Британия предоставит Украине 125 зенитных орудий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter Министерства иностранных дел Британии.
Украинские военные получат 125 зенитных пушек и устройства для противодействия дронам-камикадзе.
"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных пушек и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Напомним, что 12 декабря министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия может пересмотреть отказ от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если РФ продолжит стрелять по гражданской инфраструктуре.
Пожалуйста, подождите...
THANKS !!!
Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщает СNN со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена.
https://haqqin.az/news/268652
ці ібучі, іранські мопеди ще в вересні прилетіли в Білу Церкву
далі наробили значних руйнувань в енергосистемі
і тільки тепер, коли країна на грані енергетичного колапсу, вирішили дати зразу аж 125 штук
і головне що ціна смішна для Британії
смішна навіть для зеленої влади
Не очікували і те, що Іран наважиться підставитись ще раз.
Ну прорахунок командування та військово-цивільної адміністрації на Одещині.
В світлий час збивали майже всі і одесити не подумали що ворог може вдарити вночі.
Насправді відбивати атаку цих Шахідів з напрямку моря, з точки зору фізики та радіолокації набагато легше, ніж над тією Харківщиною.
Про це вже озвучували, так що військової таємниці не розкрию. Тепловізори. Прожектора. І де що, про що не казали.
І дуже потрібні зенітні кулемети - щось подібне до "Гепард" або "Шилка"...