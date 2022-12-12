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Нова Каховка (167) окупація (5814) Херсонщина (4216) Хлань (119)

В окупованій Новій Каховці росіяни займаються тотальним мародерством, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,нова

Російські загарбники займаються тотальним пограбуванням будинків у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.

 Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується безпеки, то окупанти ведуть чергову хвилю пограбунків. Тотальні пограбунки відбуваються в Новій Каховці, Каховці. У Новій Каховці фіксують тотальне мародерство, яке відбувається у квартирах і домівках людей, які покинули місто. Місто майже пусте, чим користуються окупанти. Вони заходять в домівки людей і забирають все", - сказав він.

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Автор: Марина Макєєва
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судячи з усього, готуються до чергового акту доброї волі !!!
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12.12.2022 16:06 Відповісти
"Это было непростое решение" (с)
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12.12.2022 16:08 Відповісти
Русьге мир
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12.12.2022 16:08 Відповісти
Нічого нового....тільки мародерити і т.д....
Випалюємо,викурюємо орків без жалю...
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12.12.2022 16:09 Відповісти
******** мародерят ничего удивительного... ***** кремлёвский орков благословил...
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12.12.2022 16:09 Відповісти
эти нищеброды только ради этого туда и пришли, чему удивляться
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12.12.2022 16:13 Відповісти
Прослушал интервью пленного рашыстского мобика из Масквы каналу Золкина. Красивый, ухоженный , манагер из МАГНИТА, вроде с высшим образованием, семья, сын 8 лет. Я не говорю про полную кашу в его бошке и полное непонимание, что он делает у нас, в Украине. Меня поразили 2 признания этого убожества . Они стояли на блок -посту около Изюма Харьковоской области, возле какого-то хутора. Один из жителей этого поселения принес им на пост банку меда. Рашня выжрала этот мед. А на другой день эта рашыстская шобла поперлась и разорила дом этого человека, вынесли плазму ТВ, , как обычно, стиральную машину, да еще и насрала на кроватях!!!!!! Дальше больше! На другой дено командир этой банды приказал стрелять по гражданским лицам, тем, которые еще не уехали, на поражение, патаму-шта это "бэндэравские шпиёны", каторые астались шпиёнить...А вы говорите что это люди?

Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!
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12.12.2022 16:42 Відповісти
 
 