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Лукашенко поручил начать внезапную проверку боевой готовности ВС РБ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил приступить к внезапной проверке боевой готовности вооруженных сил РБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РБ.

"По поручению Президента Республики Беларусь – Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

"В этот период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили в Минобороны РБ.

Читайте: Лукашенко - Шойгу: Мы как единая армия

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что реки Неман и Березина не находятся вблизи границы с Украиной. 

"Неман протекает в северо-западной части страны, на территориях Минской и Гродненской обл. и дальше идет в Литву. Р. Березина полностью находится на территории Беларуси и протекает в 4-х областях: Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской. Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной – это ее устье, которое находится в селе Береговая Слобода (Речицкий район Гомельской области). И даже с той точки до границы с Украиной еще минимум 80 км", - объяснили в "Беларускі Гаюн".

Они также опубликовали карту с приблизительным расположением рек на территории Беларуси и обозначили близлежащие полигоны.

Также читайте: Лукашенко заявил о "росте количества провокаций вблизи государственной границы"

Лукашенко поручил начать внезапную проверку боевой готовности ВС РБ 01
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Топ комментарии
+22
"Трясите вагон, создавайте видимость езды!" (с)
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13.12.2022 09:35
+18
Мова про - ***** .. Про те що - він якби міг , то вже б знову посунув на Україну своєю ордою , і ніякий дерун його не спинив би . Тут навіть до гадалки не ходи . .
Але в сцаря не вистачає сил навіть захопити Бахмут ( то про який наступ на Київ може бути мова взагалі ), тому він і тисне на луку ,, а той впирається звісно , бо розуміє яких ..здюлєй вигребе від ЗСУ . А ще боїться , що його армія може "забити " , і проігнорувати накази . Тоді білоруси побачать що армії він пох , і тоді - хто зна як почне там розвиватись ситуація .
Тобто - лука не вступає у війну не тому що не хоче , а тому що просто - не може . . Бо боїться .
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13.12.2022 10:15
+16
Вони в лютому звідти й заходили. Просто їх вибили.
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13.12.2022 09:34
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Краще б він раптово "коньки відкинув"! Хоча це не варіант, бо зникне "стримуючий елемент", і *уйло точно посуне військами з бсср. Отака фігня немалята...
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13.12.2022 09:31 Ответить
Вони в лютому звідти й заходили. Просто їх вибили.
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13.12.2022 09:34 Ответить
. Тобто - ***** стримує лише лука ?? Ти ба , який - " захисник України " .. !!! 🤣.
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13.12.2022 09:47 Ответить
Ну,дурня він точно вмикає перед ****** ,який примушує його нападати. Можуть його і замочити. Та і хер би з ним.
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13.12.2022 09:51 Ответить
Мова про - ***** .. Про те що - він якби міг , то вже б знову посунув на Україну своєю ордою , і ніякий дерун його не спинив би . Тут навіть до гадалки не ходи . .
Але в сцаря не вистачає сил навіть захопити Бахмут ( то про який наступ на Київ може бути мова взагалі ), тому він і тисне на луку ,, а той впирається звісно , бо розуміє яких ..здюлєй вигребе від ЗСУ . А ще боїться , що його армія може "забити " , і проігнорувати накази . Тоді білоруси побачать що армії він пох , і тоді - хто зна як почне там розвиватись ситуація .
Тобто - лука не вступає у війну не тому що не хоче , а тому що просто - не може . . Бо боїться .
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13.12.2022 10:15 Ответить
я думаю....лукашеску НЕ боїться...а починає включати "мізки"...і потихеньку прозрівати....
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13.12.2022 11:29 Ответить
Щось мало віриться . . Після його заяв про карту - з чотирма точками откудо готовілось нападєніє , про те що в нього є мізки , взагалі - не віриться .
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13.12.2022 12:11 Ответить
ця бєлогнида підступний, хитрий, безжальний вбивця, такий самий, як ху@ло.
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13.12.2022 14:19 Ответить
Він їх ніколи не вимикав. Вся політкарьера Луки це політичний брейкданс між россіею і заходом. Розумне теля дві матки сосе.
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13.12.2022 14:18 Ответить
Капец -- там уже не солдати а треновані роботи .
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13.12.2022 09:32 Ответить
Берите выше - картофельные терминаторы.
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13.12.2022 09:56 Ответить
Нема, досвід нема взалі. Де бульби воювали за 30 років?
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13.12.2022 14:19 Ответить
"Трясите вагон, создавайте видимость езды!" (с)
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13.12.2022 09:35 Ответить
Симуляція оргазму шоб шеф не обідився )))
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13.12.2022 09:36 Ответить
Пожене Лукаш своїх рабів на м'ясо.... 99% пожене.
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13.12.2022 09:48 Ответить
По тривозі всі побігли в кімнату зберігання лопат та мішків для картоплі.
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13.12.2022 09:49 Ответить
Колхозан опять перед пуйлом понты колотит, усатый мудень , считающий себя самым хитрым и умным.
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13.12.2022 09:55 Ответить
якщо лукашеску "убереже" білорусів від війни...то вже буде буде йому " + рахуватися"....
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13.12.2022 11:31 Ответить
вы там поосторожней бульбокацы .. мост на вашей территории с автоматчиком забыли что ли?
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13.12.2022 10:10 Ответить
нічого нового, все як в часи срср - до обіду копаємо траншеї після обіду закопуємо!
До приїзду високих чинів-перевіряючих вивести особовий склад пофарбувати масляною фарбою суху траву в зелений колір
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13.12.2022 10:16 Ответить
Якщо Лука нападе - то хіба тільки на Смоленськ)) Коли буде вже Ясно що вже кінець недофюреру))
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13.12.2022 10:21 Ответить
було б непогано!! і можливо б бульбофюрер зміг би уникнути Гааги....
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13.12.2022 11:35 Ответить
Картошку на складах перебирать будут?
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13.12.2022 10:38 Ответить
У бульбофюрера в связи с санкциями кончились качественные успокоительные таблетки.
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13.12.2022 10:49 Ответить
Оці дріопітеки в каракульових шапках хочуть повоювати? Ок, витягуйте свої бумеранги.
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13.12.2022 10:50 Ответить
Забули,як за обі..не теля звіздюлей міністрам роздавав.поїхав провіряти чи армія не в такому ж стані.а то генерали кабанці нівроку,напевно підлеглих обжирають.хоча з білорусі можуть поперти,щоб відтягнути з сходу наші війська.земля то примезла.і ліси- ,,полисіли".
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13.12.2022 12:54 Ответить
Пригадую я всі ці совкові "раптові_перевірки". Сміх з елементами рейваху
Ліпше б дурненький лукашенко прислухався до Майка Тайсона, який сказав: ...кожен має план до того, поки не отримає по мармизі... (с)
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13.12.2022 14:10 Ответить
Заодне треба тренуватися переміщеню в МПС-200.
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13.12.2022 15:01 Ответить
Бульбаши знает - зайдёт в Украину - в тыл ему ударят поляки.
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13.12.2022 16:48 Ответить
 
 