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Байден о западной поддержке Украины: "Мы сплочены как никогда"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден назвал поддержку Украины со стороны западных стран показателем сильной сплоченности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его заявление в Twitter.

"Я присоединился к лидерам G7 и президенту Зеленскому, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли во время председательства Германии в решении неотложных вызовов нашего времени", - заявил Байден.

Читайте: Страны G7 создадут Координационную платформу доноров для восстановления Украины

По его словам, темами обсуждения стала жестокая война России против Украины, климат, продовольственная и энергетическая безопасность, инфраструктура и т.д.

"Мы сплочены как никогда", - добавил президент США.
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Топ комментарии
+9
Згуртовано запустили кацапів на Олімпіаду.
Вони трошки почали ссятись, але ви знову довели що їм нема чого боятись. Бабло знову перемогло...
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12.12.2022 23:59
+9
Олег Пономарь:
"Расскажу для тех, кто не живет в Северной Америке, - о чем говорит Байден.
Байден очень мало говорит о России, Украине, войне в частности и внешней политике вообще. Это политическая мудрость. Американцев волнуют реальные вещи повседневной жизни - рабочие места, цены и инфляция (цены на бензин), наличие товаров (цепочка поставок) в супермаркетах, здравоохранение и тд.
И Байден ездит по стране и обо всем этом говорит и не только, но и - делает. Безработица сейчас самая низкая, цены на бензин опустились до довоенного (февраль этого года) уровня и тд., ковид побежден и тд.

А Украине Байден помогает тихо, но беспрерывно. Только не кричит об этом, чтобы не кормить бесплатно Такера Карлсона и Трампа, чтобы они не кричали (хотя они и так кричат, что Байдена интересует только Украина, но не американский народ).
Я сегодня в интервью Голосу Америки сказал, что Байден прислал Украине почти 30 пакетов военной помощи со времени начала войны, а это - один пакет в полторы недели (три пакета в місяць, один раз за декаду) И это делается без шума и пыли.
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13.12.2022 00:13
+6
9 місяців кацапня відсмоктує - це ленд ліз, чи вам саме слово?
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13.12.2022 00:24
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Фраза нагадує рекламний слоган якого-небудь чергового фільму про супергероїв з коміксів Марвел.
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12.12.2022 23:59 Ответить
Згуртовано запустили кацапів на Олімпіаду.
Вони трошки почали ссятись, але ви знову довели що їм нема чого боятись. Бабло знову перемогло...
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12.12.2022 23:59 Ответить
эта новость меня сегодня просто убила. До сих пор надеюсь, что там в чем-то подвох и такого не может быть
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13.12.2022 00:12 Ответить
НОК США був проти. Але у касапів до фіга пригодованих "своїх людей", особливо в громадських організаціях (нац.олімп.комітети всіх країн такими і є).
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13.12.2022 00:17 Ответить
где вы нашли что НОК США был против?? я видел обратное и весь день проклинал сша
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13.12.2022 00:22 Ответить
нда... я не правий. Я переплутав Мінспорту США з НОКом.
Збила з толку ця інфа:
"Министры спорта 25 государств-членов ЕС, а также коллеги из Австралии, Канады, Исландии, Японии, Республики Корея, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США обратились к президенту МОК Томасу Баху о необходимости отстранения представителей РФ и РБ с ключевых позиций в международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных спортивных событий. ... спортсмены из РФ и РБ до завершения российской агрессии против Украины не имеют права участвовать в спортивных соревнованиях в каком-либо статусе, включая нейтральный."

36 стран направили письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с требованием ужесточить санкции против российского и белорусского спорта.
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13.12.2022 00:56 Ответить
Є ж навіть тут новина з прямою мовою голови НОК США. Ніразу проти вона не була, тільки зарядила про неприємний присмак у роті...

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13.12.2022 00:22 Ответить
Зачем же так врать? Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримав ідею включити російських та білоруських спортсменів до літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, Джерело: https://censor.net/ua/n3386539
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13.12.2022 00:28 Ответить
їм не можна з російською символікою та прапором але якщо вони виступають від «приватної спортивної компанії» то ласкаво просимо
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13.12.2022 00:23 Ответить
Угу... Приватна спортивна компанія "Вагнер"
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13.12.2022 00:25 Ответить
скорее дочернее предприятие
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13.12.2022 00:54 Ответить
І до усрачки боїмося нових мультиків *****...
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12.12.2022 23:59 Ответить
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13.12.2022 00:00 Ответить
Ми дуже за вас радіємо,дайте томагаук,уїбати по кремлю
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13.12.2022 00:00 Ответить
Та українці бачать як ви згуртовані у тому щоб не давати танки літаки і ракери великої дальності!
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13.12.2022 00:01 Ответить
осталось дождаться вышиванкы от леськи ручной работы...
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13.12.2022 00:02 Ответить
лєнкі,блін
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13.12.2022 00:04 Ответить
Там лише касаваротка виходить...
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13.12.2022 00:15 Ответить
та да...крій від офіса.
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13.12.2022 00:19 Ответить
Людство проти інопланетних касапів..
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13.12.2022 00:10 Ответить
Олег Пономарь:
"Расскажу для тех, кто не живет в Северной Америке, - о чем говорит Байден.
Байден очень мало говорит о России, Украине, войне в частности и внешней политике вообще. Это политическая мудрость. Американцев волнуют реальные вещи повседневной жизни - рабочие места, цены и инфляция (цены на бензин), наличие товаров (цепочка поставок) в супермаркетах, здравоохранение и тд.
И Байден ездит по стране и обо всем этом говорит и не только, но и - делает. Безработица сейчас самая низкая, цены на бензин опустились до довоенного (февраль этого года) уровня и тд., ковид побежден и тд.

