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Макрон – украинцам: "Без России – значит с нами"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,емманюель

Франция будет поддерживать Украину на всем пути к свободе: в войне против России и после победы в ней.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу сказать очень простыми словами и очень торжественно: Без России – значит с нами. С первого дня войны, до последнего дня войны и после нее – с нами, потому что мы сегодня имеем вместе совместную веру в победу, и это единственный выбор, который возможен для Франции", – подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что украинцы сделали свой выбор - они выбрали свободу и согласились пойти на все риски: быть без газа, без света и без электрики, но чтобы быть без России, без оккупанта.

"Мы все верим в путь Украины. Без России – значит с нами", - добавил Макрон.

Напомним, 11 сентября 2022 г. президент Владимир Зеленский обнародовал послание для россиян. Он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не склонят Украину к уступкам.

"Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши дружба и братство. Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и без вас!" –  отметил тогда глава государства.

Читайте также: Мы должны помочь украинскому народу выстоять и пережить эту зиму, - Макрон
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Топ комментарии
+16
Заява потужна, але якби її підкріпити відправленням кількох десятків цезарів, було б ще потужніше.
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13.12.2022 17:31
+9
Макрон без телефона, значит с головой
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13.12.2022 17:30
+9
Вже накинулися на Макрона. А хто вам всім заважав рухатися в Європу, а не до москви? Яка була зовнішня політика України? Дуже проста - разом з "братами" кацапами аж до 2014 року, пока ці "братани" не напали. Ну як "брати", допомогли? Не всю ще економіку знищили? Як там наші літаки ТУ і наші ракети, які ми віддали щоб кацапи були по "Будапешту" нашими гарантами безпеки і суверенітету, захистили? Чи то французи віддали нашу ядерну зброю? Сьогодні Маркон і вся Європа бачить, що ми захищаємося і йдемо від психічно хворої країни і готовий нам допомагати. Щиро дякую за потужні слова і дії. Маркон вам не поклав дожного кілометра асфальту, а дав вже більше потужної зброї, чим ми виготовили з 2019 по 2022 рік.
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13.12.2022 18:28
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Ти ба!
Прудкий Мікроша вже встиг прослизнути у перші, з ким Україна!
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13.12.2022 17:28 Ответить
тебе, щось обурило зебільне?
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13.12.2022 17:42 Ответить
О! До нас прибула ЗЕбільна анальна обслуга!
Геть!
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13.12.2022 17:48 Ответить
думка гельмінта, дюже важлива для мене, пиши ще.
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13.12.2022 17:53 Ответить
(регоче над бідолашним невдахою)
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13.12.2022 17:54 Ответить
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13.12.2022 18:15 Ответить
Йо, а шо сі стресло?
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13.12.2022 17:30 Ответить
Макрон без телефона, значит с головой
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13.12.2022 17:30 Ответить
Мабуть, таке в останній раз почув 💆‍♂️
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13.12.2022 17:31 Ответить
Заява потужна, але якби її підкріпити відправленням кількох десятків цезарів, було б ще потужніше.
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13.12.2022 17:31 Ответить
З 1991 ми з вами , а ви не хотiли не чути i не бачити нас , ну хоч зараз почули
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13.12.2022 17:31 Ответить
Кучмо та овоч були з Західом? Ви впевнені?
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13.12.2022 18:00 Ответить
давайте не брехати - Українці вибрали Кравчука і 2 раза Кучму а також були проти НАТО. Доки не приперло - всі українці вірили в єдінійнаро
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13.12.2022 18:37 Ответить
Усі, окрім мене
Тому що Кучма не бачив Україну ніде і ніким, окрім як донором статків своєї родини.
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13.12.2022 19:30 Ответить
Ну це Ви перегнули шановний)
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13.12.2022 19:50 Ответить
Емманюель Мілліґан?
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13.12.2022 17:35 Ответить
І тут Макрона панєсло...
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13.12.2022 17:35 Ответить
бути без газу, без світла та без електрики, але щоб бути без Росії, без окупанта
Так сказал как будто все ето благодаря рашке у нас было. Откуда такие стереотипы? У нас и без рашки все было и свет и газ и было бы больше если бы не рашисты.
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13.12.2022 17:36 Ответить
Макрон, ти б краще пояснив, що значать твої слова про ,,гарантії безпеки" для рашки?!
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13.12.2022 17:38 Ответить
То він сказав для своїх французьких ватників. Не звертай увагу.
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13.12.2022 18:43 Ответить
Цікаво, це він сказав до чи після чергового дзвінка *****?
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13.12.2022 17:39 Ответить
Офігеть що пендаль животворящий робить, відразу про телефон забув і почав мудро говорити.
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13.12.2022 17:39 Ответить
в лісі здох самий великий кацап....
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13.12.2022 17:44 Ответить
Макрон - мужик!
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13.12.2022 17:45 Ответить
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13.12.2022 18:34 Ответить
у него биполярка
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13.12.2022 17:47 Ответить
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13.12.2022 17:53 Ответить
..ми не проти співпраці з Заходом.. подивимося
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13.12.2022 17:48 Ответить
С больной головы - на здоровую . Когда в Украине говорят о ликвидации РФ , Макрон призывает к гарантиям параше и ***** лично
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13.12.2022 17:52 Ответить
Це така тактика. Краще нехай говорить,допомагаючи нам,ніж мовчки не допомагає.
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13.12.2022 17:57 Ответить
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13.12.2022 17:59 Ответить
Молодець Макрон! Україні треба НАЗАВЖДИ І БЕЗПОВОРОТНО визначитись З КИМ ВОНА. Щоби тут не було ніколи навіть натяку на можливість розвороту в бік московії ! А роботи для цього-непочатий край... І починати треба з повної заборони московського сатанату , будь-яких промосковських організацій і кримінального переслідування адептів. Та не при цій владі,нажаль,а до нової ще дожити треба.
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13.12.2022 17:53 Ответить
Так нельзя говорить. Эта политика Запада - если не против России, то против нас - все время ставит несчастные республики перед выбором с тупиковым исходом.
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13.12.2022 17:54 Ответить
Ага. Тупіковм для московії.
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13.12.2022 17:59 Ответить
этого жабаеда уже никто не слушает, столько разного наквакал и ещё наквакает....
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13.12.2022 17:55 Ответить
займи чимось писокруки.
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13.12.2022 18:04 Ответить
Гарненно Президент України сказав, якщо ще і робитиме все для того щоб без паРаші, так і хвала!
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13.12.2022 18:01 Ответить
Ты же понимаешь разницу между говорить и делать?
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13.12.2022 18:06 Ответить
Скільки разів на день він перевзувається , я вже заплутався за кого він взагалі.
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13.12.2022 18:13 Ответить
він політик - робота так
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13.12.2022 18:38 Ответить
у макрона телефоная биполярка,главное чтобы цезарей еще подкинул ,все остальное лирика)
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13.12.2022 18:38 Ответить
Без паРаші це 100% , це навіть не обговорюється ,, а що стосується - з вами то , це - дивлячись з ким . .
Якщо ви хочете і далі заглядати в очко ***** , в пошуках - міра , та балакати про надання якихось гарантій расеї , то не з вами .
Ми з тими хто хоче поразки мордору , і прагне його покарання , за безпричинне розв'язання війни і вбивства десятків тис українців . !!
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13.12.2022 18:13 Ответить
і, бажано, без зебидла.
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13.12.2022 18:14 Ответить
Будемо вірити,що і Макрон завдяки ЗСУ може змінитися.
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13.12.2022 18:15 Ответить
Вже накинулися на Макрона. А хто вам всім заважав рухатися в Європу, а не до москви? Яка була зовнішня політика України? Дуже проста - разом з "братами" кацапами аж до 2014 року, пока ці "братани" не напали. Ну як "брати", допомогли? Не всю ще економіку знищили? Як там наші літаки ТУ і наші ракети, які ми віддали щоб кацапи були по "Будапешту" нашими гарантами безпеки і суверенітету, захистили? Чи то французи віддали нашу ядерну зброю? Сьогодні Маркон і вся Європа бачить, що ми захищаємося і йдемо від психічно хворої країни і готовий нам допомагати. Щиро дякую за потужні слова і дії. Маркон вам не поклав дожного кілометра асфальту, а дав вже більше потужної зброї, чим ми виготовили з 2019 по 2022 рік.
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13.12.2022 18:28 Ответить
Ой,***...! А шо це було?
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13.12.2022 18:37 Ответить
Без русні, без русні, без русні!
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13.12.2022 18:39 Ответить
До речі, питання "з ким ви?" є основним до вступу в НАТО. Ніяка не зброя.

