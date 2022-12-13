Країни G7 створять Координаційну платформу донорів для відновлення України
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Країни "Великої сімки" (G7) заявили про наміри створити міжвідомчу Координаційну платформу донорів для фінансування відновлювальних робіт і реформ в Україні.
Про це йдеться у заяві лідерів країн G7, опублікованій на сайті Білого дому після онлайн-консультацій у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми твердо підтримуємо зусилля щодо забезпечення негайної фінансової стабільності України та її відновлення й реконструкції у напрямі стійкого, успішного та демократичного майбутнього відповідно до її європейського шляху… З метою підтримки ремонту, відновлення та реконструкції України разом із Україною та нашими міжнародними партнерами та в тісному співробітництво з відповідними міжнародними організаціями і міжнародними фінансовими інститутами ми створимо міжвідомчу Координаційну платформу донорів", - йдеться у документі.
"За допомогою цієї платформи ми координуватимемо чинні механізми для надання постійної короткострокової та довгострокової підтримки… координуватимемо подальше міжнародне фінансування та експертизу, а також заохочуватимемо програму реформ України, а також зростання приватного сектора", - зазначають члени G7.
Також лідери країн G7 заявляють про намір створити секретаріат такої платформи. "Кожен із нас призначить високопоставленого представника уряду для нагляду за створенням платформи та поточною координацією та попросить їх зібратися якнайшвидше у січні 2023 року", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Раз я взувся в чобітки,
Одягнувся в кожушинку,
Сам запрігся в саночки
І поїхав по ялинку.
Ледве я зрубати встиг,
Ледве став ялинку брати,
А на мене зайчик - плиг!
Став ялинку віднімати.
Я-сюди, а він - туди...
«Не віддам, - кричить, - нізащо!
Ти ялинку посади,
А тоді рубай, ледащо!
Не пущу, і не проси!
І цяцьками можно гратись:
Порубаєте ліси -
Ніде буде і сховатись.
А у лісі срізь вовки,
І ведміді, і лисиці,
І ворони, і граки,
І розбійниці-синиці».
Страшно стало... «Ой, пусти!
Не держи мене за поли!
Бідний зайчику, прости, -
Я не буду більш ніколи!».
Низько, низько я зігнувсь,
І ще нижче скинув шапку...
Зайчик весело всміхнувсь
І подав сіреньку лапку.
Олесь О.