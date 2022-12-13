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В Украине масштабная воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В частности, тревога объявлена во всех областях, даже в оккупированном Крыму.

Пока о пусках ракет не сообщалось. Что стало причиной объявления тревоги – пока официально не известно. По данным телеграм-каналов, это произошло из-за активности МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал". Этот ракет наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

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Топ комментарии
+39
Смерть кацапам
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13.12.2022 14:51
+29
Україна, тримайся.
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13.12.2022 14:53
+25
Мавпи з гранатою; ХЗ куди кинуть.
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13.12.2022 14:52
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Смерть кацапам
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13.12.2022 14:51 Ответить
Мавпи з гранатою; ХЗ куди кинуть.
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13.12.2022 14:52 Ответить
Україна, тримайся.
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13.12.2022 14:53 Ответить
''Цей тим ракет наші засоби ППО не можуть перехопити.''

Це та сама ракета,що і в іскандер йде.Була інформація,що від іскандеру ракети збивали.Але може то неправдива інформація.В принципі всі балістичні ракети дуже важко збити.Якщо ми би запустили,ту ж Точку-У по москалях,вони би також навряд чи би її збили.
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13.12.2022 14:54 Ответить
Не такий страшний чорт,як його малюють. Є дії і проти кинжала. До речі,пишуть, що не має масового випуску цих ракет і що не кожний МІГ підлаштований до ракети.Будемо сподіватися,що українські специ таки щось зроблять
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13.12.2022 15:01 Ответить
Ракеты Кинжал могут запускаться только с самолетов МИГ-31.
А таких переоборудованных самолетов всего 3 шт. Один разбился сам совсем недавно , при перелете из Беларусии в россию.
А ракет выпущено всего несколько десятков. По разным источникам "десятки" разные.
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13.12.2022 15:07 Ответить
Так ще ТУ-22 ніби можуть,а може і ні.
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13.12.2022 15:11 Ответить
Нет, не могут.
Фишка Кинжала в том, чтобы стартовать с разогнанного скоростного истребителя.
Иначе Кинжал будет простым Искандером.
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13.12.2022 16:19 Ответить
Літаки не стріляють навіть на надзвуковій швидкості. Тому ніякої фішки тут немає. Це просто ракета від іскандеру і понти від москалів
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13.12.2022 16:23 Ответить
Вірно і коли ракета відкріпиться від літака є уразливою.
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13.12.2022 18:20 Ответить
Да, это тот же Искандер, но скорости разные.
У Кинжала скорость гиперзвуковая и может достигать до 12 350 километров в час, а у Искандера до 8000 км в час
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13.12.2022 15:01 Ответить
І звідки ви знаєте,що швидкість там більша? Москалі можуть що завгодно написати?
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13.12.2022 15:10 Ответить
Швидкість більша за рахунок старта з літака, а не з поверхні.
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13.12.2022 15:26 Ответить
Літак цю ракету не пускає на великій швидкості,а на дозвуковій.Літаки взагалі не стріляють,на надзвуковій швидкості.Ракета потім все одно розганяється,так що це не від того залежить.І коли балістична ракета заходить на ціль,то швидкість значно зменшається.Дуже значно.Так само,як і дальність в 2000 км.Навіщо тоді в Білорусь вести цей літак,якщо можна взагалі з глибокого тилу пустити цю ракету,як х-101? А ще москалі кажуть,що ця ракета,за рахунок кінетичної енергії пробиває бункери,це казочки,про москальську вундервафлю.В них там і ядерні торпеди є і ракети циркон.Не можуть москалі зробити те,чого в США немає.
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13.12.2022 15:34 Ответить
Винищувачі і перехоплювачі чудово пускають ракети на надзвукових швидкостях. Не фантазуйте.
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13.12.2022 19:27 Ответить
Ні не пускають.Це може викликати серйозні наслідки для літака.Це робив F-22 в тестових польотах.
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13.12.2022 21:36 Ответить
Винищувачі перед запуском ракет повітря-повітря дальньої дії, наприклад, АМRAAM-120, спеціально попередньо розганяються до швидкості порядку 2М для наданная ракетам додаткової швидкості та дальності дії. Це робить процес ухилення від ракети значно важчим. З F-22 питання окреме, оскільки в нього ракети заховані у фюзеляжі і для їх запуску потрібно відкрити заслонки люка. Але і їх він може гарантовано відкривати на швидкості 1.5М.
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14.12.2022 13:34 Ответить
Де иожна таке прочитати?
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14.12.2022 13:45 Ответить
Фізику в школі не вчив? Швидкіть ракети = швидкість носія + швидкість яку надає розгінний блок, тому кінджал літає швидше. Нічого особистого, закон збереження імпульсу.
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13.12.2022 19:58 Ответить
На 4 тисячі км,не буде швидше летіти.
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13.12.2022 21:25 Ответить
Могут. И на заборе могут написать.
Но 3 Кинжала уже были запущены по разным объектам в Украине.
Эти ракеты видели в полете и не составило труда измерить их скорость.
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13.12.2022 16:26 Ответить
Тільки самі нові американські тестувалися і то там є різні нюанси. Ракети бачили, навіть відео було. І це ніяк не перечить моїм словам.
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13.12.2022 16:32 Ответить
А причем здесь американские ракеты? Я пишу о Кинжалах, которые уже были запущены по объектам в Украине (Винницкая обл., Кременчуг и т.д).
Не переводи стрелки на другую тему.
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13.12.2022 16:36 Ответить
Не ракети, а літаки, не стріляють на надзвуковій швидкості. Американські 5 покоління тестувалися не в бойових умовах і скидували авіаційні бомби на надзвуковій швидкості.
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13.12.2022 16:40 Ответить
Різницю між запуском ракети і запуском бомби відчуваємо, чи аби побалакати?
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13.12.2022 19:29 Ответить
Ні ракети не пускають,ні не скидують бомби.Американські і скидували бомби і ракетами.Ви пошукайте,чому літаки не стріляють на надзвуковій швидкості.
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13.12.2022 21:43 Ответить
Летить літак пускає ракету, але швидкість літака не перевищує швидкість звуку. Всі ці казочки, що Міг-31 пускає балванки кинжал, на швидкості 3000 км, лише казочки.
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13.12.2022 16:42 Ответить
Дело только в скорости

