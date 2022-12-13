Путин отменил годовую пресс-конференцию, чтобы избежать дискуссий о "специальной военной операции", - британская разведка

Британская разведка предполагает, что в Кремле решили отказаться от проведения уже традиционной крупной пресс-конференции Путина в конце года, чтобы на фоне этого события не проявилось недовольство "специальной военной операцией".

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 13 декабря, передает Цензор.НЕТ.

12 декабря Кремль подтвердил, что Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию в конце года - впервые за десятилетие. Британская разведка отмечает, что эта пресс-конференция уже утвердилась как важное публичное событие в графике Путина и использовалась им как возможность продемонстрировать якобы честность и открытость.

"Хотя вопросы для пресс-конференции почти наверняка проверяются заранее, отмена события, похоже, связана с растущей обеспокоенностью по поводу нарастания в России антивоенных настроений. В Кремле, вероятнее всего, очень опасаются того, что любое событие с участием Путина может сопровождаться несанкционированными дискуссиями "специальную военную операцию", - предполагает разведка.

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