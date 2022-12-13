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Великобритания (4249) война (46566) пресс-конференция (313) Путин (29846) разведка (3998)

Путин отменил годовую пресс-конференцию, чтобы избежать дискуссий о "специальной военной операции", - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной крупной пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 13 декабря, передает Цензор.НЕТ.

12 декабря Кремль подтвердил, что Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года - впервые за десятилетие. Британская разведка отмечает, что эта пресс-конференция уже утвердилась как важное публичное событие в графике Путина и использовалась им как возможность продемонстрировать якобы честность и открытость.

"Хотя вопросы для пресс-конференции почти наверняка проверяются заранее, отмена события, похоже, связана с растущей обеспокоенностью по поводу нарастания в России антивоенных настроений. В Кремле, вероятнее всего, очень опасаются того, что любое событие с участием Путина может сопровождаться несанкционированными дискуссиями "специальную военную операцию", - предполагает разведка.

Также читайте: Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"
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Топ комментарии
+8
Сидеть не может, какие уж тут дискуссии
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13.12.2022 09:14
+8
Йа нивыучил атветы
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13.12.2022 09:15
+8
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13.12.2022 09:19
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Сидеть не может, какие уж тут дискуссии
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13.12.2022 09:14 Ответить
Не правда. Он упал жопой на лестнице, обосрался и теперь ему будут зашивать прямую кишку на сраке даже на ТСН это писали
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13.12.2022 09:14 Ответить
Сдулося чмо разом зі своєю телевізійною "другою" в світі армією. Терорист боїться ще більше наговорити на звинувачення в міжнародному суді.
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13.12.2022 09:15 Ответить
Нічого він уже не боїться. Бо йому дорога тільки в пекло.
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13.12.2022 09:37 Ответить
Йа нивыучил атветы
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13.12.2022 09:15 Ответить
"отмена этого гнилого базара была запланированна ещё до начала войны. всё идёт согласно плана" ))
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13.12.2022 09:16 Ответить
На прес-конференції мало бути одне питання:
*****, що з їбалом?
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13.12.2022 09:17 Ответить
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13.12.2022 09:19 Ответить
а чьто такоє ??? сецобсірація ведь ідет по плану ???
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13.12.2022 09:23 Ответить
С каждым своим новым выступлением на публике, ху*ло выглядит все более убого. Постоянно запинается, забывает слова, голос дрожит. Для агрессивного и недоразвитого "глубинного народа" опущенный и неуверенный в себе пахан - это не пахан.
Чувствует кремлевский подонок, что рано или поздно его замочат свои же и момент этот неумолимо приближается.
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13.12.2022 09:25 Ответить
Последний раз вообще пьяное что-то варнякало.
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13.12.2022 09:35 Ответить
победоносная армия ***** уверенно ведет отрицательное наступление на Киев демонстрируя акты доброй воли...
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13.12.2022 09:28 Ответить
Альфа-самець так швидко здувся .
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13.12.2022 09:29 Ответить
Чепушило падає на мороз, не хоче бакланити на стрілці, сцить пред'яви.
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13.12.2022 09:32 Ответить
Бункерный хмырь сидит на горе Ямантау.. дряхлый и дохлый...по рабZee катаются двойники его ...☠️💀☠️🤒🤣
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13.12.2022 09:33 Ответить
***** треба скасувати.
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13.12.2022 09:34 Ответить
Фишка в том что у настоящего путлера серьезные проблемы с правой рукой и ногой...а у двойников все путьом...бегают что кобыла Будулая...
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13.12.2022 09:37 Ответить
а ще його дупа не впорується з утриманням всього його гівна
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13.12.2022 10:15 Ответить
Мне кажется, он уже умер. А двойника не могут показывать так долго, будет заметно.
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13.12.2022 10:32 Ответить
Йому вже не до конференцій . Іще як дупу свою зберечь 🤣🤣🤣
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13.12.2022 10:33 Ответить
Ватофюреру предстоит конференция на анальном отверстии
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13.12.2022 10:45 Ответить
Аз ох ун вэй несанкционированные дискуссии
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14.12.2022 07:20 Ответить
 
 