Иран планирует ограничить дальность ракет, которые отправит России, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Опасаясь международной реакции, Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине, сообщили Axios четыре высокопоставленных израильских чиновника, ссылаясь на отчеты разведки.
Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Четыре израильских официальных лица заявили, что международное давление не в полной мере удержало Тегеран от планов отправить ракеты в Россию, и он намерен в ближайшее время осуществить поставки.
Но пытаясь смягчить международный резонанс и не нарушить резолюцию Совета Безопасности, Иран планирует передать России только ракеты с дальностью менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они не выходили за рамки резолюции, заявили израильские чиновники.
Речь идет о ракетном комплексе "Фатех-110", который имеет радиус действия 300 километров, но иранцы планируют модифицировать его таким образом, чтобы он не нарушал резолюцию, сообщили израильские чиновники.
Чиновники добавили, что иранцы сначала рассматривали также возможность предоставления России ракеты "Золфагар", имеющей дальность действия 700 километров, но больше не думают об этом.
Министерство иностранных дел Ирана и спикер представителя Ирана в ООН не ответили на запросы издания о комментариях.
В последние недели Израиль предоставил десяткам западных стран досье с разведывательными данными о поставках иранского оружия в Россию.
Белый дом отказался комментировать израильскую оценку, но представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге в пятницу, что администрация Байдена по-прежнему озабочена возможностью того, что Иран предоставит России баллистические ракеты.
Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану двигатели для его ракет дальнего радиуса действия, что будет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, заявили израильские официальные лица. Он также озабочен тем, что Москва предоставит Тегерану большую свободу действий в Сирии для нападения на Израиль и американские силы в регионе.
Израильские официальные лица заявили, что надеются использовать нынешнее внимание на иранскую помощь российским военным усилиям как средство для усиления международного давления на Тегеран.
По данным разведок и СМИ, Иран планирует передать России новые ударные дроны и баллистические ракеты, которые будут использованы против Украины.
Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "snapback", который повторно наложит санкции ООН на Иран.
Пожалуйста, подождите...
т.е. уже не отбрехивается шо ракеты не его и вмешиваться в конфликт не собирался и поддерживать ни одну из строн мамойклянусь не будет???
PS. (секта благодарных нашим великим союзникам)
кладіть дороги для кацапських танків і обвинувачувайте за все США,
зелень в голову...
У понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, які пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії.
У санкційному списку перебувають керуючий директор компанії Mado, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, головнокомандувач ВПС Ірану.
До прикладу, головнокомандувач ВПС Ірану бере участь в ухваленні рішень щодо програми БпЛА, їхнього експорту та оборонного співробітництва з Росією. Двигуни виробництва Mado виявили на Shahed-136. А іранська компанія DAMA бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві дронів у межах іранської програми.
Під санкції також потрапили науково-дослідна джихадистська організація Корпусу вартових ісламської революції (це підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни), а ще компанія Paravar Pars. Остання виготовляє безпілотники для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.
Розширення санкцій ЄС також стосується придушення протестів в Ірані. Через це у список потрапили щу 20 фізичних та одна юридична особи. Санкції включають у себе заборони на поїздки в країни Євросоюзу, надання коштів/економічних ресурсів та замороження активів.
І я не жартую.
That's it, folks.
>"...адміністрація Байдена як і раніше стурбована..."
А адміністрація Шольца вже домовилася з Швайцарією, щоб дозволили передати українцям снаряди до залпових установок?
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.
палити вас скрепоносних тварей - палили, палимо і палити будемо,
suchk