Зеленский призывает направить миссии ЕС на объекты критической энергоинфраструктуры Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает Евросоюз по аналогии с постоянными наблюдательными миссиями МАГАТЭ на все украинские атомные электростанции направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины.
Об этом Зеленский заявил на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что от этих объектов прямо зависит стабильность "всего нашего энергорегиона".
Как ранее отмечал премьер Украины Денис Шмыгаль, в результате восьми волн российских ракетных ударов, в которых также использовались дроны-камикадзе, были повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране, а также около 40% объектов высоковольтной сети.
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Тому, на мою думку, це був порожій струс повітря..