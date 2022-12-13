Ночью в Брянской и Курской областях РФ раздавались взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В российской Брянской области ночью 13 декабря прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Громкие взрывы слышали жители города Клинцы, а также поселка Климово в Брянской области.
"Дома подпрыгнули", - говорит одна из местных жительниц.
Другие местные жители в Клинцах предполагают, что взрывы произошли в одной из воинских частей.
Этот город расположен примерно в 60 км от границы с Черниговской областью Украины, в нем, согласно данным из открытых источников, дислоцирован мотострелковый полк.
В то же время местные информационные ресурсы пишут, что, вероятно, причины взрывов в населенных пунктах разные. В Климове произошел пожар, но он начался еще до того, как жители услышали взрывы.
Климов расположен примерно в 30 км от украинской границы. Там расположен военный аэродром.
Информации о пострадавших пока нет. Власти еще не прокомментировали происходящее.
Также сообщается о взрывах в Курской области.
Пожалуйста, подождите...
Наших встреч с тобой первые хлопкИ
Бавовна, Крымская бавовна
Это вам за Бучу, *****, вам кранты
Ла-ла-ла-ла-ла-ла...
Що ви, орки, наробили -
Бавовнятко розбудили.
А цікавеє звірятко,
Українське Бавовнятко,
Ходить, біга попід складом,
Мов з м'ячем, гуля з снарядом.
Кине іграшку в куток -
Де був склад, вогонь й «хлопок».
Як вогненную чуприну
Бавовнятко до бензину
Чи соляри піднесе,
Геть горить у орків все:
Керосин, бензин, ще й гас
І мастила весь запас.
Ще пала (була б здорова)
Тлуста дупа Соловйова…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Орки звикли вже до нього,
Зустрічають «как родного»,
А воно їм в три моменти
І «хлопки», й «аплодисменти»;
Їм утне пломінний тверк
Ще й влаштує фейєрверк…
Отаке воно звірятко,
Українське Бавовнятко!
Редакция в ответ опубликовала заявление (https://vlast.kz/novosti/53007-roskomnadzor-trebuet-ot-vlasti-udalit-neskolko-novostej-o-vojne-v-ukraine.html), в котором напоминила, что издание «Власть» зарегистрировано в Казахстане и «его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами».
«Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», - говорится в публикации.
Павел Пригожин в этот день останавливался в разгромленном штабе ЧВК «Вагнер».
Сын Пригожина посещал штаб российской ЧВК Вагнера на Донбассе, который накануне был уничтожен украинской армией в ходе ракетного удара в субботу.
Штаб располагался в населенном пункте Кадиевка (оккупированная часть Луганской области).
Об этом пишет член группы проекта журналистских расследований Bellingcat Арик Толер.
На своей странице в социальной сети Twitter он обратил внимание на фотографию мужчины, похожего на Павла Пригожина, который стоит на фоне здания с надписью «Гостевой дом Жданова».
Щоб вони відчули на собі всі "прелесті" розпочатої ними ж війни на власній мерзенній шкурі.
Угро-фіни, повертайтеся на свою історічєскую родіну!
Слава Україні!