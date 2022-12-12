Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, - Reuters
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За даними Reuters, через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Вони (Росія) зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", – сказав високопосадовець міністерства оборони США. на умовах анонімності.
За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню й відсутності постачання з інших країн – зокрема Ірану та Північної Кореї – Росія вичерпає всі придатні боєприпасів до початку 2023 року.
"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", – сказав посадовець.
Він зауважив, що використання Росіє. старих запасів пов'язане з певними ризиками: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять, або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".
Будь ласка, зачекайте...
і позбирані по всьому світу (по сусекам поскребли)))
мій коммент був не тільки про мотлох, але й про...інші... аналоговнеты ... які ніяк не скінчаться
іноді кацапня матеріали, закуплені на Заході 30 років тому,
крутять в руках до сіх - без малійшого поняття, шо це за херня і на фіга вона в утюзі потрібна?
а так і не зрозумівші, ідуть на поклон к чалматим за "мопедами"...
друге діло шо ми самі все кацапні віддали - і яо і ракети і бомбардувальники..
Звідки в Україні беруться ідіоти, що вже котрий місяць втирають на телебаченні "от-от у кацапів закінчаться ракети, і вони НІЧОГО не зможуть більше виробити через санкції" -- невідомо.
бо заява клована "під Різдво кацапня з бамбасу і Криму?" - це зеленим в вуха знову сцюхи - скумбія по 7.49 крупна - маленькi даром!
І риторика роспропагандистів вже більш сумна,ніж оптимістична...вони озадачені поставками нам зброї,яка достає по мордору.
під кутом??
Тільки перевівши свої економіки на військові рельси - Німеччина через півроку, Франція і Британія через рік вирішили цю проблему. Російська імперія так і не змогла її вирішити.
******* Московія тим паче не може.
Тому будуть завалювати трупами. Дурнів в Росії ресурс великий. Навідміну від снарядів баби еще нарожают