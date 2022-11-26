Мешканців Дніпропетровщини попередили про замінування берегової лінії Каховського водосховища

У Нікопольському районі берегова лінія Каховського водосховища замінована, та діє цілодобова заборона виходу на воду.

Про це в телеграмі написав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про акваторію Каховського водосховища, де військові патрулі здійснюють цілодобовий контроль берегової смуги. Останній тиждень маємо прикрі випадки нічних спроб виходу на воду жителів прибережних територій. Ці випадки закінчились попереджувальним вогнем зі стрілецької зброї та затриманням порушників. Військові мають команду відкривати вогонь на ураження по надводних цілях", - додав він.

Також очільник району звернув увагу мешканців на те, що в багатьох місцях берегова лінія замінована. Тож вихід до берегової смуги цивільних осіб може призвести до травми або смерті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ мінують об’єкти інфраструктури в Каховці, - Генштаб

Всі заборони буде скасовано після звільнення протилежного берега водосховища.

Раніше повідомлялось, що вночі ворог знову обстріляв Нікопольщину з окупованого берега водосховища.