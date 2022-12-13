Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"

На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА





