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В Украине масштабная воздушная тревога
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В частности, тревога объявлена во всех областях, даже в оккупированном Крыму.
Пока о пусках ракет не сообщалось. Что стало причиной объявления тревоги – пока официально не известно. По данным телеграм-каналов, это произошло из-за активности МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал". Этот ракет наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.
Топ комментарии
+39 Mikhail Saveliev
показать весь комментарий13.12.2022 14:51
+29 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий13.12.2022 14:53
+25 Огусто
показать весь комментарий13.12.2022 14:52
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Пожалуйста, подождите...
Це та сама ракета,що і в іскандер йде.Була інформація,що від іскандеру ракети збивали.Але може то неправдива інформація.В принципі всі балістичні ракети дуже важко збити.Якщо ми би запустили,ту ж Точку-У по москалях,вони би також навряд чи би її збили.
А таких переоборудованных самолетов всего 3 шт. Один разбился сам совсем недавно , при перелете из Беларусии в россию.
А ракет выпущено всего несколько десятков. По разным источникам "десятки" разные.
Фишка Кинжала в том, чтобы стартовать с разогнанного скоростного истребителя.
Иначе Кинжал будет простым Искандером.
У Кинжала скорость гиперзвуковая и может достигать до 12 350 километров в час, а у Искандера до 8000 км в час
Но 3 Кинжала уже были запущены по разным объектам в Украине.
Эти ракеты видели в полете и не составило труда измерить их скорость.
Не переводи стрелки на другую тему.
Точка медленная и легко сбивается из С-300 например
а вот именно с этим у нас плохо.
так от вони і недодали...
ярко зелений закликунярій...
цей овець саме тей за ким кадирівські овцейоби сумують
знаю його років так з 5 назад - перевертень звичайний,,,
Поэтому в следующий раз, перед тем как тут опрожняться, сначала померяй сахар, а потом пиши.
«Кинджал» - це авіаційний ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою.
https://chas.news/current/kindzhal-scho-vidomo-pro-giperzvukovii-raketnii-kompleks-rosiiskoi-armii
Дякую за виправлення!
Дослідники поділяють на два основних класи:
гіперзвукові планери (англ. Hypersonic Glide Vehicles, HGV) - зазвичай запускають із допомогою звичайних ракет у верхні шари атмосфери. Відокремлення від носія та вільний політ починається на висотах 50-100 км або навіть більше. Звідти планер спускається до заданої цілі. На відміну від балістичних ракет планер (англ. glide vehicle) здатен змінювати траєкторію, а політ відбувається на меншій висоті, в атмосфері.гіперзвукові крилаті ракети (англ. Hypersonic Cruise Missiles, HCM) - як і звичайні крилаті ракети, весь час польоту рухаються завдяки імпульсу від ракетного або прямоточного рушія.
Если это реально масована атака надеюсь обосуртся ещё больше чем в прошлый раз.
Даже в таком смысле все против них