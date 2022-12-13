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Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.

"На востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время, на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит мощности. Ситуация усложнена погодой, - "Укрэнерго". ИНФОГРАФИКА

Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+9
Сьогодні мені на очі потрапило "хороші новини, світла стане більше, ми запустили всі енергоблоки АЕС, що стали після обстрілів".
То це фейк?
Чи фейк про "значний дефіцит потужності"?
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13.12.2022 11:30
+6
Що ти "Стёпа" називаєш "програшем" фінів?! Те що СРСР якій бажав захопити УСЮ Фінляндію задовольнився часткою Карелії особливо враховуючи те, що співвідношення потенціалу супротивників були 1 до 20-ти, а по деяким видам озброєння 1 до 40?! Те що СРСР втратив у цій війні безповоротно померлими більше 95 тисяч а фіни, разом із мирним населенням менше 27-ми?! Смішний же ти ватнику! Тоді що, СРСР "виграв", особливо від виключення з лав Ліги націй і вважався, та й був насправді, нічим не кращій за гітлерівську Германію?! Яка ж вивернута "логіка" у рашистів, не має нічого спільного з людською!
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13.12.2022 12:17
+5
А, ну ******, один генератор поставимо на Київ, другий на Дніпро.
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13.12.2022 11:50
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Сьогодні мені на очі потрапило "хороші новини, світла стане більше, ми запустили всі енергоблоки АЕС, що стали після обстрілів".
То це фейк?
Чи фейк про "значний дефіцит потужності"?
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13.12.2022 11:30 Ответить
дезу никто не отменял во время войны)
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13.12.2022 11:34 Ответить
Ну,запустили. А ТЕС? А ГЭС? А побиті розподільчі мережі?
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13.12.2022 11:37 Ответить
а мільярд на ремонт дтєк ? оце деза так деза.з плеча рубонув ***....
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13.12.2022 11:39 Ответить
Ну прямо як мільярд,так вже завтра і ремонт закінчать. У електромонтера Петра не десять рук.
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13.12.2022 11:42 Ответить
Це теза і самоціль. Мільярд вам на дорозі не валяється.
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13.12.2022 12:00 Ответить
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13.12.2022 11:42 Ответить
Сьогодні підозріло довго не вимикають. Боюся зайвий раз дихнути)
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13.12.2022 11:49 Ответить
Це де таке щастя привалило? В Рівному як було 13 годин без світла, так і залишилось
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13.12.2022 12:06 Ответить
В мене у Хмельницькій області вже 3 суток світла немає тільки з 15:00 до 19:00.
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13.12.2022 12:52 Ответить
В Черкасах 3 через 3
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13.12.2022 14:00 Ответить
мутять......крутять????
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13.12.2022 11:54 Ответить
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13.12.2022 11:34 Ответить
Дизель генераторов навезли со всей Европы и США, Испания также вчера отгрузила 50 штук...
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13.12.2022 11:34 Ответить
А, ну ******, один генератор поставимо на Київ, другий на Дніпро.
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13.12.2022 11:50 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм в январе 1940 года также остался без света.. хмырь Мавзолейный Джугашвили бомбил все города Финляндии миллионы тонн авиабомб падали что из рога изобилия...но Финляндия по факту обосрала Сралина...🦍🦍🦍💀☠️350 000тысяч сдохло от голода и холода,из них 100 000 просто замёрзли..не успев даже выстрелить...
Слава Маршалу Маннергейму ✊💪
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13.12.2022 11:41 Ответить
Это сравнение неуместно.Учите матчасть ...уважаемый.Фины по итогу проиграли СССр.А радоваться трупам ну такое.....Кровь попили конечно,но проиграли.Много там и украинцев замёрзло,так что думай ТЕ...что пишите.
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13.12.2022 11:59 Ответить
Що ти "Стёпа" називаєш "програшем" фінів?! Те що СРСР якій бажав захопити УСЮ Фінляндію задовольнився часткою Карелії особливо враховуючи те, що співвідношення потенціалу супротивників були 1 до 20-ти, а по деяким видам озброєння 1 до 40?! Те що СРСР втратив у цій війні безповоротно померлими більше 95 тисяч а фіни, разом із мирним населенням менше 27-ми?! Смішний же ти ватнику! Тоді що, СРСР "виграв", особливо від виключення з лав Ліги націй і вважався, та й був насправді, нічим не кращій за гітлерівську Германію?! Яка ж вивернута "логіка" у рашистів, не має нічого спільного з людською!
