В Украине масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В частности, тревога объявлена во всех областях, даже в оккупированном Крыму.

Пока о пусках ракет не сообщалось. Что стало причиной объявления тревоги – пока официально не известно. По данным телеграм-каналов, это произошло из-за активности МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал". Этот ракет наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

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