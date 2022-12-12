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Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

За даними Reuters, через високу інтенсивність використання артилерії Росія змушена використовувати снаряди, виготовлені понад 40 років тому, які мають високий рівень відмов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Вони (Росія) зняли боєприпаси із застарілих запасів, що свідчить про те, що вони готові використовувати ці старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому", – сказав високопосадовець міністерства оборони США. на умовах анонімності.

За оцінками Пентагону, за умови такої ж інтенсивності вогню й відсутності постачання з інших країн – зокрема Ірану та Північної Кореї – Росія вичерпає всі придатні боєприпасів до початку 2023 року.

"Ми оцінюємо це з урахуванням інтенсивності вогню, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси під кутом того, що ми називаємо повністю придатними артилерійськими та ракетними боєприпасами", – сказав посадовець.

Він зауважив, що використання Росіє. старих запасів пов'язане з певними ризиками: "Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять, або, коли вони приземляться, що вони вибухнуть".

Також читайте: Пентагон зробив великі замовлення на 155-мм снаряди для ЗСУ, - Reuters

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Це означає лише одне є чим стріляти і чим вбивати не треба себе тішити або фантазувати або те що нам парюють що в них то снаряди закінчуються то ракети.Лайна там досить.Навіть один снаряд принесе біди.
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12.12.2022 23:17
+10
Нам бы о своих снарядах, и не только, думать, об их количестве, качестве и цене. А дурного чугуния на Рашке предостаточно, да и металл, порох и ВВ никуда не делись, и дурные нефтегазовые деньги пока есть, на войну хватит. У нас уже были 2-3 недели, только не понятно с какого именно дня считать
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12.12.2022 23:25
+6
Надіятись на те, що вони не вибухнуть при попаданні в ціль,- вершина оптимізму, все одно, що вистрибнути з літака без парашута в надії, що попадеш в скирту сіна 🤔🧐😁
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12.12.2022 23:15
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коли навесні орків погнали з миколаївщини, теж трофеїли багато снарядів. Спочатку раділи але потів виявилось що вони старі і через один не вибухають...тож старі ********** це не новина
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12.12.2022 23:13 Відповісти
Надіятись на те, що вони не вибухнуть при попаданні в ціль,- вершина оптимізму, все одно, що вистрибнути з літака без парашута в надії, що попадеш в скирту сіна 🤔🧐😁
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12.12.2022 23:15 Відповісти
Це означає лише одне є чим стріляти і чим вбивати не треба себе тішити або фантазувати або те що нам парюють що в них то снаряди закінчуються то ракети.Лайна там досить.Навіть один снаряд принесе біди.
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12.12.2022 23:17 Відповісти
бедненькие. вот что бывает, когда лэндлиз дают не тебе. или это намек чтоб тоже дали
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12.12.2022 23:18 Відповісти
русня, це вже не діє років 10
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12.12.2022 23:41 Відповісти
"боеприпасов у параши осталось на 2-3 недели, максимум" )))
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12.12.2022 23:20 Відповісти
успокоитель-абристович))) дословная цитата
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12.12.2022 23:37 Відповісти
ну не дословно, он парашу, парашой вряд ли называет ))
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12.12.2022 23:40 Відповісти
скоро нам премию нобелевскую дадут за арсенал ядерный,якый мы урочыто виддалы жыдокацапии.
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12.12.2022 23:23 Відповісти
Дадуть премію, але не нобелівську, а Дарвіна.
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12.12.2022 23:35 Відповісти
Нам бы о своих снарядах, и не только, думать, об их количестве, качестве и цене. А дурного чугуния на Рашке предостаточно, да и металл, порох и ВВ никуда не делись, и дурные нефтегазовые деньги пока есть, на войну хватит. У нас уже были 2-3 недели, только не понятно с какого именно дня считать
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12.12.2022 23:25 Відповісти
а ще виготовляти свої .. не відомо з яких хєров (бо все ж начебто під санкціями)
і позбирані по всьому світу (по сусекам поскребли)))
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12.12.2022 23:35 Відповісти
я правильно розумію, що коли вводять санкції - то всі матеріали, закуплені за 30 років, випаровуються?
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12.12.2022 23:43 Відповісти
ні...всі матеріали закуплені 30 років тому мали б закінчитися ще 20 років тому )))
мій коммент був не тільки про мотлох, але й про...інші... аналоговнеты ... які ніяк не скінчаться
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12.12.2022 23:55 Відповісти
не впевнений...
іноді кацапня матеріали, закуплені на Заході 30 років тому,
крутять в руках до сіх - без малійшого поняття, шо це за херня і на фіга вона в утюзі потрібна?
а так і не зрозумівші, ідуть на поклон к чалматим за "мопедами"...
друге діло шо ми самі все кацапні віддали - і яо і ракети і бомбардувальники..
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13.12.2022 00:04 Відповісти
Кацапи абсолютно все закуповують у Китаї, практично у необмежених кількостях: від конденсаторів і резисторів, і мікропроцесорів і готових багатошарових друкованих плат (це, між іншим, дуже корисний бізнес для всього світу -- плати, маю на увазі). Своїх руд і палива у них необмежений запас теж.

Звідки в Україні беруться ідіоти, що вже котрий місяць втирають на телебаченні "от-от у кацапів закінчаться ракети, і вони НІЧОГО не зможуть більше виробити через санкції" -- невідомо.
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13.12.2022 00:15 Відповісти
в ваших словах є сенс...
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12.12.2022 23:58 Відповісти
за свої снаряди думайте і це найголовніше!
бо заява клована "під Різдво кацапня з бамбасу і Криму?" - це зеленим в вуха знову сцюхи - скумбія по 7.49 крупна - маленькi даром!
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12.12.2022 23:52 Відповісти
Що говорити про снаряди,якщо кацапи стягують танк з плаформи тросом....танк сплигує та перевертається...
І риторика роспропагандистів вже більш сумна,ніж оптимістична...вони озадачені поставками нам зброї,яка достає по мордору.
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12.12.2022 23:53 Відповісти
а ми вже свої снаряди почали робити? чи ще не час? ...а коли тоді почнемо ? чи щось не ясно . ..
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12.12.2022 23:57 Відповісти
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13.12.2022 00:09 Відповісти
Скоро діпіли почнуть камнями кидатись і з палками бігати..
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13.12.2022 00:18 Відповісти
Щоб ті снаряди в їхніх граблях вибуховували!!!
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13.12.2022 01:59 Відповісти
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13.12.2022 02:44 Відповісти
Нічого ви не шарите, це smart снаряди, відмовляються стріляти по українцях!
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13.12.2022 03:25 Відповісти
жданова залишилося на два-три тижні.
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13.12.2022 06:49 Відповісти
жданов - це радянська назва міста Маріуполь...
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13.12.2022 08:28 Відповісти
якось не подумав. Але тут трьома тижнями нажаль не обійдеться (
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13.12.2022 08:34 Відповісти
під кутом того, що ми називаємо повністю Джерело: https://censor.net/ua/n3386607

під кутом??
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13.12.2022 08:02 Відповісти
Якби дебіли з Москвії вчили історію - то вони з історії першої світової знали про таке поняття, як "снарядний голод".
Тільки перевівши свої економіки на військові рельси - Німеччина через півроку, Франція і Британія через рік вирішили цю проблему. Російська імперія так і не змогла її вирішити.
******* Московія тим паче не може.
Тому будуть завалювати трупами. Дурнів в Росії ресурс великий. Навідміну від снарядів баби еще нарожают
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13.12.2022 09:33 Відповісти
Вихід є.
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13.12.2022 10:28 Відповісти
 
 