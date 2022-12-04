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Новини Агресія Росії проти України
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Російські військові мінують інфраструктуру та околиці Сєверодонецька

сєверодонецьк

Російські окупаційні війська мінують інфраструктуру, а також околиці Сєверодонецька.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація про мінування на окремих об’єктах інфраструктури, медицини", - зазначив Стрюк.

Крім того, окупанти продовжують мародерити порожні квартири, вивозять з міста цінні речі.

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Автор: 

мінування (1217) окупація (6668) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4874)


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с другой стараны, а што им астаетса делать? Маринвать шашлыки? или где?
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04.12.2022 10:42 Відповісти
Орловский депутат-коммунист предложил отправить бездомных собак подрывать танки в Украине.

Виктор Макаров сделал такое заявление на сессии заксобрания во время обсуждения закона об обращении с бездомными животными органов местного самоуправления.
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04.12.2022 11:03 Відповісти
На річці СІверський Донець --- місто СІверодонецьк!

Через І !!!!!!!!!!!
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04.12.2022 11:24 Відповісти
это всё до сраки, и их укрепления, и их мины, всё равно сбегут
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04.12.2022 12:29 Відповісти
 
 