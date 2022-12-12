В окупованій Новій Каховці росіяни займаються тотальним мародерством, - Хлань
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Російські загарбники займаються тотальним пограбуванням будинків у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.
Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується безпеки, то окупанти ведуть чергову хвилю пограбунків. Тотальні пограбунки відбуваються в Новій Каховці, Каховці. У Новій Каховці фіксують тотальне мародерство, яке відбувається у квартирах і домівках людей, які покинули місто. Місто майже пусте, чим користуються окупанти. Вони заходять в домівки людей і забирають все", - сказав він.
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Випалюємо,викурюємо орків без жалю...
Несколько дней тому назад этот блок-пост был разбит ЗСУ, а его насельников взяли в плен. Один из рашыстских солдат, 130 кг хряк, был ранен в ногу. Так вот, его сослуживцы отказались нести своего сослуживца на носилках « патаму-шта он чижолый». А наші українські хлопчики несли цю рашистську тушу 6 км до найближчого госпіталя. Хлопці! Нащо вам це було потрібно? Ви нам потрібнв живими, своїм мамам, жінкам, дітям. В розхід усю цю нечисть!!!!!