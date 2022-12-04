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Новости Агрессия России против Украины
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Российские военные минируют инфраструктуру и окрестности Северодонецка

сєверодонецьк

Российские оккупационные войска минируют инфраструктуру, а также окрестности Северодонецка.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации города Александр Стрюк, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть информация о минировании на отдельных объектах инфраструктуры, медицины", – отметил Стрюк.

Кроме того, оккупанты продолжают мародерить пустые квартиры, вывозят из города ценные вещи.

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Автор: 

минирование (1445) оккупация (10119) Северодонецк (605) Луганская область (6492)


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с другой стараны, а што им астаетса делать? Маринвать шашлыки? или где?
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04.12.2022 10:42 Ответить
Орловский депутат-коммунист предложил отправить бездомных собак подрывать танки в Украине.

Виктор Макаров сделал такое заявление на сессии заксобрания во время обсуждения закона об обращении с бездомными животными органов местного самоуправления.
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04.12.2022 11:03 Ответить
На річці СІверський Донець --- місто СІверодонецьк!

Через І !!!!!!!!!!!
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04.12.2022 11:24 Ответить
это всё до сраки, и их укрепления, и их мины, всё равно сбегут
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04.12.2022 12:29 Ответить
 
 