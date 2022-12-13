Мы привлечем Путина к ответственности, - заявление G7

Лидеры "Большой семерки" заявили, что привлекут российского диктатора Путина к ответственности за его войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав государства G7.

"Военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и ответственных за это лиц к ответственности согласно международному праву. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия чревато серьезными последствиями", - отмечается в заявлении.

Лидеры G7 подчеркнули, что Россия должна будет заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ее жестокой войной.

Также главы государств Большой семерки заявили о непоколебимой поддержке Украины, пока в этом будет необходимость.

"Захватническая война России должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия предана стойким мирным усилиям. Россия может прекратить войну немедленно, прекратив свои нападения против Украины и полностью и безоговорочно выводя свои войска с территории Украины.

Мы приветствуем и поддерживаем инициативу Президента Зеленского по справедливому миру", - добавили в G7.

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