А Украине Байден помогает тихо, но беспрерывно. Только не кричит об этом, чтобы не кормить бесплатно Такера Карлсона и Трампа, чтобы они не кричали (хотя они и так кричат, что Байдена интересует только Украина, но не американский народ).
Я сегодня в интервью Голосу Америки сказал, что Байден прислал Украине почти 30 пакетов военной помощи со времени начала войны, а это - один пакет в полторы недели (три пакета в місяць, один раз за декаду) И это делается без шума и пыли.
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13.12.2022 00:13 Ответить
то не мудрость...то старость.
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13.12.2022 00:21 Ответить
А о том какую ахерительную выгоду получат простые американцы от непризнания рашки спонсором терроризма и поездки парашинской сборной на Олимпиаду не говорит?
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13.12.2022 00:45 Ответить
от признания спонсором терроризма пострадает зернова угода (один Бог знает как, ну то таке).
А олимпиада....Затеял это скотство макрон, принимающая сторона, бо бабло надо. Поехал к байдену. Порешали. Лохам же сообщили что кацы всю жизнь готовились-готовились, надо людей пожалеть. Они ведь жертвы кремля в конце концов. Спортвнепалитики.
Мерзавцы.
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13.12.2022 00:59 Ответить
нічого з Байденом вони не порішали на предмет допуска касапів до змагань. Інакше би мінспорту США не виступав би проти допуску. А протягнув допуск НОК США, незалежний від мінспорту орган.
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13.12.2022 01:08 Ответить
вы не верите, что это решение не было согласовано на высшем политическом уровне? просто смешно
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13.12.2022 01:16 Ответить
А ну как же, товарища Бута практически даром куйлу отдал. Невероятное достижение.
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13.12.2022 04:54 Ответить
Бреше пономарь як Сірко на місяць. Безробіття та інфляція надвисокі. Ціни на пальне трохи просіли, бо нафта впала в ціні, але вдвічі вище ніж до 20 року, вчора тільки заправився - $5/Gal. А на бідона приганяють подивитись впоротих соціалістів, котрі за ього і голосували.
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13.12.2022 01:56 Ответить
За 9 місяців жодного танка, ********* літака. Хімарси за умови не бити по території рашки, і всього купка з сотень наявних, і досить пізно. В Неваді хамві на консервації як стояли так і стоять ледь не тисячами. ПРО небо не закрили. Так що не починайте за Байдена. А рівень безробіття падає з 2010 (за винятком часу ковіда) https://seekingalpha.com/article/4563732-will-the-fed-pull-off-a-soft-landing, власний видобуток нафти і нафтопроводи позакривали, друк грошей призвів до інфляції тощо - не все так красиво що прям Байден душка і вся коаїна милується мудрим старцем.

