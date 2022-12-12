Іран планує обмежити дальність ракет, які відправить Росії, - ЗМІ
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Побоюючись міжнародної реакції, Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні, повідомили Axios чотири високопоставлені ізраїльські чиновники, посилаючись на звіти розвідки.
Про це пише видання Axios, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Чотири ізраїльські офіційні особи заявили, що міжнародний тиск не в повній мірі утримав Тегеран від планів відправити ракети до Росії, і він має намір найближчим часом здійснити поставки.
Але, намагаючись пом'якшити міжнародний резонанс і не порушити резолюцію Ради Безпеки, Іран планує передати Росії тільки ракети з дальністю менше 300 кілометрів і модифікувати інші ракети, щоб вони не виходили за рамки резолюції, заявили ізраїльські чиновники.
Йдеться, зокрема, про ракетний комплекс "Фатех-110", який має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують модифікувати його таким чином, щоб він не порушував резолюцію, повідомили ізраїльські чиновники.
Чиновники додали, що іранці спочатку розглядали також можливість надання Росії ракети "Золфагар", яка має дальність дії 700 кілометрів, але більше не думають про це.
Міністерство закордонних справ Ірану і речник представника Ірану в ООН не відповіли на запити видання про коментарі.
В останні тижні Ізраїль надав десяткам західних країн досьє з розвідувальними даними про постачання іранської зброї до Росії.
Білий дім відмовився коментувати ізраїльську оцінку, але представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив на брифінгу в п'ятницю, що адміністрація Байдена як і раніше стурбована можливістю того, що Іран надасть Росії балістичні ракети.
Ізраїль стурбований тим, що Росія надасть Ірану двигуни для його ракет дальнього радіусу дії, що буде порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, заявили ізраїльські офіційні особи. Він також стурбований тим, що Москва надасть Тегерану більшу свободу дій в Сирії для нападу на Ізраїль і американські сили в регіоні.
Ізраїльські офіційні особи заявили, що сподіваються використовувати нинішню увагу до іранської допомоги російським військовим зусиллям як засіб для посилення міжнародного тиску на Тегеран.
За даними розвідок та ЗМІ Іран планує передати Росії нові ударні дрони та балістичні ракети, які буде використано проти України.
Поставки іранських балістичних ракет в Росію можуть порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм "snapback", який повторно накладе санкції ООН на Іран.
Будь ласка, зачекайте...
т.е. уже не отбрехивается шо ракеты не его и вмешиваться в конфликт не собирался и поддерживать ни одну из строн мамойклянусь не будет???
PS. (секта благодарных нашим великим союзникам)
кладіть дороги для кацапських танків і обвинувачувайте за все США,
зелень в голову...
У понеділок, 12 грудня, Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, які пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії.
У санкційному списку перебувають керуючий директор компанії Mado, бригадний генерал і офіцер Корпусу вартових ісламської революції, голова Аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, головнокомандувач ВПС Ірану.
До прикладу, головнокомандувач ВПС Ірану бере участь в ухваленні рішень щодо програми БпЛА, їхнього експорту та оборонного співробітництва з Росією. Двигуни виробництва Mado виявили на Shahed-136. А іранська компанія DAMA бере участь у дослідженнях, розробці та виробництві дронів у межах іранської програми.
Під санкції також потрапили науково-дослідна джихадистська організація Корпусу вартових ісламської революції (це підрозділ, який розробляє та виробляє наземні радари, системи зв'язку, зброю, бойові машини та засоби електронної кібервійни), а ще компанія Paravar Pars. Остання виготовляє безпілотники для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції.
Розширення санкцій ЄС також стосується придушення протестів в Ірані. Через це у список потрапили щу 20 фізичних та одна юридична особи. Санкції включають у себе заборони на поїздки в країни Євросоюзу, надання коштів/економічних ресурсів та замороження активів.
І я не жартую.
That's it, folks.
>"...адміністрація Байдена як і раніше стурбована..."
А адміністрація Шольца вже домовилася з Швайцарією, щоб дозволили передати українцям снаряди до залпових установок?
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.
палити вас скрепоносних тварей - палили, палимо і палити будемо,
suchk