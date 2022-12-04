Російські військові мінують інфраструктуру та околиці Сєверодонецька
Російські окупаційні війська мінують інфраструктуру, а також околиці Сєверодонецька.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є інформація про мінування на окремих об’єктах інфраструктури, медицини", - зазначив Стрюк.
Крім того, окупанти продовжують мародерити порожні квартири, вивозять з міста цінні речі.
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Виктор Макаров сделал такое заявление на сессии заксобрания во время обсуждения закона об обращении с бездомными животными органов местного самоуправления.
Через І !!!!!!!!!!!