Жителей Днепропетровщины предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища

В Никопольском районе береговая линия Каховского водохранилища заминирована и действует круглосуточный запрет выхода на воду.

Об этом в телеграм-канале написал начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет об акватории Каховского водохранилища, где военные патрули осуществляют круглосуточный контроль береговой полосы. Последнюю неделю имеем досадные случаи ночных попыток выхода на воду жителей прибрежных территорий. Эти случаи закончились предупредительным огнем из стрелкового оружия и задержанием нарушителей. Военные имеют приказ открывать огонь на поражение по надводным целям", - добавил он.

Также глава района обратил внимание жителей на то, что во многих местах береговая линия заминирована. Выход к береговой полосе гражданских лиц может привести к травме или смерти.

Все запреты будут отменены после освобождения противоположного берега водохранилища.

Ранее сообщалось, что ночью враг снова обстрелял Никопольщину с оккупированного берега водохранилища.