Страны G7 создадут Координационную платформу доноров для восстановления Украины

Страны "Большой семерки" (G7) заявили о намерениях создать межведомственную Координационную платформу доноров для финансирования восстановительных работ и реформ в Украине.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7, опубликованном на сайте Белого дома после онлайн-консультаций в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы твердо поддерживаем усилия по обеспечению немедленной финансовой стабильности Украины и ее восстановлению и реконструкции в направлении устойчивого, успешного и демократического будущего в соответствии с ее европейским путем. соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами мы создадим межведомственную координационную платформу доноров", - говорится в документе.

"С помощью этой платформы мы будем координировать действующие механизмы для оказания постоянной краткосрочной и долгосрочной поддержки… координировать дальнейшее международное финансирование и экспертизу, а также поощрять программу реформ Украины, а также рост частного сектора", - отмечают члены G7.

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Также лидеры стран G7 заявляют о намерении создать Секретариат такой платформы. "Каждый из нас назначит высокопоставленного представителя правительства по надзору за созданием платформы и текущей координацией и попросит их собраться как можно скорее в январе 2023 года", - говорится в заявлении.