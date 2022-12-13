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Ночью в Брянской и Курской областях РФ раздавались взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.

"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.

Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.

Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.

В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, вероятно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климове произошел пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.

Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.

Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.

Также сообщается о взрывах в Курской области.

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Топ комментарии
+50
Роскомнадзор направил изданию «Власть», базирующемуся в Казахстане, несколько уведомлений с требованием удалить новости, касающиеся войны в Украине. В частности, речь шла о новостях об обстрелах Винницы и о числе мирных жителей Мариуполя, который несколько месяцев находился в осаде российских войск. Российское ведомство пригрозило «Власти» включить сайт издания в реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию.

Редакция в ответ опубликовала заявление (https://vlast.kz/novosti/53007-roskomnadzor-trebuet-ot-vlasti-udalit-neskolko-novostej-o-vojne-v-ukraine.html), в котором напоминила, что издание «Власть» зарегистрировано в Казахстане и «его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами».

«Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», - говорится в публикации.
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13.12.2022 07:56
+30
Всьо ідьот па плану па графіку...
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13.12.2022 07:48
+28
казахам-респект...
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13.12.2022 08:04
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Всьо ідьот па плану па графіку...
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13.12.2022 07:48 Ответить
В Клинцях щось заклинило.
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13.12.2022 07:51 Ответить
Все курять 🤣🤣
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13.12.2022 07:49 Ответить
Бессонница у Барабашки, вот и развлекается как может.
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13.12.2022 07:49 Ответить
За паребріком бавовна і це добре.
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13.12.2022 07:49 Ответить
Бавовна, Курская(Брянская) бавовна
Наших встреч с тобой первые хлопкИ
Бавовна, Крымская бавовна
Это вам за Бучу, *****, вам кранты
Ла-ла-ла-ла-ла-ла...
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13.12.2022 08:23 Ответить
Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
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13.12.2022 10:33 Ответить
Пора, давно пора.
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16.12.2022 09:17 Ответить
А нам то що до їх розборок ? поруч дві республіки між собою щось не поділили БНР (брянская народная республіка) та КНР (курская народная республіка)
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13.12.2022 07:52 Ответить
...КуНР ))
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13.12.2022 08:00 Ответить
Хлапки !!! Что эта тварица!!!!
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13.12.2022 07:54 Ответить
Роскомнадзор направил изданию «Власть», базирующемуся в Казахстане, несколько уведомлений с требованием удалить новости, касающиеся войны в Украине. В частности, речь шла о новостях об обстрелах Винницы и о числе мирных жителей Мариуполя, который несколько месяцев находился в осаде российских войск. Российское ведомство пригрозило «Власти» включить сайт издания в реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию.

Редакция в ответ опубликовала заявление (https://vlast.kz/novosti/53007-roskomnadzor-trebuet-ot-vlasti-udalit-neskolko-novostej-o-vojne-v-ukraine.html), в котором напоминила, что издание «Власть» зарегистрировано в Казахстане и «его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами».

«Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», - говорится в публикации.
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13.12.2022 07:56 Ответить
казахам-респект...
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13.12.2022 08:04 Ответить
Фамилия вашего "вождя" - "*****"? Вам рекомендовано "идти лесом"!!!
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13.12.2022 10:47 Ответить
Військова частина і аеродром,що ще потрібно українським дронам. Як там їх назвали нульові
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13.12.2022 08:09 Ответить
.. аеродрому там вже давно нема. Колись був... Може зараз кацапсячі щось там накрутили... але він закинутий вже років 25...)))
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13.12.2022 12:03 Ответить
ВСУ могли ликвидировать сына Пригожина по время удара HIMARS по Кадиевке 313.12.2022, 8:30 5,932

Павел Пригожин в этот день останавливался в разгромленном штабе ЧВК «Вагнер».

Сын Пригожина посещал штаб российской ЧВК Вагнера на Донбассе, который накануне был уничтожен украинской армией в ходе ракетного удара в субботу.

Штаб располагался в населенном пункте Кадиевка (оккупированная часть Луганской области).

Об этом пишет член группы проекта журналистских расследований Bellingcat Арик Толер.

На своей странице в социальной сети Twitter он обратил внимание на фотографию мужчины, похожего на Павла Пригожина, который стоит на фоне здания с надписью «Гостевой дом Жданова».
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13.12.2022 08:10 Ответить
Сыночек тоже из петухов , как и папенька
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13.12.2022 08:12 Ответить
ну если так, то это Хйло мог постараться.
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13.12.2022 10:37 Ответить
Кацапі, зачєм ви бамбіте сваіх саатєчєствєннікоф, ніґадяі ???
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13.12.2022 08:17 Ответить
Военный аэродром в 30 км от границы - и вдруг взрывы, какой ужас.
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13.12.2022 08:19 Ответить
Дамбят мірніх жітєлей.
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13.12.2022 08:29 Ответить
Це мерзоті за Марік та Бучу ,ще за сотні других місць.
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13.12.2022 08:31 Ответить
а шо такоє?
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13.12.2022 08:32 Ответить
Что же привело к военному конфликту между молодыми народными республиками КНР и БНР? Видимо руководство БНР отстаивало свое право присесть на бутылку, в то время как народное правительство КНР категорически настаивало на приседании на швабру
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13.12.2022 08:43 Ответить
Жодного дня без бавовни на *********!
Щоб вони відчули на собі всі "прелесті" розпочатої ними ж війни на власній мерзенній шкурі.
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13.12.2022 09:00 Ответить
несчастный случай...
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13.12.2022 09:19 Ответить
Нащо БНР бомбить КНР?
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13.12.2022 09:25 Ответить
Это все диверсанты из Воронежской республики.
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13.12.2022 09:34 Ответить
Вот капля никотина убивает не только лошадь, но и самолет.
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13.12.2022 10:24 Ответить
курят и курят... то в брянске то в курске...
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13.12.2022 10:24 Ответить
возле хлебокомбината...
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13.12.2022 10:53 Ответить
У Коваленка в Телеграмі відео із московії про наслідки вибуху у військовій частині під Брянском. Видно перевернуту чи то БМП, чи танк, пошкоджену казарму і яму, глибиною метрів 5. Жінка дібкується, що ось, прилетіло. Мало вам, тварі, мало.
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13.12.2022 11:00 Ответить
жаль не попали
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13.12.2022 15:02 Ответить
Курськ оголосив війну Брянську, чи навпаки?
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13.12.2022 11:03 Ответить
Між хлопками потрібно також скидувати над прилеглими до України землями загарбаними москалями листівки:
Угро-фіни, повертайтеся на свою історічєскую родіну!
Слава Україні!
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13.12.2022 11:05 Ответить
Маловато,понимаешь,маловато будет...
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13.12.2022 12:59 Ответить
 
 