Российские военные минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка
Российские оккупационные войска минируют инфраструктуру, а также окрестности Северодонецка.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации города Александр Стрюк, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть информация о минировании на отдельных объектах инфраструктуры, медицины", – отметил Стрюк.
Кроме того, оккупанты продолжают мародерить пустые квартиры, вывозят из города ценные вещи.
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Виктор Макаров сделал такое заявление на сессии заксобрания во время обсуждения закона об обращении с бездомными животными органов местного самоуправления.
Через І !!!!!!!!!!!