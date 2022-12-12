В оккупированной Новой Каховке россияне занимаются тотальным мародерством, - Хлань
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Российские захватчики занимаются тотальным ограблением домов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
Об этом во время брифинга сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается безопасности, то оккупанты ведут очередную волну ограблений. Тотальные грабежи происходят в Новой Каховке, Каховке. В Новой Каховке фиксируют тотальное мародерство, которое происходит в квартирах и домах покинувших город людей. Город почти пуст, чем пользуются оккупанты. Они заходят в дома людей и забирают все", - сказал он.
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Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!