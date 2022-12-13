Зеленский призывает направить миссии ЕС на объекты критической энергоинфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Евросоюз по аналогии с постоянными наблюдательными миссиями МАГАТЭ на все украинские атомные электростанции направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины.

Об этом Зеленский заявил на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что от этих объектов прямо зависит стабильность "всего нашего энергорегиона".

Как ранее отмечал премьер Украины Денис Шмыгаль, в результате восьми волн российских ракетных ударов, в которых также использовались дроны-камикадзе, были повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране, а также около 40% объектов высоковольтной сети.

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