Але якщо чесно, США ніц Україні не винне. За Будапештським меморандумом що мали зробити? Поважати територіальну цілісність (не нападати) і в разі нападу скликати Радбез ООН. Напали самі? Ні. Скликали? Так. Все решта - добра воля американців.
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13.12.2022 02:14 Ответить
Я тебе раскажу из северной америки , перестань целовать заднее место байдену. Из 30 пакетов военной помощи сколько реально было отправлено оружия? В лучшем случае 25%. где ленд-лиз подписанный байденом громко и публично на тысячу камер и толпу журналистов? Военные просили танки самолеты и тактические ракеты чтобы вышвырнуть русьню за пределы Украины. Ничего не дали. А Залужный еще летом сказал что войну выиграет тот у которого будут тактические ракеты средней дальности. Ну хотябы к Хаймарсам на 300км. Просили весной ПВО не дали дождались пока куйло разрушил всю инфраструктуру и зимой немного подогнали, опять же твой байден не дал добро на размещение немецких Патриотов в Украине не смотря на многократные просьбы поляков. создается впечатление что лучший друх Украины не хочет чтобы Украина победила. Немцы никак не решаться на передачу леопардов словаки ждут разрешения на передачу мигов Украине . а твой байден не принимает принципиального решения о передаче даже мигов. и да байдену все равно что скажет Такер Карсон или Трамп. у байдена практически безграничная власть в области внешней политики.
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13.12.2022 04:38 Ответить
А "Северная Америка" у тебе у районі Долгопрудного? Чи в Митіщах?
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13.12.2022 14:20 Ответить
Згуртовані,як ніколи. Кожен дюйм.
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13.12.2022 00:13 Ответить
Вот только ленд-лиз не работает уже 7 месяцев. А срок действия его заканчивается 31 сентября 2023 года. Самолёты и дальнобойные ракеты под запретом, а так да, все дуже згуртовані.
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13.12.2022 00:13 Ответить
9 місяців кацапня відсмоктує - це ленд ліз, чи вам саме слово?
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13.12.2022 00:24 Ответить
ну нравіццо деушкє слово...не примахуйтесь.
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13.12.2022 00:40 Ответить
запитай Зе і Резнікова, чому "ленд-лиз не работает". Вони рідко коли не брешуть; але, можливо, тут правду скажуть, що їм ленд-ліз, з-за наявності такої допомоги персонально від Президента США (персонально Джо Байдена) та від Конгресу США НЕ ПОТРІБЕН.
Ленд ліз, до речі, не передбачає, що Пентагон та Білий Дім можуть продати (наголошую: продати!) Україні те озброєння, на яке Резніков пальчиком вкаже. А продадуть лише те, яке принесе мінімум небезпеки США - раптом що їх касапи затрофеять.
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13.12.2022 00:26 Ответить
да шо вы говорите? ни танки для наступления не нужны? ни самолеты штурмовики и ни ракеты достающие склады руснявых на расстоянии 300 км? а как будете гнать пехоту? до последнего украинца? так кацапни численно больше.
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13.12.2022 04:42 Ответить
Ще раз: навіть, якщо Резніков вкаже пальчиком - США не продадуть того, чого не бажають передавати в інші руки.
США не передавали навіть Британії по ленд-лізу в другу світову всю свою передову військову техніку, тіж самі В2.
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13.12.2022 13:32 Ответить
А що таке В2 у ІІ Світову?
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13.12.2022 14:16 Ответить
ви хочете скоріше, я хочу скоріше, всі хочуть скоріше - нападками на тих хто надає, цього не буде...
слава яйцям партнери не збираються на шашликі, а надають...
так не все, але вважаючі, шо буба всіх закликав ще за 2 дні до кацапського наступу жрати м'ясо і плюгавив тих хто попереджував за цей наступ, a зараз допомогає - це зеленізм беспробудний...
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13.12.2022 00:35 Ответить
зеленізм беспробудний - то круто.
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13.12.2022 00:42 Ответить
...
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13.12.2022 00:45 Ответить
буба закликал потому что байден позвонил бубе после швейцарских переговоров с куйлом и предупредил что договорились разрешить кулу пробить сухопутный коридор в Крым, да воду туда пустить, а дескать куйло всю территорию захватывать не будет. и как в подтверждение байден посольство из Киева во Львов перевел, а за ним и все западные партнеры. Казалось бы война будет, надо вообще сваливать из страны, а они во Львов перехали. потому и чонгар разминировали и не оборонялись на юге. ну не мог вам буба правду сказать ибо это большая лживая политика. я уже не говорю как в администрации твоего любимого байдена перепугались когда Залужный Харьковскую область отбил. только идиот не видит очевидного и продолжает бубнить о святом джо.
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13.12.2022 04:50 Ответить
"Ми згуртовані до останнього дюйма!"
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13.12.2022 00:25 Ответить
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13.12.2022 00:26 Ответить
де ппо?
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13.12.2022 00:42 Ответить
"Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину своих военных, но продолжат оказывать воюющей стране многомиллионную помощь" - заявил президент США Джо Байден, сообщает BBC

В ноябре администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительное финансирование поддержки Украины.
Как сообщает телекомпания Си-эн-эн, административно-бюджетное управление Белого дома направило в Конгресс письмо с подробным запросом на помощь Киеву в размере 37,7 млрд долларов.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Си-эн-эн, запрос включает:
- 21,7 млрд долларов для министерства обороны, которые будут потрачены на технику, оружие и снаряжение для Украины, пополнение запасов министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки
- 14,5 млрд долларов для Госдепартамента на прямую бюджетную поддержку Украины, в том числе - помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь
- 626 млн долларов для министерства энергетики для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации стратегического нефтяного резерва
- 900 млн долларов для министерства здравоохранения и социальных служб на медицинскую помощь и, в том числе, реабилитацию освобожденных украинских военнопленных
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13.12.2022 00:44 Ответить
Ми згуртовані як ніколи", - додав президент США.

та да..., але танки, самолёты, ленд лиз где?
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13.12.2022 02:03 Ответить
Где-где... Поручик Ржевский! Молчать. А якщо серйозно, то доки в Былому Домы оте неподобство - ленд лизу Украъны не бачити., на превеликий жаль.
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13.12.2022 05:17 Ответить
 
 