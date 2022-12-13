Страны G7 создадут Координационную платформу доноров для восстановления Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Страны "Большой семерки" (G7) заявили о намерениях создать межведомственную Координационную платформу доноров для финансирования восстановительных работ и реформ в Украине.
Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7, опубликованном на сайте Белого дома после онлайн-консультаций в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы твердо поддерживаем усилия по обеспечению немедленной финансовой стабильности Украины и ее восстановлению и реконструкции в направлении устойчивого, успешного и демократического будущего в соответствии с ее европейским путем. соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами мы создадим межведомственную координационную платформу доноров", - говорится в документе.
"С помощью этой платформы мы будем координировать действующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки… координировать дальнейшее международное финансирование и экспертизу, а также поощрять программу реформ Украины, а также рост частного сектора", - отмечают члены G7.
Также лидеры стран G7 заявляют о намерении создать Секретариат такой платформы. "Каждый из нас назначит высокопоставленного представителя правительства по надзору за созданием платформы и текущей координацией и попросит их собраться как можно скорее в январе 2023 года", - говорится в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Раз я взувся в чобітки,
Одягнувся в кожушинку,
Сам запрігся в саночки
І поїхав по ялинку.
Ледве я зрубати встиг,
Ледве став ялинку брати,
А на мене зайчик - плиг!
Став ялинку віднімати.
Я-сюди, а він - туди...
«Не віддам, - кричить, - нізащо!
Ти ялинку посади,
А тоді рубай, ледащо!
Не пущу, і не проси!
І цяцьками можно гратись:
Порубаєте ліси -
Ніде буде і сховатись.
А у лісі срізь вовки,
І ведміді, і лисиці,
І ворони, і граки,
І розбійниці-синиці».
Страшно стало... «Ой, пусти!
Не держи мене за поли!
Бідний зайчику, прости, -
Я не буду більш ніколи!».
Низько, низько я зігнувсь,
І ще нижче скинув шапку...
Зайчик весело всміхнувсь
І подав сіреньку лапку.
Олесь О.