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Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

По данным Reuters, из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, имеющие высокий уровень отказов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Они (Россия) взяли боеприпасы из устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - сказал он на условиях анонимности.

По оценкам Пентагона, при условии такой же интенсивности огня и отсутствия поставок из других стран - в частности Ирана и Северной Кореи - Россия исчерпает все пригодные боеприпасы к началу 2023 года.

"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью пригодными артиллерийскими и ракетными боеприпасами", - сказал чиновник.

Он отметил, что использование Россией старых запасов связано с определенными рисками: "Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят, или, когда они приземлятся, что они взорвутся".

Читайте: Пентагон дал Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России, - The Times
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Топ комментарии
+16
Це означає лише одне є чим стріляти і чим вбивати не треба себе тішити або фантазувати або те що нам парюють що в них то снаряди закінчуються то ракети.Лайна там досить.Навіть один снаряд принесе біди.
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12.12.2022 23:17
+10
Нам бы о своих снарядах, и не только, думать, об их количестве, качестве и цене. А дурного чугуния на Рашке предостаточно, да и металл, порох и ВВ никуда не делись, и дурные нефтегазовые деньги пока есть, на войну хватит. У нас уже были 2-3 недели, только не понятно с какого именно дня считать
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12.12.2022 23:25
+6
Надіятись на те, що вони не вибухнуть при попаданні в ціль,- вершина оптимізму, все одно, що вистрибнути з літака без парашута в надії, що попадеш в скирту сіна 🤔🧐😁
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12.12.2022 23:15
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коли навесні орків погнали з миколаївщини, теж трофеїли багато снарядів. Спочатку раділи але потів виявилось що вони старі і через один не вибухають...тож старі ********** це не новина
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12.12.2022 23:13 Ответить
Надіятись на те, що вони не вибухнуть при попаданні в ціль,- вершина оптимізму, все одно, що вистрибнути з літака без парашута в надії, що попадеш в скирту сіна 🤔🧐😁
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12.12.2022 23:15 Ответить
Це означає лише одне є чим стріляти і чим вбивати не треба себе тішити або фантазувати або те що нам парюють що в них то снаряди закінчуються то ракети.Лайна там досить.Навіть один снаряд принесе біди.
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12.12.2022 23:17 Ответить
бедненькие. вот что бывает, когда лэндлиз дают не тебе. или это намек чтоб тоже дали
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12.12.2022 23:18 Ответить
русня, це вже не діє років 10
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12.12.2022 23:41 Ответить
"боеприпасов у параши осталось на 2-3 недели, максимум" )))
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12.12.2022 23:20 Ответить
успокоитель-абристович))) дословная цитата
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12.12.2022 23:37 Ответить
ну не дословно, он парашу, парашой вряд ли называет ))
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12.12.2022 23:40 Ответить
скоро нам премию нобелевскую дадут за арсенал ядерный,якый мы урочыто виддалы жыдокацапии.
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12.12.2022 23:23 Ответить
Дадуть премію, але не нобелівську, а Дарвіна.
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12.12.2022 23:35 Ответить
Нам бы о своих снарядах, и не только, думать, об их количестве, качестве и цене. А дурного чугуния на Рашке предостаточно, да и металл, порох и ВВ никуда не делись, и дурные нефтегазовые деньги пока есть, на войну хватит. У нас уже были 2-3 недели, только не понятно с какого именно дня считать
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12.12.2022 23:25 Ответить
а ще виготовляти свої .. не відомо з яких хєров (бо все ж начебто під санкціями)
і позбирані по всьому світу (по сусекам поскребли)))
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12.12.2022 23:35 Ответить
я правильно розумію, що коли вводять санкції - то всі матеріали, закуплені за 30 років, випаровуються?
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12.12.2022 23:43 Ответить
ні...всі матеріали закуплені 30 років тому мали б закінчитися ще 20 років тому )))
мій коммент був не тільки про мотлох, але й про...інші... аналоговнеты ... які ніяк не скінчаться
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12.12.2022 23:55 Ответить
не впевнений...
іноді кацапня матеріали, закуплені на Заході 30 років тому,
крутять в руках до сіх - без малійшого поняття, шо це за херня і на фіга вона в утюзі потрібна?
а так і не зрозумівші, ідуть на поклон к чалматим за "мопедами"...
друге діло шо ми самі все кацапні віддали - і яо і ракети і бомбардувальники..
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13.12.2022 00:04 Ответить
Кацапи абсолютно все закуповують у Китаї, практично у необмежених кількостях: від конденсаторів і резисторів, і мікропроцесорів і готових багатошарових друкованих плат (це, між іншим, дуже корисний бізнес для всього світу -- плати, маю на увазі). Своїх руд і палива у них необмежений запас теж.

Звідки в Україні беруться ідіоти, що вже котрий місяць втирають на телебаченні "от-от у кацапів закінчаться ракети, і вони НІЧОГО не зможуть більше виробити через санкції" -- невідомо.
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13.12.2022 00:15 Ответить
в ваших словах є сенс...
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12.12.2022 23:58 Ответить
за свої снаряди думайте і це найголовніше!
бо заява клована "під Різдво кацапня з бамбасу і Криму?" - це зеленим в вуха знову сцюхи - скумбія по 7.49 крупна - маленькi даром!
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12.12.2022 23:52 Ответить
Що говорити про снаряди,якщо кацапи стягують танк з плаформи тросом....танк сплигує та перевертається...
І риторика роспропагандистів вже більш сумна,ніж оптимістична...вони озадачені поставками нам зброї,яка достає по мордору.
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12.12.2022 23:53 Ответить
а ми вже свої снаряди почали робити? чи ще не час? ...а коли тоді почнемо ? чи щось не ясно . ..
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12.12.2022 23:57 Ответить
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13.12.2022 00:09 Ответить
Скоро діпіли почнуть камнями кидатись і з палками бігати..
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13.12.2022 00:18 Ответить
Щоб ті снаряди в їхніх граблях вибуховували!!!
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13.12.2022 01:59 Ответить
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13.12.2022 02:44 Ответить
Нічого ви не шарите, це smart снаряди, відмовляються стріляти по українцях!
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13.12.2022 03:25 Ответить
жданова залишилося на два-три тижні.
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13.12.2022 06:49 Ответить
жданов - це радянська назва міста Маріуполь...
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13.12.2022 08:28 Ответить
якось не подумав. Але тут трьома тижнями нажаль не обійдеться (
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13.12.2022 08:34 Ответить
під кутом того, що ми називаємо повністю Джерело: https://censor.net/ua/n3386607

під кутом??
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13.12.2022 08:02 Ответить
Якби дебіли з Москвії вчили історію - то вони з історії першої світової знали про таке поняття, як "снарядний голод".
Тільки перевівши свої економіки на військові рельси - Німеччина через півроку, Франція і Британія через рік вирішили цю проблему. Російська імперія так і не змогла її вирішити.
******* Московія тим паче не може.
Тому будуть завалювати трупами. Дурнів в Росії ресурс великий. Навідміну від снарядів баби еще нарожают
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13.12.2022 09:33 Ответить
Вихід є.
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13.12.2022 10:28 Ответить
 
 