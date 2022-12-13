Британия предоставит Украине 125 зенитных орудий

Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Британии.

Украинские военные получат 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 12 декабря министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия может пересмотреть отказ от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если РФ продолжит стрелять по гражданской инфраструктуре.