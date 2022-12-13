Мы привлечем Путина к ответственности, - заявление G7
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Лидеры "Большой семерки" заявили, что привлекут российского диктатора Путина к ответственности за его войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении глав государства G7.
"Военные преступления и другие зверства не могут быть безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и ответственных за это лиц к ответственности согласно международному праву. Мы повторяем, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия чревато серьезными последствиями", - отмечается в заявлении.
Лидеры G7 подчеркнули, что Россия должна будет заплатить за восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ее жестокой войной.
Также главы государств Большой семерки заявили о непоколебимой поддержке Украины, пока в этом будет необходимость.
"Захватническая война России должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия предана стойким мирным усилиям. Россия может прекратить войну немедленно, прекратив свои нападения против Украины и полностью и безоговорочно выводя свои войска с территории Украины.
Мы приветствуем и поддерживаем инициативу Президента Зеленского по справедливому миру", - добавили в G7.
Пожалуйста, подождите...
Карфаген должен быть разрушен!
***** пох...й трибунал
ві вже одною ногою в гробу і втрачати йому нема що
тим більше що воно маразматик і навіть не думає за якесь покарання для себе
а по тих бункерах які він нарив та з грішми які він вкрав, його не знайдуть навіть ті, хто його переховує
То Макрон вже не буде про "гарантії безпеки" для Рашистов казати?
як тільки газпром "підкине 30-срібних" ... все почнеться знову..і "жовті " жилети і висери французських політиків....
Окурок вперше за 10 років скасував новорічний прийом в кремлі та велику прес-конференцію у грудні, де підбивають підсумки року. Про це 12 грудня, заявив його речник фашистський секретарДмитро пєсков.
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От за що люблю форум Цензора, що тут можна написати все, що думаєш про ху@ла та паРашу і за це не буде бану, як в соцмережах. )
Мені байдуже, що там у Раді наприймали представники не української нації про правила. Прийде час і повернемо мові її справжню красу.
А так ви звичайне хамло, лайно та кацап.
Я мав честь встати до лав ЗСУ добровільно, у той час коли багато так званих чоловіків ховалися за юбками та обставинами.
Тому не вам мені вказувати ЯК писати, бо я хоч і навчався у школах Підмосков'я (батько був військовим) і не вивчав українську мову у школі, зате я ділом доказав і собі та іншим, як я відносусь до захисту своєї України.
А ви, з такими дописами, просто звичайне базікало.
Сегодня роль фюрера исполняет народный артист рабZeи Андрей Панин...якобы сдохший в марте 2013 года...,а точнее убитый...,кстати подобный трюк был с убийством патриарха Алексия в декабре 2008 года...,за то что не благословил нападение на Грузию 08.08.2008 года..., вместо Алексия поставили криминального авторитета Мишку Япончика..якобы Сдохшего в криминальных разборках...🤣
а проституткам кабаєвим та кріваногих немає різниці з ким за-гроші спати....
Це у кацапських мільярдерів є шанс не попасти під санкції якщо вони самі заарештують путлера та перепадуть у Гаагу. Але на це мало сподівань, бо путлер створив дуже потужну охорону свого тіла.
13.12.22, країни G7 - ми притягнемо путіна до відповідальності за війну в Україні...
Україна для цивілізації, наразі, неначе сама крута "криша" для бізнеса із 90-х...