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13.12.2022 12:17 Ответить
Думаю пожалею,что такому отписываю.....ибо, з Вами говорити себе не поважати)))И дело даже,не в оскорбительном тоне,который Вы себе позволяете,определяя людей в ВАТНИКИ)))Ватники,я так понимаю,это кто плачет за СССР и теперь типо за кацапню???Я как раз наоборот,украинец и патриот,делаю всё для победы на рфией.Странно....знаю многих Одеситов,учился ,часто по работе там.......порядочные люди.Ну то такое........ладно.По факту,в мировой истории,зимняя авантюра СССр (война с финами)победа СССр!!!А ваши умозаключения,потери,кусок карелии....что там сталин хотел,пирова победа...и тд.Это сугубо ваши и конечно же многих экспертов мнение.....Сталин мясом трупами дожал бы финов,изучите вопрос.Всего Вам!!!!Слава ЗСУ!!!
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13.12.2022 16:36 Ответить
вони мали меншу підтримку, ніж зараз Україна, а Росія менше, ніж був СРСР.
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13.12.2022 14:16 Ответить
у советских солдат ухи откалывались от морозов после строевой подготовки
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13.12.2022 13:09 Ответить
зараз потрібно максимально ставити генерацію малопотужними станціями,розсіять цілі враження агрессором.тоді і стріляти не буде сенсу.
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13.12.2022 11:41 Ответить
Ставити! Чудове слово за яким будівництво, яке не зробиш за добу-дві, по друге ресурси, принаймні фінансові, як на будівництво, так і на обладнання, підключення до мережи і самі роботи, енергоносії для генерації. До того ж чим більше станцій, тим складніше їх синхронізувати у загальну мережу для перекидання живлення, його надлишків або запозичення, між споживачами. Повна автономність нічого доброго не надає у великих масштабах, та й звичайний громадянин не витягне витрати при цілодобовій експлуатації, і на одних генераторах витрати на електрику будуть просто космічні, вартість у десяток разів вища навіть за середню по ЄС!!! Все не так просто як комусь здається!!!
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13.12.2022 12:05 Ответить
В моєму мікрорайоні м. Одеси за попередню добу надання електроенергії тривало 3 години з 15:00 до 18:00, що становить 14,3 % від загального часу (рахую з півночі до півночі). На сьогодні вже була подача на цей же термін з 3-ї ранку до 6-ї, і чи буде повторно невідомо, сподіваюсь що зросте до 25%, тобто до 6 годин загалом, але не факт. Особисто мені такий графік не зручний, бо встаєш без світла і повертаючись з роботи вже його не маєш, але це було б хоч щось, що дозволило би заряджати акумуляторні пристрої, особливо для освітлення, тим хто в цей час дома (залишати підключеними до розетки ризиковано, бо напруга та частота нестабільні, особливо при ввімкненні), та забезпечувати більш-менш прийнятну температуру у холодильнику, щоб продукти не зіпсувались. А так головне для життя (вода, газ та опалення) є і це добре. Не пощастило лише мешканцям багатоповерхівок де більше 10 поверхів, якщо в них не має генераторів для підкачування води та централізованого опалення. Тому загалом все не так погано, як на це сподівались рашисти. Здужаємо, та ворога здолаємо!
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13.12.2022 11:55 Ответить
И что дальше? Это как то повлияет на фронт? Или нам сдаваться?
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13.12.2022 12:56 Ответить
При чём тут Зеленская? Готовы конечно, никто не собирается сдавать страну убийцам, мародёрам, насильникам чтобы они тут понавешали везде свои вонючие трёхцветные тряпки и т.д.
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13.12.2022 13:04 Ответить
а трансформаторную надо мотать 4 месяца
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13.12.2022 13:10 Ответить
Якби відключення були передбачувані, то можна жити. В нас у Сумах останні три дні графік 2+4. 2 години електрика є, а 4 немає. І його дотримуються. За три дні я вже до такого адаптувався. Якщо плита газова, то зовсім не страшно. Звичайно не повний комфорт, але жити можна. Завдання влади - забезпечити виконання графіків електриками. І своєчасно попереджати про відключення. І не вішати населенню лапшу на вуха. Бо їхня брехня дуже дратує.
