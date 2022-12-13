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Мы привлечем Путина к ответственности, - заявление G7

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

велика,сімка

Лидеры "Большой семерки" заявили, что привлекут российского диктатора Путина к ответственности за его войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав государства G7.

"Военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и ответственных за это лиц к ответственности согласно международному праву. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия чревато серьезными последствиями", - отмечается в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что Россия должна будет заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ее жестокой войной.

Также главы государств Большой семерки заявили о непоколебимой поддержке Украины, пока в этом будет необходимость.

"Захватническая война России должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия предана стойким мирным усилиям. Россия может прекратить войну немедленно, прекратив свои нападения против Украины и полностью и безоговорочно выводя свои войска с территории Украины.

Мы приветствуем и поддерживаем инициативу Президента Зеленского по справедливому миру", - добавили в G7.

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Топ комментарии
+27
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13.12.2022 10:38
+25
Краще нехай воно швидше здохне.

*
От за що люблю форум Цензора, що тут можна написати все, що думаєш про ху@ла та паРашу і за це не буде бану, як в соцмережах. )
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13.12.2022 10:39
+22
Повісьте падлу на Ейфелевій вежі.
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13.12.2022 10:35
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Повісьте падлу на Ейфелевій вежі.
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13.12.2022 10:35 Ответить
Лучше в Триумфальной арке.
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13.12.2022 14:58 Ответить
танунах, на смітнику йому місце, яка тріумфальна арка. щоб здох в канаві з нечистотами, як каддафі
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13.12.2022 18:12 Ответить
Всё правильно. Но висячий путин в Триумфальной арке намного интересней чем в канаве.
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13.12.2022 18:21 Ответить
Туристичний обʼєкт? Непогано. Тоді краще на майдані, а вірьовку щоб "Галя" тримала.
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13.12.2022 18:27 Ответить
Бог в помощь, господа!

Карфаген должен быть разрушен!
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13.12.2022 15:18 Ответить
я теж за таке всімо пятьма кінцівками, але є одно але
***** пох...й трибунал
ві вже одною ногою в гробу і втрачати йому нема що
тим більше що воно маразматик і навіть не думає за якесь покарання для себе
а по тих бункерах які він нарив та з грішми які він вкрав, його не знайдуть навіть ті, хто його переховує
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13.12.2022 20:06 Ответить
Шо вже "Ескалації" від ***** не бояться?
То Макрон вже не буде про "гарантії безпеки" для Рашистов казати?
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13.12.2022 10:36 Ответить
гроші з кремля закінчилися і макрони вже не хочуть зберегти "лице" Терористу путіну.....

як тільки газпром "підкине 30-срібних" ... все почнеться знову..і "жовті " жилети і висери французських політиків....
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13.12.2022 10:59 Ответить
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13.12.2022 10:38 Ответить
НОВОГО РОКУ В ОРКОСТАНi НЕ БУДЕ !
Окурок вперше за 10 років скасував новорічний прийом в кремлі та велику прес-конференцію у грудні, де підбивають підсумки року. Про це 12 грудня, заявив його речник фашистський секретарДмитро пєсков.
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13.12.2022 10:40 Ответить
Краще нехай воно швидше здохне.

