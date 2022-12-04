Российские военные минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка

Российские оккупационные войска минируют инфраструктуру, а также окрестности Северодонецка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации города Александр Стрюк, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть информация о минировании на отдельных объектах инфраструктуры, медицины", – отметил Стрюк.

Кроме того, оккупанты продолжают мародерить пустые квартиры, вывозят из города ценные вещи.

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