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В оккупированной Новой Каховке россияне занимаются тотальным мародерством, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каховка,нова

Российские захватчики занимаются тотальным ограблением домов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается безопасности, то оккупанты ведут очередную волну ограблений. Тотальные грабежи происходят в Новой Каховке, Каховке. В Новой Каховке фиксируют тотальное мародерство, которое происходит в квартирах и домах покинувших город людей. Город почти пуст, чем пользуются оккупанты. Они заходят в дома людей и забирают все", - сказал он.

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судячи з усього, готуються до чергового акту доброї волі !!!
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12.12.2022 16:06 Ответить
"Это было непростое решение" (с)
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12.12.2022 16:08 Ответить
Русьге мир
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12.12.2022 16:08 Ответить
Нічого нового....тільки мародерити і т.д....
Випалюємо,викурюємо орків без жалю...
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12.12.2022 16:09 Ответить
******** мародерят ничего удивительного... ***** кремлёвский орков благословил...
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12.12.2022 16:09 Ответить
эти нищеброды только ради этого туда и пришли, чему удивляться
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12.12.2022 16:13 Ответить
Прослушал интервью пленного рашыстского мобика из Масквы каналу Золкина. Красивый, ухоженный , манагер из МАГНИТА, вроде с высшим образованием, семья, сын 8 лет. Я не говорю про полную кашу в его бошке и полное непонимание, что он делает у нас, в Украине. Меня поразили 2 признания этого убожества . Они стояли на блок -посту около Изюма Харьковоской области, возле какого-то хутора. Один из жителей этого поселения принес им на пост банку меда. Рашня выжрала этот мед. А на другой день эта рашыстская шобла поперлась и разорила дом этого человека, вынесли плазму ТВ, , как обычно, стиральную машину, да еще и насрала на кроватях!!!!!! Дальше больше! На другой дено командир этой банды приказал стрелять по гражданским лицам, тем, которые еще не уехали, на поражение, патаму-шта это "бэндэравские шпиёны", каторые астались шпиёнить...А вы говорите что это люди?

Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!
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12.12.2022 16:42 Ответить
 
 