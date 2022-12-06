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Новини Війна
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Армія РФ замінувала окуповані лівий берег Дніпра та Нову Каховку, - міський голова Коваленко

каховка,нова

Території Новокаховської міської громади, що на лівобережній Херсонщині, заміновані.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" міський голова Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Лівий берег Дніпра і територія міста заміновані. Знаю, що в населених пунктах, які від берега в глибині в бік Криму і які належать до Новокаховської громади, там, на перехрестях вулиць, стоять відповідні установки, які час від часу останніми часом стріляють в бік населених пунктів на правому березі (Дніпра. - Ред.) в бік звільненої території Херсонщини", - сказав він.

За даними Коваленка, більшість людей із міста виїхали, а ті, хто залишаються, намагаються уникати контактів з окупаційними силами. Він наголосив, що російських військових на території Нової Каховки зараз значно менше, ніж до деокупації правобережної частини Херсонщини.

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"Росіяни стали у плані контакту з людьми менш активними. Вони стали більш активними у плані вивезення (майна. - Ред.) та крадіжок. Це вивезення обладнання з медичних закладів, навчальних закладів. З приватних торговельних точок, включаючи морозильні камери, холодильники. Здебільшого звертають увагу на це", - розповів мер Нової Каховки.

Нагадаємо, про мінування російськими військами різноманітних об'єктів на правобережжі Херсонщини повідомляла українська влада. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що в деокупованій Херсонській області - високий рівень замінованості доріг, об’єктів, зокрема житлових будинків.

Автор: 

армія рф (17271) мінування (1217) Нова Каховка (180) окупація (6680)


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А ви чекали, що вони вам цукерки "Красний Октябрь" по региону розкидають? Нє, ну може хтось і чекав...
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06.12.2022 20:35 Відповісти
Так а Чонгар, Перекоп?
Лютий 2022?
Де той Серж Марко, який розповідав у ютубі, що мінування - це херня?
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06.12.2022 20:36 Відповісти
Та да. Операция по освобождению Херсона и правобережья длилась с июля по ноябрь. Это если соотнести зеркально на левый берег - столько примерно должно было длиться продвижение орков от Крыма до Днепра. И все мосты южнее Днепра 24.02 должны были выглядеть как Антоновский и мост Каховской ГЭС.
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06.12.2022 21:52 Відповісти
 
 