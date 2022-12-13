Макрон – украинцам: "Без России – значит с нами"

Франция будет поддерживать Украину на всем пути к свободе: в войне против России и после победы в ней.

Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу сказать очень простыми словами и очень торжественно: Без России – значит с нами. С первого дня войны, до последнего дня войны и после нее – с нами, потому что мы сегодня имеем вместе совместную веру в победу, и это единственный выбор, который возможен для Франции", – подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что украинцы сделали свой выбор - они выбрали свободу и согласились пойти на все риски: быть без газа, без света и без электрики, но чтобы быть без России, без оккупанта.

"Мы все верим в путь Украины. Без России – значит с нами", - добавил Макрон.

Напомним, 11 сентября 2022 г. президент Владимир Зеленский обнародовал послание для россиян. Он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре не склонят Украину к уступкам.

"Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши дружба и братство. Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и без вас!" – отметил тогда глава государства.

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