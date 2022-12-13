РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11026 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
17 498 28
Великобритания (4249) оружие (9375)

Британия предоставит Украине 125 зенитных орудий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

британія

Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Британии.

Украинские военные получат 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов, – посол Макеев

Напомним, что 12 декабря министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия может пересмотреть отказ от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если РФ продолжит стрелять по гражданской инфраструктуре.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
То, что доктор прописал !
THANKS !!!
показать весь комментарий
13.12.2022 17:41
+31
Дякуємо, Британіє!
показать весь комментарий
13.12.2022 18:02
+23
Бритам-черговий респект але ще далекобійні ракети не завадили б...
показать весь комментарий
13.12.2022 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То, что доктор прописал !
THANKS !!!
показать весь комментарий
13.12.2022 17:41 Ответить
Бритам-черговий респект але ще далекобійні ракети не завадили б...
показать весь комментарий
13.12.2022 17:45 Ответить
От это я понимаю маштаб а не то что по 3-4 САУ цедить!
показать весь комментарий
13.12.2022 17:50 Ответить
Дякуємо, Британіє!
показать весь комментарий
13.12.2022 18:02 Ответить
Що за гармати цікаво?
показать весь комментарий
13.12.2022 18:06 Ответить
Може Бофорс 40 мм.
показать весь комментарий
13.12.2022 18:10 Ответить
Бофорси переплавили ще до твого народження
показать весь комментарий
13.12.2022 18:44 Ответить
На половине самолетов огневой поддержки С-130 "Spooky" - 40мм Бофорсы. Кроме Штатов, они на вооружении пары десятков стран, в том числе Франция, Австрия, Канада, Дания и т.д.
показать весь комментарий
13.12.2022 18:56 Ответить
Хто вам таке сказав?
показать весь комментарий
13.12.2022 18:56 Ответить
Стартрек?
показать весь комментарий
13.12.2022 18:47 Ответить
Bofors 40mm. Вопрос, в каком исполнении.
показать весь комментарий
13.12.2022 22:17 Ответить
И поставить для защиты каждой нашей большой подстанции!!!
показать весь комментарий
13.12.2022 18:07 Ответить
Ну вони хіба дрони збиватимуть, ракету важче, бо аналогів гепарда у бритів нема...
показать весь комментарий
13.12.2022 18:31 Ответить
Неясно,что за пушки,но одобряю).
показать весь комментарий
13.12.2022 18:30 Ответить
Бесконечная благодарность
показать весь комментарий
13.12.2022 18:37 Ответить
Rule, Britannia!
показать весь комментарий
13.12.2022 18:43 Ответить
Круто!
показать весь комментарий
13.12.2022 19:01 Ответить
Спасибо нашим друзьям Британцам, за огромную поддержку, в такое трудное для Украины время. Вот истинно золотые слова, что настоящий друг, познаётся в беде!
показать весь комментарий
13.12.2022 19:39 Ответить
Украинцы, есть хорошие новости.

Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщает СNN со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена.

https://haqqin.az/news/268652
показать весь комментарий
13.12.2022 19:45 Ответить
дуже добре, але ж на скільк з запізненням
ці ібучі, іранські мопеди ще в вересні прилетіли в Білу Церкву
далі наробили значних руйнувань в енергосистемі
і тільки тепер, коли країна на грані енергетичного колапсу, вирішили дати зразу аж 125 штук
і головне що ціна смішна для Британії
смішна навіть для зеленої влади
показать весь комментарий
13.12.2022 20:00 Ответить
Закрита країна, експерти не очікували такої кількості.
Не очікували і те, що Іран наважиться підставитись ще раз.
показать весь комментарий
13.12.2022 22:25 Ответить
добре, якщо буде інструкція, як вночі збивати іранські мопеди за допомогою зенітних гармат
показать весь комментарий
13.12.2022 20:58 Ответить
А яка вам інструкція потрібна?
Ну прорахунок командування та військово-цивільної адміністрації на Одещині.

В світлий час збивали майже всі і одесити не подумали що ворог може вдарити вночі.

Насправді відбивати атаку цих Шахідів з напрямку моря, з точки зору фізики та радіолокації набагато легше, ніж над тією Харківщиною.

Про це вже озвучували, так що військової таємниці не розкрию. Тепловізори. Прожектора. І де що, про що не казали.
І дуже потрібні зенітні кулемети - щось подібне до "Гепард" або "Шилка"...
показать весь комментарий
13.12.2022 22:32 Ответить
прожекторів достатньо! сьогодні LED-фонарі луплять до Луни, при цьому споживають 100 Вт.
показать весь комментарий
14.12.2022 08:21 Ответить
Десять батарей - це вже щось бльше ніж щось.
показать весь комментарий
13.12.2022 21:37 Ответить
заправляю тільки на ВР!
показать весь комментарий
13.12.2022 22:34 Ответить
Британія скоріше сьогодні Шахедами Київ атакують
показать весь комментарий
14.12.2022 08:02 Ответить
 
 