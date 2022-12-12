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Иран планирует ограничить дальность ракет, которые отправит России, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

іран

Опасаясь международной реакции, Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для войны в Украине, сообщили Axios четыре высокопоставленных израильских чиновника, ссылаясь на отчеты разведки.

Об этом пишет издание Axios, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Четыре израильских официальных лица заявили, что международное давление не в полной мере удержало Тегеран от планов отправить ракеты в Россию, и он намерен в ближайшее время осуществить поставки.

Но пытаясь смягчить международный резонанс и не нарушить резолюцию Совета Безопасности, Иран планирует передать России только ракеты с дальностью менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они не выходили за рамки резолюции, заявили израильские чиновники.

Речь идет о ракетном комплексе "Фатех-110", который имеет радиус действия 300 километров, но иранцы планируют модифицировать его таким образом, чтобы он не нарушал резолюцию, сообщили израильские чиновники.

Также читайте: Иран, вероятно, поставил России новые партии дронов, - британская разведка

Чиновники добавили, что иранцы сначала рассматривали также возможность предоставления России ракеты "Золфагар", имеющей дальность действия 700 километров, но больше не думают об этом.

Министерство иностранных дел Ирана и спикер представителя Ирана в ООН не ответили на запросы издания о комментариях.

В последние недели Израиль предоставил десяткам западных стран досье с разведывательными данными о поставках иранского оружия в Россию.

Белый дом отказался комментировать израильскую оценку, но представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге в пятницу, что администрация Байдена по-прежнему озабочена возможностью того, что Иран предоставит России баллистические ракеты.

Израиль обеспокоен тем, что Россия предоставит Ирану двигатели для его ракет дальнего радиуса действия, что будет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, заявили израильские официальные лица. Он также озабочен тем, что Москва предоставит Тегерану большую свободу действий в Сирии для нападения на Израиль и американские силы в регионе.

Израильские официальные лица заявили, что надеются использовать нынешнее внимание на иранскую помощь российским военным усилиям как средство для усиления международного давления на Тегеран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран не поставил России ни одной баллистической ракеты, с Китаем та же история, - Буданов

По данным разведок и СМИ, Иран планирует передать России новые ударные дроны и баллистические ракеты, которые будут использованы против Украины.

Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "snapback", который повторно наложит санкции ООН на Иран.
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Топ комментарии
+23
чалматих треба ******* вже.
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12.12.2022 21:47
+21
ахереть как милостиво...
т.е. уже не отбрехивается шо ракеты не его и вмешиваться в конфликт не собирался и поддерживать ни одну из строн мамойклянусь не будет???
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12.12.2022 21:46
+12
мы должны быть благодарны за 300 км, а также благодарны за обеспокоенность сша и израиля
PS. (секта благодарных нашим великим союзникам)
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12.12.2022 21:52
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ахереть как милостиво...
т.е. уже не отбрехивается шо ракеты не его и вмешиваться в конфликт не собирался и поддерживать ни одну из строн мамойклянусь не будет???
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12.12.2022 21:46 Ответить
мы должны быть благодарны за 300 км, а также благодарны за обеспокоенность сша и израиля
PS. (секта благодарных нашим великим союзникам)
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12.12.2022 21:52 Ответить
ні - насріть на них, бо в самих же закрома ломляться від заліза воєннога!
кладіть дороги для кацапських танків і обвинувачувайте за все США,
зелень в голову...
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13.12.2022 03:02 Ответить
То може треба було розвивати свою армію та шукати ефективніших союзників, а не красти бабло? Без союзників нам взагалі нічого не світить, вже давно під рашкою були би.
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13.12.2022 05:20 Ответить
"Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем." з фільму.
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13.12.2022 05:30 Ответить
Просто зверніть увагу на джерело. Все. Се виглядає як злодій верещіть держить вона щоб на нього нічого поганого не подумали. Поцікавитись краще чії електронні системи навігації й наведення на ціль стоять на російських ракетних комплексах. Й як нетаньяху з путіним в дьосна цілувались.
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05.06.2023 17:27 Ответить
Туфта. ЗМІ.
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12.12.2022 21:46 Ответить
схоже на якусь херню по збірці російських авто - через кордон перевезли і докрутили колеса
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12.12.2022 21:46 Ответить
чалматих треба ******* вже.
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12.12.2022 21:47 Ответить
300 км - це теж багато, якщо запускати з Криму та Бєлгорода. А що то за резолюція Ради Безпеки, що обмежує дальність?
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12.12.2022 21:48 Ответить
Не тільки. С ********** Київ можна розбомбити
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12.12.2022 22:06 Ответить
Даже если передадут штук 100 Киев разбомбить не получится. Вот если 10000 то теретически возможно. Меньше паники
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12.12.2022 22:08 Ответить
А нафига тогда они рашке? У них точек У достаточно
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12.12.2022 21:49 Ответить
///
У понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, які пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії.

