Російські військові мінують інфраструктуру та околиці Сєверодонецька

Російські окупаційні війська мінують інфраструктуру, а також околиці Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація про мінування на окремих об’єктах інфраструктури, медицини", - зазначив Стрюк.

Крім того, окупанти продовжують мародерити порожні квартири, вивозять з міста цінні речі.

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