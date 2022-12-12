Іран планує обмежити дальність ракет, які відправить Росії, - ЗМІ

Побоюючись міжнародної реакції, Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні, повідомили Axios чотири високопоставлені ізраїльські чиновники, посилаючись на звіти розвідки.

Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Чотири ізраїльські офіційні особи заявили, що міжнародний тиск не в повній мірі утримав Тегеран від планів відправити ракети до Росії, і він має намір найближчим часом здійснити поставки.

Але, намагаючись пом'якшити міжнародний резонанс і не порушити резолюцію Ради Безпеки, Іран планує передати Росії тільки ракети з дальністю менше 300 кілометрів і модифікувати інші ракети, щоб вони не виходили за рамки резолюції, заявили ізраїльські чиновники.

Йдеться, зокрема, про ракетний комплекс "Фатех-110", який має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують модифікувати його таким чином, щоб він не порушував резолюцію, повідомили ізраїльські чиновники.

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Чиновники додали, що іранці спочатку розглядали також можливість надання Росії ракети "Золфагар", яка має дальність дії 700 кілометрів, але більше не думають про це.

Міністерство закордонних справ Ірану і речник представника Ірану в ООН не відповіли на запити видання про коментарі.

В останні тижні Ізраїль надав десяткам західних країн досьє з розвідувальними даними про постачання іранської зброї до Росії.

Білий дім відмовився коментувати ізраїльську оцінку, але представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу в п'ятницю, що адміністрація Байдена як і раніше стурбована можливістю того, що Іран надасть Росії балістичні ракети.

Ізраїль стурбований тим, що Росія надасть Ірану двигуни для його ракет дальнього радіусу дії, що буде порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, заявили ізраїльські офіційні особи. Він також стурбований тим, що Москва надасть Тегерану більшу свободу дій в Сирії для нападу на Ізраїль і американські сили в регіоні.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що сподіваються використовувати нинішню увагу до іранської допомоги російським військовим зусиллям як засіб для посилення міжнародного тиску на Тегеран.

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За даними розвідок та ЗМІ Іран планує передати Росії нові ударні дрони та балістичні ракети, які буде використано проти України.

Поставки іранських балістичних ракет в Росію можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм "snapback", який повторно накладе санкції ООН на Іран.