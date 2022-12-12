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США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,джо

Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"США не планують відправляти американських військових до України, але продовжить надавати їй багатомільйонну допомогу", - заявив президент Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден у розмові із Зеленським підтвердив зобов’язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, - Білий дім
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Топ коментарі
+7
Та нафіг нам ваші військові - ще будуть плутатись під ногами, охороняй їх...

Ліпше ракети поставте хоча б кілометрів на 300!

Про старенькі літаки взагалі мовчу...
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12.12.2022 23:18
+6
ракети - дістати місця запуску кацапських дронів, ракет і аеродромів - це найкращє пво.
і ******* танки і літаки для наступу і втопити кацапню в Чорному морі.
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12.12.2022 23:13
+5
Дай Атакмс, бл...
Нам треба всі мости навколо України на Кацапії знищити.
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12.12.2022 23:17
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Ну хоч заспокоїв на ніч🤔🧐😁 Ота х..ня, малята 🤗
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12.12.2022 23:11 Відповісти
Навпаки рознервував. У них тої артилерії в пустелі Аризони кілометри, а вони не дають і все, там же літаки,... Google Maps в допомогу.
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13.12.2022 05:12 Відповісти
ракети - дістати місця запуску кацапських дронів, ракет і аеродромів - це найкращє пво.
і ******* танки і літаки для наступу і втопити кацапню в Чорному морі.
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12.12.2022 23:13 Відповісти
і вибори - 95й квартал все вже зробив.
не маю сумніву, наступною шоблою буде ліга сміху!
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12.12.2022 23:18 Відповісти
Дай Атакмс, бл...
Нам треба всі мости навколо України на Кацапії знищити.
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12.12.2022 23:17 Відповісти
Та нафіг нам ваші військові - ще будуть плутатись під ногами, охороняй їх...

Ліпше ракети поставте хоча б кілометрів на 300!

Про старенькі літаки взагалі мовчу...
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12.12.2022 23:18 Відповісти
Но не танки, самолеты, ATACMS, а то ни дай бог эскалация, а дедушка без памперса.
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12.12.2022 23:20 Відповісти
Та й не треба нам твої "морськи котики", "зелені берети" чи що там у вас найелітніше?
Наше ТрО їх ще вчитиме!
А от якщо дасте в достатній кількості (на погляд ЗСУ) те, чим усі ваші "котики в беретах" воюють (танки, літаки, безпілотники), то наші ЗСУ вам таке покажуть, що Голівуд навіть у снах не бачив!
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12.12.2022 23:22 Відповісти
а плани, містере Байдене, щодо направлення військ, на те вони й плани, щоб потім їх корегувати чи змінювати.
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12.12.2022 23:30 Відповісти
все гарно сказав... дякуємо, діду Джо!!
це ж не тільки для наших вух...
це й для вух русні, яка вже 8 місяців воює з НАТО ... а НАТО ще й не починало)))
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12.12.2022 23:38 Відповісти
Це все дуже добре. А кацапські спортсмени на олімпіаді,обрізані хаймерси-то таке. Головне-«не допустити ескалації» і «посилити позиції України на переговорах»...
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12.12.2022 23:47 Відповісти
Спасибо США, что выжила Украина, за это наш народ всегда будет помнить вас. Но вы не даете нам победить и освободить нашу страну, и ответственность за этот позор, американские политики будут искупать уже перед своими гражданами.
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13.12.2022 00:12 Відповісти
Байден забил на Ленд лиз, на прямой заказ Украины американским заводам. Байден нарушил закон о ЛендЛизе принятый Конгрессом.
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13.12.2022 02:06 Відповісти
За перші 2 місяці ленд-лізу в 1941 році 7 млрд. США передали Британії допомоги на суму 7 млрд. доларів, що сьогодні рівноцінно 107 млрд. доларів. За 10 місяців війни у 2022 році США передали Україні допомоги на суму 12,4 млрд доларів (з урахуванням нового пакету буде трохи більше). Як кажуть в Одесі, це дві великі різниці.
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13.12.2022 07:41 Відповісти
 
 