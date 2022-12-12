Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, - Reuters

За даними Reuters, через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Вони (Росія) зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", – сказав високопосадовець міністерства оборони США. на умовах анонімності.

За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню й відсутності постачання з інших країн – зокрема Ірану та Північної Кореї – Росія вичерпає всі придатні боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", – сказав посадовець.

Він зауважив, що використання Росіє. старих запасів пов'язане з певними ризиками: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять, або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".

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