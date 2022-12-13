Байден про західну підтримку України: "Ми згуртовані як ніколи"
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Президент США Джо Байден назвав підтримку України з боку західних країн показником сильної згуртованості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на його заяву у Twitter.
"Я приєднався до лідерів G7 і президента Зеленського, щоб обговорити прогрес, якого ми досягли під час головування Німеччини у вирішенні нагальних викликів нашого часу", - заявив Байден.
За його словами, темами обговорення стала жорстока війна Росії проти України, клімат, продовольча та енергетична безпека, інфраструктура тощо.
"Ми згуртовані як ніколи", - додав президент США.
Топ коментарі
+9 Andry Moon
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Будь ласка, зачекайте...
Вони трошки почали ссятись, але ви знову довели що їм нема чого боятись. Бабло знову перемогло...
Збила з толку ця інфа:
"Министры спорта 25 государств-членов ЕС, а также коллеги из Австралии, Канады, Исландии, Японии, Республики Корея, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США обратились к президенту МОК Томасу Баху о необходимости отстранения представителей РФ и РБ с ключевых позиций в международных спортивных федерациях и оргкомитетах крупных спортивных событий. ... спортсмены из РФ и РБ до завершения российской агрессии против Украины не имеют права участвовать в спортивных соревнованиях в каком-либо статусе, включая нейтральный."
36 стран направили письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с требованием ужесточить санкции против российского и белорусского спорта.
"Расскажу для тех, кто не живет в Северной Америке, - о чем говорит Байден.
Байден очень мало говорит о России, Украине, войне в частности и внешней политике вообще. Это политическая мудрость. Американцев волнуют реальные вещи повседневной жизни - рабочие места, цены и инфляция (цены на бензин), наличие товаров (цепочка поставок) в супермаркетах, здравоохранение и тд.
И Байден ездит по стране и обо всем этом говорит и не только, но и - делает. Безработица сейчас самая низкая, цены на бензин опустились до довоенного (февраль этого года) уровня и тд., ковид побежден и тд.
А Украине Байден помогает тихо, но беспрерывно. Только не кричит об этом, чтобы не кормить бесплатно Такера Карлсона и Трампа, чтобы они не кричали (хотя они и так кричат, что Байдена интересует только Украина, но не американский народ).
Я сегодня в интервью Голосу Америки сказал, что Байден прислал Украине почти 30 пакетов военной помощи со времени начала войны, а это - один пакет в полторы недели (три пакета в місяць, один раз за декаду) И это делается без шума и пыли.
А олимпиада....Затеял это скотство макрон, принимающая сторона, бо бабло надо. Поехал к байдену. Порешали. Лохам же сообщили что кацы всю жизнь готовились-готовились, надо людей пожалеть. Они ведь жертвы кремля в конце концов. Спортвнепалитики.
Мерзавцы.
Але якщо чесно, США ніц Україні не винне. За Будапештським меморандумом що мали зробити? Поважати територіальну цілісність (не нападати) і в разі нападу скликати Радбез ООН. Напали самі? Ні. Скликали? Так. Все решта - добра воля американців.
Ленд ліз, до речі, не передбачає, що Пентагон та Білий Дім можуть продати (наголошую: продати!) Україні те озброєння, на яке Резніков пальчиком вкаже. А продадуть лише те, яке принесе мінімум небезпеки США - раптом що їх касапи затрофеять.
США не передавали навіть Британії по ленд-лізу в другу світову всю свою передову військову техніку, тіж самі В2.
слава яйцям партнери не збираються на шашликі, а надають...
так не все, але вважаючі, шо буба всіх закликав ще за 2 дні до кацапського наступу жрати м'ясо і плюгавив тих хто попереджував за цей наступ, a зараз допомогає - це зеленізм беспробудний...
В ноябре администрация Байдена призвала Конгресс одобрить дополнительное финансирование поддержки Украины.
Как сообщает телекомпания Си-эн-эн, административно-бюджетное управление Белого дома направило в Конгресс письмо с подробным запросом на помощь Киеву в размере 37,7 млрд долларов.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Си-эн-эн, запрос включает:
- 21,7 млрд долларов для министерства обороны, которые будут потрачены на технику, оружие и снаряжение для Украины, пополнение запасов министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки
- 14,5 млрд долларов для Госдепартамента на прямую бюджетную поддержку Украины, в том числе - помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь
- 626 млн долларов для министерства энергетики для поддержки ядерной безопасности Украины и для модернизации стратегического нефтяного резерва
- 900 млн долларов для министерства здравоохранения и социальных служб на медицинскую помощь и, в том числе, реабилитацию освобожденных украинских военнопленных
та да..., але танки, самолёты, ленд лиз где?