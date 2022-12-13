Лукашенко поручил начать внезапную проверку боевой готовности ВС РБ (обновлено)
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил приступить к внезапной проверке боевой готовности вооруженных сил РБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РБ.
"По поручению Президента Республики Беларусь – Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили в Минобороны РБ.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что реки Неман и Березина не находятся вблизи границы с Украиной.
"Неман протекает в северо-западной части страны, на территориях Минской и Гродненской обл. и дальше идет в Литву. Р. Березина полностью находится на территории Беларуси и протекает в 4-х областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской. Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной – это ее устье, которое находится в селе Береговая Слобода (Речицкий район Гомельской области). И даже с той точки до границы с Украиной еще минимум 80 км", - объяснили в "Беларускі Гаюн".
Они также опубликовали карту с приблизительным расположением рек на территории Беларуси и обозначили близлежащие полигоны.
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Але в сцаря не вистачає сил навіть захопити Бахмут ( то про який наступ на Київ може бути мова взагалі ), тому він і тисне на луку ,, а той впирається звісно , бо розуміє яких ..здюлєй вигребе від ЗСУ . А ще боїться , що його армія може "забити " , і проігнорувати накази . Тоді білоруси побачать що армії він пох , і тоді - хто зна як почне там розвиватись ситуація .
Тобто - лука не вступає у війну не тому що не хоче , а тому що просто - не може . . Бо боїться .
До приїзду високих чинів-перевіряючих вивести особовий склад пофарбувати масляною фарбою суху траву в зелений колір
Ліпше б дурненький лукашенко прислухався до Майка Тайсона, який сказав: ...кожен має план до того, поки не отримає по мармизі... (с)