У санкційному списку перебувають керуючий директор компанії Mado, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, головнокомандувач ВПС Ірану.

До прикладу, головнокомандувач ВПС Ірану бере участь в ухваленні рішень щодо програми БпЛА, їхнього експорту та оборонного співробітництва з Росією. Двигуни виробництва Mado виявили на Shahed-136. А іранська компанія DAMA бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві дронів у межах іранської програми.

Під санкції також потрапили науково-дослідна джихадистська організація Корпусу вартових ісламської революції (це підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни), а ще компанія Paravar Pars. Остання виготовляє безпілотники для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Розширення санкцій ЄС також стосується придушення протестів в Ірані. Через це у список потрапили щу 20 фізичних та одна юридична особи. Санкції включають у себе заборони на поїздки в країни Євросоюзу, надання коштів/економічних ресурсів та замороження активів.
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12.12.2022 21:49 Ответить
мощно
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12.12.2022 21:54 Ответить
хто зна...
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12.12.2022 21:57 Ответить
Пропоную застосувати до них усіх закони шаріата: повідрубувати руки.

І я не жартую.
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12.12.2022 22:20 Ответить
А реалізація на їхньому ж тех.рівні буде - довгою шворкою прив'яжуть?
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12.12.2022 21:56 Ответить
***** повна
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12.12.2022 22:00 Ответить
Де Вільха і Сапсан?
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12.12.2022 22:01 Ответить
Ахахаха...а чего не без двигателя? тоже мне еограничители ******ные.
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12.12.2022 22:01 Ответить
"...адміністрація Байдена як і раніше стурбована..."

That's it, folks.
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12.12.2022 22:03 Ответить
@Y.M. Z.

>"...адміністрація Байдена як і раніше стурбована..."

А адміністрація Шольца вже домовилася з Швайцарією, щоб дозволили передати українцям снаряди до залпових установок?
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12.12.2022 22:22 Ответить
Та де там...
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12.12.2022 22:43 Ответить
Є#ать, небо синє! А море, море - мокре!!!
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12.12.2022 22:51 Ответить
Ну, якщо будуть летіть в стратосферу і вертатись в зону запуску, то можна
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12.12.2022 22:12 Ответить
Якого бена вони взагалі передають зброю!? Що ми їм зробили!?
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12.12.2022 22:13 Ответить
Не мы. Они типа против Запада
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12.12.2022 22:18 Ответить
Один паскудний режим допомагає іншому. Україна особисто тут ні до чого, тільки бізнес.
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13.12.2022 05:23 Ответить
300 км более чем достаточно для орков. Остальное добъют своими ракетами.
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12.12.2022 22:55 Ответить
Молчу за Ольху и Сапсан, но подозреваю Кулеба кулуарно попробовал тайно перекупить, или хотя бы просто купить эти ракеты у Ирана, даже херачить русню ?
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12.12.2022 23:01 Ответить
Бойовий «Сокіл-300» та морський дрон-камікадзе: розкрито деталі українських розробок БПЛА.
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.
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12.12.2022 23:48 Ответить
Когда я слышу слово "стурбованiсть" меня реально "бомбить" начинает....
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13.12.2022 00:25 Ответить
іди на *** - перемовини за один наріт - скінчилися
палити вас скрепоносних тварей - палили, палимо і палити будемо,
suchk
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13.12.2022 06:43 Ответить
Стурбованість наростає і скоро переросте в резонанс))))
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13.12.2022 07:36 Ответить
Хороших бармалеев не бывает.
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13.12.2022 10:13 Ответить
Сі високопоставлені єзраїльські ахвіцери нічого не хочуть заявити про свій ізраїльський заводик бпла під Пітером на якому кліпають їх їзра0льську розробки - орлани, форпости й ланцети? Нє? Тільки про Іран верещать свою бездоказову (самі слово підберіть)
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05.06.2023 17:23 Ответить
 
 