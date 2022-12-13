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Зеленский призывает направить миссии ЕС на объекты критической энергоинфраструктуры Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія,енергосектор

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Евросоюз по аналогии с постоянными наблюдательными миссиями МАГАТЭ на все украинские атомные электростанции направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины.

Об этом Зеленский заявил на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что от этих объектов прямо зависит стабильность "всего нашего энергорегиона".

Как ранее отмечал премьер Украины Денис Шмыгаль, в результате восьми волн российских ракетных ударов, в которых также использовались дроны-камикадзе, были повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране, а также около 40% объектов высоковольтной сети.

Читайте: Зеленский предложил создать Парижский механизм координации усилий в ответ на энерготеррор со стороны РФ
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живой щит ?
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13.12.2022 12:12 Ответить
Він останніми днями щось курить чи вживає щось важче. Тому й такий словесний понос.
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13.12.2022 12:48 Ответить
green shit
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13.12.2022 15:45 Ответить
Якщо ЗЕ вважає, що ботоксний припинить після цього обстрілювати об'єкти енергетики, то він помиляється. Такий "живий щит" для кремлівського щура не спрацює - то ж не територія НАТО, а на людей йому пофіг, звідкиля б вони не були. Що ЄС йому зроблять у відповідь?
Тому, на мою думку, це був порожій струс повітря..
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13.12.2022 12:16 Ответить
Нічого він не закликав, а просто озвучив роль. Все. Щоб не подумали, що він порозумнішпв або змінив своє єство паяца.
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13.12.2022 12:17 Ответить
Москальських полонених можна , але їх міняють. А ось офіси ОПЗЖ, РПЦ, т.ін сєпарні просто необхідно там розмістити, бо там тепло, нема гонінь і безпечно - кацапи сваїх нє брасают.
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13.12.2022 12:47 Ответить
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13.12.2022 12:52 Ответить
Звершилося! МАГАТЕ спільно з Європейськими партнерами унеможливили майбутню зелено-ахметовську блекаутну диверсію проти українського народу
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13.12.2022 13:05 Ответить
Предложение хорошее но где набрать столько смельчаков в ЕС.
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13.12.2022 14:02 Ответить
Це дуже гарна ідея! До кожного енергоблоку на електростанції і до кожного трансформатора прикувати на довгому ланцюгу француза чи німця (і дати їм гарантії дипломатичного імунітету). Найкраще прикувати депутатів Європарламенту (все одно від них немає ніякої користі а вони заробляють неймовірно великі гроші)
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13.12.2022 16:23 Ответить
 
 