Тільки відповідь "ми з вами" повинна прикріплюватися відповідними законами, чого наша зеленосяйна ко-***** зовсім не бажає.
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13.12.2022 18:46 Ответить
Французи - перші хто при нагоді зрадять. До речі - як завжди! Нас зрадили також!
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13.12.2022 19:02 Ответить
Зрадять французи чи ні, скоріше всього ні. Франція, як і Англія, Німеччина, Польща і в блоці НАТО. А от московія, яка себе у 1721 році назвала росією, зрадила тисячу разів. Чи Вам краще з ними?
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13.12.2022 19:22 Ответить
Макрон, як двулікий анус, сьогодні каже одне, а завтра хапає телефон ,щоб подзеленькати до ***** за любою нагодою.
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13.12.2022 19:19 Ответить
Моя особиста думка така ,що в першу чергу на заході ми будемо з тими , хто перший у найскрутніші тижні та місяці подав нам руку допомоги та підставив плече і зараз робить те саме - брити та янкі , шляхта та прибалти , потім підтягнулись вікінги , чехи і словаки , а жабоїди і шваби у цей час вичікували. Зараз же ,коли вимальовується епохальна перемога України над московією ,розглядається створення нового військового ,політичного ,економічного союзу у Європі за участі , у першу чергу , вище згаданих друзів України ,згадайте нещодавній чималий десант міністрів з північного заходу , то Макрон звісно,що здійняв метушню що б не пасти задніх . Як буде далі побачимо ,а буде доволі цікаво.
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13.12.2022 19:26 Ответить
Так не телефонуй х.лу і німцям скажи,підкинь зброї.І будеш тоді і без роісі і з нами.
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13.12.2022 19:44 Ответить
Макарон уже в друзья к Украине набивается... Чует, что скоро будет "дележ добычи". Так он решил повторить маневр де Голля - ни разу не повоевавши заскочить в число победителей хвашизма, а там и в СБ ООН
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13.12.2022 20:22 Ответить
Почути таке від хутінферштейна - хороший знак. Мабуть якесь корисне для України рішення коллегіально вже ухвалено.
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13.12.2022 21:34 Ответить
Спритно перекрутив, ніби Франція воює з рашкою, а українці спочатку виражали занепокоєння і нарешті розпочали мляво допомагати.
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13.12.2022 23:30 Ответить
 
 