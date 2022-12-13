Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
То це фейк?
Чи фейк про "значний дефіцит потужності"?
Слава Маршалу Маннергейму ✊💪
Там жє правадкі! В ту сторону правадкі целиє, а електроенергія єто нє мєшок с яблокамі, ейо надо куда-то дєвать, вот і отсилают туда куда проводкі єсть. А то што в Украіну правадков нєт і іх ремонтом должен занімацца но нє занімаєтся дтек, вот ето уже как раз то самоє другоє, котороє ви нє панімаітє.