Точка медленная и легко сбивается из С-300 например
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13.12.2022 15:06 Ответить
Легко нічого не збивається з таких ракет
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13.12.2022 15:14 Ответить
На РФ очередной припадок !
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13.12.2022 14:55 Ответить
почему нам до сих пор не дали пво для уничтожения баллистики?!
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13.12.2022 14:57 Ответить
то что есть у нас.вполне способно сбивать баллистику. вопрос в лишь в дальности обнаружения.
а вот именно с этим у нас плохо.
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13.12.2022 14:58 Ответить
ну не надо показывать свою тупость на людязх. помолчи и за умного сойдёшь.
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13.12.2022 15:27 Ответить
потому что тебе никто ничего не должен, иди дякуй
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13.12.2022 15:14 Ответить
ПРО а не ПВО. Але взагалі про ракети треба питати боневтіка.
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13.12.2022 15:08 Ответить
У НАТО немає чим їх збивати.
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13.12.2022 15:11 Ответить
не верю
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13.12.2022 15:13 Ответить
тобі в опу - там саме таки кукарекі...
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13.12.2022 15:14 Ответить
всем очень важно в что верит, а во что не верит маленький мальчик жека
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13.12.2022 15:15 Ответить
НАТО буде збивати літак, ще до пуску ракети...
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13.12.2022 15:32 Ответить
накормлю тебе - ти ж хейтер західу - само не робить, і хто надає лаеш?
так от вони і недодали...
ярко зелений закликунярій...
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13.12.2022 15:12 Ответить
Получаеться он хейтер запада от которого сейчас полностью зависит то будет ли этот хейтер спустя какое то время целовать сраку расийскому солдату или с помощью западного оружыя выгонит кацапов с Украины? Если да,то это очень уникальный кадр
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13.12.2022 15:18 Ответить
буде цілувати кожного кацапа і не тока ззаду...
цей овець саме тей за ким кадирівські овцейоби сумують
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13.12.2022 15:22 Ответить
Да, это индивидуум очень интересный,у него виноваты все: немцы,американцы,весь Эвросоюз в общем,да кто угодно Он всегда все что то ждет от них, завидует,требует,оскорбляет и так далее
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13.12.2022 15:27 Ответить
згоден - сімпатичний нелох...
знаю його років так з 5 назад - перевертень звичайний,,,
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13.12.2022 15:33 Ответить
дедуля, иди и лечи свою диабетическую энцефалопатию. Ибо она начинается с твоего срача на цензоре, а заканчивается срачем под себя.
Поэтому в следующий раз, перед тем как тут опрожняться, сначала померяй сахар, а потом пиши.
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14.12.2022 01:45 Ответить
згоден бути сином фрезерного станка і снаряди для фронта точити? - я тебе, казла, навчу - я тебе, казла, навчу на 3й разряд....
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13.12.2022 15:18 Ответить
тебя казла в других ветках уже несколько человек на х* послали. Я еще не посылал. Присоединяюсь к умным людям. Пшл на х* убогое.
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14.12.2022 01:48 Ответить
если честно,то всем уже абсолютно пох на тревоги.
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13.12.2022 14:57 Ответить
повідомляйте населені пункти, куди прилітає...
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13.12.2022 15:00 Ответить
Здається козломордія переганяє назад в Білорусію ті міги-31, що забирали десь два тижні назад. Можливо на ремонт.
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13.12.2022 15:01 Ответить
Велике прохання,не кажіть за гіперзвукові ракети.Всі балістичні ракети,можуть таку швидкість розвинути.Але під гіперзвуковими ракетами,маються на увазі не балістичні ракети.
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13.12.2022 15:02 Ответить
Та ви шо... Серйозно?
«Кинджал» - це авіаційний ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою.
https://chas.news/current/kindzhal-scho-vidomo-pro-giperzvukovii-raketnii-kompleks-rosiiskoi-armii
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13.12.2022 15:16 Ответить
Гм, перепрошую. Навіть не знав, що є таке поняття, як air-launched ballistic missile.