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13.12.2022 13:29 Ответить
вам повезло что у вас газ. Была бы электроплита, то трындец конечно
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13.12.2022 14:46 Ответить
Дивна річ, достойна уваги СБУ стосується так званих лімітів по областям. Одним вони збільшені і люди там зі світлом ( Полтавська, Хмельницька). Іншим вони надають в половину менші за необхідні ліміти (Сумська дають лише половину). Там люди сидять без світла ( 4 години не має свіла 2 є). Хто і як обраховує ліміти не відомо. А місцеві депутати мовчать, мери міст мовчать. А Мамай не мовчить. Чи може правду кацапи кажуть, що за нашими спинами влада не експорт напраляє єлектрику? Як все набридло. Тим більш, мені здається, що ті посадовці, які нам розповідають про дисбаланс в мережі самі того дисбалансу не відчувать і вдома і на роботі.
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13.12.2022 12:20 Ответить
Хто і як обраховує ліміти? Боюся, що обраховує ліміти, і складає графіки хто попав. І те й інше - робота для людей з головою. А таких завжди був великий дефіцит. Моє припущення, що оті черги, графіки, ліміти тупо передерли з віялових відключень 90-х.
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13.12.2022 13:33 Ответить
если загуглят чернобыльскую то у бульбашей будут уши как у мертвого осла
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13.12.2022 13:11 Ответить
Ох і сказав. У побутових споживачів м. Суми графік електрики 2+4. 2 години є, 4 немає. Тобто, дефіцит 60%. А в когось електрики немає зовсім. Тобто, дефіцит 100%. А в когось зовсім не вимикають. Там дефіцит 0%. Крім того, дефіцит генерації, чи дефіцит в мережі? Якщо пошкодження генерації, то погода ніяк на це не впливає. Якщо дефіцит в споживачів внаслідок пошкодження ліній, то дефіцит напряму залежить від погоди. Наприклад, в мокру погоду робота на лініях заборонена. До того ж світлий період доби зараз найкоротший. Багато не наробиш. Крім того, чим робити? Адже запаси матеріалів для ремонту згідно останніх нормативів не повинні перевищувати місячної норми. Інакше податкова накладує штрафи. Таким чином, ремонтувати мережі нічим. Держава за цю дурницю податкову за шкірку взяла? А є ще одне. Споживачі не отримують електрики, а енергетики не отримують доходів від споживачів. Чим платити зарплату? На які кошти купити запасні матеріали? Пальне для електростанцій? Проблем купа. А сказати, що дефіцит значний, то не сказати нічого. Краще б сказав, коли можна очікувати на покращення. І в яких регіонах.
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13.12.2022 13:22 Ответить
Тот, кто видел данные в ENTSO-E, в почасовом разрезе на пунктах пограничного учета - тот знает где взять покрытие дефицита мощности.
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13.12.2022 13:32 Ответить
Ви нє панімаєтє, єто другоє.
Там жє правадкі! В ту сторону правадкі целиє, а електроенергія єто нє мєшок с яблокамі, ейо надо куда-то дєвать, вот і отсилают туда куда проводкі єсть. А то што в Украіну правадков нєт і іх ремонтом должен занімацца но нє занімаєтся дтек, вот ето уже как раз то самоє другоє, котороє ви нє панімаітє.
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13.12.2022 13:47 Ответить
Ви впевненні що хтось щось ремонтує? Іде встановлення обладнання (якого, не відомо), для чого так як би зрозуміло. Для запровадження соціального рейтингу, - чули таке? Чи більшість із вас хочуть зрозуміти ситуацію шаблоном 2 світової війни. Замітили як приймаються законопроекти синхронно : що в україні про цифрову гривню, так і в рф про цифровий рубель, і Європа тут теж не без виключення. Законопроект про соціальний рейтинг, вже внесли як у рф так і в Україні. Що це таке - Китай протестував на одному з своїх міст, таку програму. Анологія барановірусу, але більшість вірить, і тряпку наділи, і жопу підставили, а чого тут жалітись на зеркало коли рожа крива. Спіть дальше. На очереді ваша власність, - заберуть, на користь тих в кого соц. рейтинг буде високий. Якщо хтось вважає що це параноя_ проходьте і не коментуте.
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13.12.2022 13:50 Ответить
 
 