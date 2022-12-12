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Іран планує обмежити дальність ракет, які відправить Росії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

іран

Побоюючись міжнародної реакції, Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні, повідомили Axios чотири високопоставлені ізраїльські чиновники, посилаючись на звіти розвідки.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Чотири ізраїльські офіційні особи заявили, що міжнародний тиск не в повній мірі утримав Тегеран від планів відправити ракети до Росії, і він має намір найближчим часом здійснити поставки.

Але, намагаючись пом'якшити міжнародний резонанс і не порушити резолюцію Ради Безпеки, Іран планує передати Росії тільки ракети з дальністю менше 300 кілометрів і модифікувати інші ракети, щоб вони не виходили за рамки резолюції, заявили ізраїльські чиновники.

Йдеться, зокрема, про ракетний комплекс "Фатех-110", який має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують модифікувати його таким чином, щоб він не порушував резолюцію, повідомили ізраїльські чиновники.

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Чиновники додали, що іранці спочатку розглядали також можливість надання Росії ракети "Золфагар", яка має дальність дії 700 кілометрів, але більше не думають про це.

Міністерство закордонних справ Ірану і речник представника Ірану в ООН не відповіли на запити видання про коментарі.

В останні тижні Ізраїль надав десяткам західних країн досьє з розвідувальними даними про постачання іранської зброї до Росії.

Білий дім відмовився коментувати ізраїльську оцінку, але представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу в п'ятницю, що адміністрація Байдена як і раніше стурбована можливістю того, що Іран надасть Росії балістичні ракети.

Ізраїль стурбований тим, що Росія надасть Ірану двигуни для його ракет дальнього радіусу дії, що буде порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, заявили ізраїльські офіційні особи. Він також стурбований тим, що Москва надасть Тегерану більшу свободу дій в Сирії для нападу на Ізраїль і американські сили в регіоні.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що сподіваються використовувати нинішню увагу до іранської допомоги російським військовим зусиллям як засіб для посилення міжнародного тиску на Тегеран.

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За даними розвідок та ЗМІ Іран планує передати Росії нові ударні дрони та балістичні ракети, які буде використано проти України.

Поставки іранських балістичних ракет в Росію можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм "snapback", який повторно накладе санкції ООН на Іран.
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Топ коментарі
+23
чалматих треба ******* вже.
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12.12.2022 21:47
+21
ахереть как милостиво...
т.е. уже не отбрехивается шо ракеты не его и вмешиваться в конфликт не собирался и поддерживать ни одну из строн мамойклянусь не будет???
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12.12.2022 21:46
+12
мы должны быть благодарны за 300 км, а также благодарны за обеспокоенность сша и израиля
PS. (секта благодарных нашим великим союзникам)
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12.12.2022 21:52
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ахереть как милостиво...
т.е. уже не отбрехивается шо ракеты не его и вмешиваться в конфликт не собирался и поддерживать ни одну из строн мамойклянусь не будет???
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12.12.2022 21:46 Відповісти
мы должны быть благодарны за 300 км, а также благодарны за обеспокоенность сша и израиля
PS. (секта благодарных нашим великим союзникам)
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12.12.2022 21:52 Відповісти
ні - насріть на них, бо в самих же закрома ломляться від заліза воєннога!
кладіть дороги для кацапських танків і обвинувачувайте за все США,
зелень в голову...
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13.12.2022 03:02 Відповісти
То може треба було розвивати свою армію та шукати ефективніших союзників, а не красти бабло? Без союзників нам взагалі нічого не світить, вже давно під рашкою були би.
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13.12.2022 05:20 Відповісти
"Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем." з фільму.
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13.12.2022 05:30 Відповісти
Просто зверніть увагу на джерело. Все. Се виглядає як злодій верещіть держить вона щоб на нього нічого поганого не подумали. Поцікавитись краще чії електронні системи навігації й наведення на ціль стоять на російських ракетних комплексах. Й як нетаньяху з путіним в дьосна цілувались.
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05.06.2023 17:27 Відповісти
Туфта. ЗМІ.
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12.12.2022 21:46 Відповісти
схоже на якусь херню по збірці російських авто - через кордон перевезли і докрутили колеса
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12.12.2022 21:46 Відповісти
чалматих треба ******* вже.
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12.12.2022 21:47 Відповісти
300 км - це теж багато, якщо запускати з Криму та Бєлгорода. А що то за резолюція Ради Безпеки, що обмежує дальність?
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12.12.2022 21:48 Відповісти
Не тільки. С ********** Київ можна розбомбити
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12.12.2022 22:06 Відповісти
Даже если передадут штук 100 Киев разбомбить не получится. Вот если 10000 то теретически возможно. Меньше паники
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12.12.2022 22:08 Відповісти
А нафига тогда они рашке? У них точек У достаточно
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12.12.2022 21:49 Відповісти
///
У понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, які пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії.

