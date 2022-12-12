США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу, - Байден

Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"США не планують відправляти американських військових до України, але продовжить надавати їй багатомільйонну допомогу", - заявив президент Сполучених Штатів.

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