по Києву вже ходять чутки,що ЗЕ планує замість Кличка зробити мером (хером) Києва або Тимошенка або Подоляка

Може, я помиляюсь, але мені здається, що КМДА зараз і мерія - то різні інституції.
Мер обирається населенням, а голова КМДА (як стверджує ЗЕ) - то вертикаль президента.
Хоча історично мер Києва зазвичай обіймав обидві посади, у Зе від самого початку було гаряче бажання зковирнути Віталю з посади не лише голови КМДА, але й з мера.

Зараз, КМДА фактично трансформувалась у міську військову адміністрацію на чолі з Попком.
Але мер, як і до того, залишається виборним керівником.

Кличко піде тоді, коли або самому набридне, або ляльководи Зе спроможуться розігнати нову успішну рекламну кампанію на зразок "Слуг народа" у 2018-19рр. І я не впевнений, що у Києві не знайдуться ще оті потрібні їм 73%.
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12.12.2022 21:58 Ответить
за Киев не волнуйтесь - киевляне всегда давали ****** приезжим ********* - хоть из Донецка, хоть из Кривого Рога
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13.12.2022 02:43 Ответить
наш мудрий але завжди багатостраждальний і злиденний нарід.завжди дуже мудрО обирає собі владу,як почав у 91-му з Кравчука так і не зрадив собі з веселим,прикольним ЗЕ у 2019...
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12.12.2022 18:05 Ответить
ніхто пальцем не торкнеться, по-справжньому, тих злодійкувато-воровато-зрадливих пройдох, бо без своїх опікунів-фаворитів (дермаків-тимошенків-татарових-бень-арахнід..), "сценаристів-режисерів", Найвеличнівшиве - пусте місце..(
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12.12.2022 18:18 Ответить
Бєс попутал 🤡 ?

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року . Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
33) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
34) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
35) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
36) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
37) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
38) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
39) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
40) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
41) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
42) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
43) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
44) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
45) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
46) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
47) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
48) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
50) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
51) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
52) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
53) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
54) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
55) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
56) Скан
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12.12.2022 20:03 Ответить
Полякову Царство Небесне,міг би дати інфу,та зелька звів зі світу
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12.12.2022 20:42 Ответить
Джип (SUV) вже віддав?
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12.12.2022 21:37 Ответить
типова Хфамілія.
Думаю анегдот про ложечки всі знають
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12.12.2022 22:16 Ответить
какой поп такой и приход.....что Оманский, бенин Нарик, что его хозяин и кодла....
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12.12.2022 22:23 Ответить
Це зешобло що залізло в ОП ніяк не заспокоїться. Крадуть по чорному всі запроданці і негідники. Після війни треба всіх до єдиного розігнати, а декого і засудити, бо вже на позажиттєве заробили.
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12.12.2022 22:24 Ответить
Давно пора. А то они там думают что им всё можно. Автомобилист ***! Поршни, мерсы, маёвки. Наверное и яхта на Днепре имеется.Откуда у тебя столько бабок хлопчик? Служба то у тебя вроде державная, неужели Изя каломыйский даёт за красивые глаза?
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12.12.2022 22:40 Ответить
 
 