У санкційному списку перебувають керуючий директор компанії Mado, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, головнокомандувач ВПС Ірану.

До прикладу, головнокомандувач ВПС Ірану бере участь в ухваленні рішень щодо програми БпЛА, їхнього експорту та оборонного співробітництва з Росією. Двигуни виробництва Mado виявили на Shahed-136. А іранська компанія DAMA бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві дронів у межах іранської програми.

Під санкції також потрапили науково-дослідна джихадистська організація Корпусу вартових ісламської революції (це підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни), а ще компанія Paravar Pars. Остання виготовляє безпілотники для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.

Розширення санкцій ЄС також стосується придушення протестів в Ірані. Через це у список потрапили щу 20 фізичних та одна юридична особи. Санкції включають у себе заборони на поїздки в країни Євросоюзу, надання коштів/економічних ресурсів та замороження активів.
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12.12.2022 21:49 Відповісти
мощно
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12.12.2022 21:54 Відповісти
хто зна...
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12.12.2022 21:57 Відповісти
Пропоную застосувати до них усіх закони шаріата: повідрубувати руки.

І я не жартую.
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12.12.2022 22:20 Відповісти
А реалізація на їхньому ж тех.рівні буде - довгою шворкою прив'яжуть?
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12.12.2022 21:56 Відповісти
***** повна
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12.12.2022 22:00 Відповісти
Де Вільха і Сапсан?
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12.12.2022 22:01 Відповісти
Ахахаха...а чего не без двигателя? тоже мне еограничители ******ные.
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12.12.2022 22:01 Відповісти
"...адміністрація Байдена як і раніше стурбована..."

That's it, folks.
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12.12.2022 22:03 Відповісти
@Y.M. Z.

>"...адміністрація Байдена як і раніше стурбована..."

А адміністрація Шольца вже домовилася з Швайцарією, щоб дозволили передати українцям снаряди до залпових установок?
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12.12.2022 22:22 Відповісти
Та де там...
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12.12.2022 22:43 Відповісти
Є#ать, небо синє! А море, море - мокре!!!
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12.12.2022 22:51 Відповісти
Ну, якщо будуть летіть в стратосферу і вертатись в зону запуску, то можна
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12.12.2022 22:12 Відповісти
Якого бена вони взагалі передають зброю!? Що ми їм зробили!?
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12.12.2022 22:13 Відповісти
Не мы. Они типа против Запада
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12.12.2022 22:18 Відповісти
Один паскудний режим допомагає іншому. Україна особисто тут ні до чого, тільки бізнес.
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13.12.2022 05:23 Відповісти
300 км более чем достаточно для орков. Остальное добъют своими ракетами.
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12.12.2022 22:55 Відповісти
Молчу за Ольху и Сапсан, но подозреваю Кулеба кулуарно попробовал тайно перекупить, или хотя бы просто купить эти ракеты у Ирана, даже херачить русню ?
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12.12.2022 23:01 Відповісти
Бойовий «Сокіл-300» та морський дрон-камікадзе: розкрито деталі українських розробок БПЛА.
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.
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12.12.2022 23:48 Відповісти
Когда я слышу слово "стурбованiсть" меня реально "бомбить" начинает....
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13.12.2022 00:25 Відповісти
іди на *** - перемовини за один наріт - скінчилися
палити вас скрепоносних тварей - палили, палимо і палити будемо,
suchk
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13.12.2022 06:43 Відповісти
Стурбованість наростає і скоро переросте в резонанс))))
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13.12.2022 07:36 Відповісти
Хороших бармалеев не бывает.
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13.12.2022 10:13 Відповісти
Сі високопоставлені єзраїльські ахвіцери нічого не хочуть заявити про свій ізраїльський заводик бпла під Пітером на якому кліпають їх їзра0льську розробки - орлани, форпости й ланцети? Нє? Тільки про Іран верещать свою бездоказову (самі слово підберіть)
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05.06.2023 17:23 Відповісти
 
 