Дякую за виправлення!
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13.12.2022 15:20 Ответить
Баллистическая ракета воздушного базирования или ALBM представляет собой баллистическую ракету, запускаемую с самолета. ALBM позволяет самолету-носителю находиться на большом расстоянии от цели, оставляя его далеко за пределами досягаемости оборонительного оружия, такого как зенитные ракеты и самолеты-перехватчики.
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13.12.2022 15:42 Ответить
Кинжал це балістік.А от круїз,якби була,то це би вже була гіперзвукова ракета.
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13.12.2022 15:18 Ответить
Не плутайте важке з твердим: Гиперзвуково́е ору́жие - ракетное оружие, способное осуществлять полёт в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5 М или 6000 км/ч или 1,6 км/сек) и маневрировать с использованием аэродинамических сил.
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13.12.2022 15:24 Ответить
Я не плутаю.

Дослідники поділяють на два основних класи:
гіперзвукові планери (англ. Hypersonic Glide Vehicles, HGV) - зазвичай запускають із допомогою звичайних ракет у верхні шари атмосфери. Відокремлення від носія та вільний політ починається на висотах 50-100 км або навіть більше. Звідти планер спускається до заданої цілі. На відміну від балістичних ракет планер (англ. glide vehicle) здатен змінювати траєкторію, а політ відбувається на меншій висоті, в атмосфері.гіперзвукові крилаті ракети (англ. Hypersonic Cruise Missiles, HCM) - як і звичайні крилаті ракети, весь час польоту рухаються завдяки імпульсу від ракетного або прямоточного рушія.
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13.12.2022 15:37 Ответить
Коли мапа, поки що не разваленної, росії буде червона, від повітряних тривог?
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13.12.2022 15:07 Ответить
Орки все выжидали похолодания а у нас +10 передают)
Если это реально масована атака надеюсь обосуртся ещё больше чем в прошлый раз.
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13.12.2022 15:18 Ответить
Не на тех напали

Даже в таком смысле все против них
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13.12.2022 15:24 Ответить
 
 