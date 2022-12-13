Лукашенко поручил начать внезапную проверку боевой готовности ВС РБ (обновлено)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил приступить к внезапной проверке боевой готовности вооруженных сил РБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РБ.

"По поручению Президента Республики Беларусь – Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили в Минобороны РБ.

Читайте: Лукашенко - Шойгу: Мы как единая армия

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что реки Неман и Березина не находятся вблизи границы с Украиной.

"Неман протекает в северо-западной части страны, на территориях Минской и Гродненской обл. и дальше идет в Литву. Р. Березина полностью находится на территории Беларуси и протекает в 4-х областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской. Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной – это ее устье, которое находится в селе Береговая Слобода (Речицкий район Гомельской области). И даже с той точки до границы с Украиной еще минимум 80 км", - объяснили в "Беларускі Гаюн".

Они также опубликовали карту с приблизительным расположением рек на территории Беларуси и обозначили близлежащие полигоны.

Также читайте: Лукашенко заявил о "росте количества провокаций вблизи государственной границы"