США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу, - Байден
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Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
"США не планують відправляти американських військових до України, але продовжить надавати їй багатомільйонну допомогу", - заявив президент Сполучених Штатів.
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Будь ласка, зачекайте...
і ******* танки і літаки для наступу і втопити кацапню в Чорному морі.
не маю сумніву, наступною шоблою буде ліга сміху!
Нам треба всі мости навколо України на Кацапії знищити.
Ліпше ракети поставте хоча б кілометрів на 300!
Про старенькі літаки взагалі мовчу...
Наше ТрО їх ще вчитиме!
А от якщо дасте в достатній кількості (на погляд ЗСУ) те, чим усі ваші "котики в беретах" воюють (танки, літаки, безпілотники), то наші ЗСУ вам таке покажуть, що Голівуд навіть у снах не бачив!
це ж не тільки для наших вух...
це й для вух русні, яка вже 8 місяців воює з НАТО ... а НАТО ще й не починало)))