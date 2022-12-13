Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным Reuters, из-за высокой интенсивности использования артиллерии Россия вынуждена использовать снаряды, изготовленные более 40 лет назад, имеющие высокий уровень отказов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Они (Россия) взяли боеприпасы из устаревших запасов, что свидетельствует о том, что они готовы использовать эти старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад", - сказал он на условиях анонимности.
По оценкам Пентагона, при условии такой же интенсивности огня и отсутствия поставок из других стран - в частности Ирана и Северной Кореи - Россия исчерпает все пригодные боеприпасы к началу 2023 года.
"Мы оцениваем это с учетом интенсивности огня, с которой Россия использует свои артиллерийские и ракетные боеприпасы под углом того, что мы называем полностью пригодными артиллерийскими и ракетными боеприпасами", - сказал чиновник.
Он отметил, что использование Россией старых запасов связано с определенными рисками: "Другими словами, вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят, или, когда они приземлятся, что они взорвутся".
Пожалуйста, подождите...
і позбирані по всьому світу (по сусекам поскребли)))
мій коммент був не тільки про мотлох, але й про...інші... аналоговнеты ... які ніяк не скінчаться
іноді кацапня матеріали, закуплені на Заході 30 років тому,
крутять в руках до сіх - без малійшого поняття, шо це за херня і на фіга вона в утюзі потрібна?
а так і не зрозумівші, ідуть на поклон к чалматим за "мопедами"...
друге діло шо ми самі все кацапні віддали - і яо і ракети і бомбардувальники..
Звідки в Україні беруться ідіоти, що вже котрий місяць втирають на телебаченні "от-от у кацапів закінчаться ракети, і вони НІЧОГО не зможуть більше виробити через санкції" -- невідомо.
бо заява клована "під Різдво кацапня з бамбасу і Криму?" - це зеленим в вуха знову сцюхи - скумбія по 7.49 крупна - маленькi даром!
І риторика роспропагандистів вже більш сумна,ніж оптимістична...вони озадачені поставками нам зброї,яка достає по мордору.
під кутом??
Тільки перевівши свої економіки на військові рельси - Німеччина через півроку, Франція і Британія через рік вирішили цю проблему. Російська імперія так і не змогла її вирішити.
******* Московія тим паче не може.
Тому будуть завалювати трупами. Дурнів в Росії ресурс великий. Навідміну від снарядів баби еще нарожают