*
От за що люблю форум Цензора, що тут можна написати все, що думаєш про ху@ла та паРашу і за це не буде бану, як в соцмережах. )
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13.12.2022 10:39 Ответить
А форум Цензора читає увесь світ. І навіть кацапи.
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13.12.2022 10:49 Ответить
І кловун читає?
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13.12.2022 11:10 Ответить
Клоун навіть українських казок не читали, тільки ті жидівські що мама Рима встигла на ідіші розказати.
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13.12.2022 11:44 Ответить
Кловану нема коли. Він відосики озвучує. Хто на шо вчився.
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13.12.2022 14:44 Ответить
З певного часу так. Бо раніше не можна було. Як написати щось різке проти блаЗЄнських.
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13.12.2022 12:52 Ответить
Зате миттєво банят за любу критику Порошенко
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13.12.2022 18:20 Ответить
А про кого це?
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13.12.2022 18:26 Ответить
Да був такий, колись, вже давно. Вже не всі і пам'ятають.
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13.12.2022 22:13 Ответить
кацапчику, ви ж говорили про жінку. Чи кацап не знає, що українські прізвища на "-ко" відмінюються? Do dupy, ваше кацапське рило!
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14.12.2022 00:22 Ответить
Ваша дурість лізе в очі.
Мені байдуже, що там у Раді наприймали представники не української нації про правила. Прийде час і повернемо мові її справжню красу.
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14.12.2022 10:25 Ответить
кацапчику, українські прізвища, що закінчуються на "-ко", завжди відмінювалися. В усі часи. І жодна ВР тут ні до чого. Не знати про це елементарне правило української може лише дурнуватий кацап.
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14.12.2022 12:19 Ответить
Щоб мати право мені тикати, ви повинні були не пізніше 25 лютого добровільно взяти у руки зброю і поруч зі мною нищити кацапів.
А так ви звичайне хамло, лайно та кацап.
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14.12.2022 16:33 Ответить
Все це схоже на звичайне патякання. Ветеран,воїн ніколи не буде прикриватися своєю участю у війні.
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14.12.2022 19:56 Ответить
Те що ви написали, це звичайна відповідь "диванного воїна".
Я мав честь встати до лав ЗСУ добровільно, у той час коли багато так званих чоловіків ховалися за юбками та обставинами.
Тому не вам мені вказувати ЯК писати, бо я хоч і навчався у школах Підмосков'я (батько був військовим) і не вивчав українську мову у школі, зате я ділом доказав і собі та іншим, як я відносусь до захисту своєї України.
А ви, з такими дописами, просто звичайне базікало.
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14.12.2022 20:18 Ответить
не скігли метрова курва, бери лопату та розчищай ОПу вазеленського.
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13.12.2022 19:45 Ответить
Да, можна відірватись. І про зелених можна. поки що.
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13.12.2022 18:14 Ответить
кращий метод притягти ***** до відповідальності - надати нарешті ЗСУ танки, літаки та крилаті ракети.
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13.12.2022 10:53 Ответить
нізя, ще зеавсфальт із бітумом не підірвали у областях де кацапам його закатали зеБені кончені.
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13.12.2022 19:48 Ответить
Хмыря КГБшного уже КЛОНироаали аж 5 раз...
Сегодня роль фюрера исполняет народный артист рабZeи Андрей Панин...якобы сдохший в марте 2013 года...,а точнее убитый...,кстати подобный трюк был с убийством патриарха Алексия в декабре 2008 года...,за то что не благословил нападение на Грузию 08.08.2008 года..., вместо Алексия поставили криминального авторитета Мишку Япончика..якобы Сдохшего в криминальных разборках...🤣
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13.12.2022 10:57 Ответить
я приблизно так і думав...тому воно (або вони, чекісти) возить(возять) унітаз за собою....
а проституткам кабаєвим та кріваногих немає різниці з ким за-гроші спати....
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13.12.2022 11:04 Ответить
Притягнути ***** до відповідальності кацапи не дадуть. Ліквідують самі щоб уникнути міжнародного відкритого суду на якому "спливуть" справи тисяч співучасників які вважають себе "елітою Роzії".
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13.12.2022 11:00 Ответить
Невірно.
Це у кацапських мільярдерів є шанс не попасти під санкції якщо вони самі заарештують путлера та перепадуть у Гаагу. Але на це мало сподівань, бо путлер створив дуже потужну охорону свого тіла.
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13.12.2022 18:23 Ответить
Час покаже.
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14.12.2022 01:35 Ответить
Знамениттое видео с Паниным и прочими представителями шоу-бизнеса вокруг него...типа Долина Машков Цыганова и прочими певунами и шутами есть в Ютьюбе...
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13.12.2022 11:08 Ответить
Прям вообще озверели. Даже не верится.
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13.12.2022 11:10 Ответить
Да-да, привлекут, конечно....для вида заберут со счета 50-100 млн из 500 млрд и скажут, что вот, привлекли....
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13.12.2022 12:11 Ответить
Мда.... так называемое окружение ху"ла никак не поймет, что он рано или поздно сдохнет, а их отлавливать будут еще годами. Нужно будет и от новой власти прятаться и за бугор не свалить, когда тебя там ждут и когда счета заблокированы. Лучше бы сейчас толпой его грохнули и рассчитывали на помилование, чем потом всю жизнь прятаться.
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13.12.2022 12:13 Ответить
Посадить подлеца в одной камере с пригожиным пожизненно. путин его любит
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13.12.2022 12:37 Ответить
Так то воно так, але ж його піймать треба спочатку. Викурити з бункера, зловити і доставити в Гаагу. А санкції-уянкції - то російський нарід буде гірше жити, але їм не звикати, то не для нього і оточення.
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13.12.2022 12:57 Ответить
Притягати до відповідальності потрібно весь народ паРашний
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13.12.2022 13:04 Ответить
Игорь, там нет Народа. Там есть население…
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13.12.2022 15:20 Ответить
Починайте ! Успіхів! Нехай щастить!!! Давно пора, як мін 8 років!!
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13.12.2022 16:33 Ответить
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13.12.2022 16:46 Ответить
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13.12.2022 17:10 Ответить
24.02.22, країни G7 - Україна протримається недовго, а потім буде повністю поглинута росією;
13.12.22, країни G7 - ми притягнемо путіна до відповідальності за війну в Україні...
Україна для цивілізації, наразі, неначе сама крута "криша" для бізнеса із 90-х...
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13.12.2022 18:09 Ответить
Бажано туди за яйця притягнути. Або маятником в БІг-Бені.
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13.12.2022 18:46 Ответить
 
 