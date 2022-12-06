Армія РФ замінувала окуповані лівий берег Дніпра та Нову Каховку, - міський голова Коваленко

Території Новокаховської міської громади, що на лівобережній Херсонщині, заміновані.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" міський голова Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Лівий берег Дніпра і територія міста заміновані. Знаю, що в населених пунктах, які від берега в глибині в бік Криму і які належать до Новокаховської громади, там, на перехрестях вулиць, стоять відповідні установки, які час від часу останніми часом стріляють в бік населених пунктів на правому березі (Дніпра. - Ред.) в бік звільненої території Херсонщини", - сказав він.

За даними Коваленка, більшість людей із міста виїхали, а ті, хто залишаються, намагаються уникати контактів з окупаційними силами. Він наголосив, що російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до деокупації правобережної частини Херсонщини.

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"Росіяни стали у плані контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними у плані вивезення (майна. - Ред.) та крадіжок. Це вивезення обладнання з медичних закладів, навчальних закладів. З приватних торговельних точок, включаючи морозильні камери, холодильники. Здебільшого звертають увагу на це", - розповів мер Нової Каховки.

Нагадаємо, про мінування російськими військами різноманітних об'єктів на правобережжі Херсонщини повідомляла українська влада. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що в деокупованій Херсонській області - високий рівень замінованості доріг, об’єктів, зокрема житлових будинків.