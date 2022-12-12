НАЗК проводить перевірку щодо Тимошенка через розслідування ЗМІ, - Новіков

НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ щодо користування автомобілями заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком.

Про це голова НАЗК Олександр Новіков розповів в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ", - зазначив він.

"Якщо ми хочемо отримати мільярди доларів на відновлення України й на військову допомогу, що гарантує нашу перемогу в цій війні, ми маємо гарантувати нашим західним партнерам підзвітність органів державної влади", - додав очільник НАЗК.

За словами Новікова, на уряди партнерів є певний тиск, оскільки Росія використовує наратив, що Україна є державою, де не вибудувані механізми запобігання корупції, а тому не треба надавати нам допомогу.

"А партнерам треба пояснити своїм виборцям, чому ця допомога надається. Тому потрібна подача декларацій, подача звітів політичних партій, щоби бачити, що ніхто не наживається на людському горі. Це забезпечення систем управління ризиками. Без цього ми не зможемо перемогти Росію", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з головою НАЗК Олександром Новіковим читайте за посиланням.

Нагадаємо, 1 грудня видання "Українська правда" опублікувало розслідування в якому розповіли, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. вартістю близько $100 тис. В матеріалі журналісти використовували фото з системи відеоспостереження "Безпечне місто".

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