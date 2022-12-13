ВР приняла закон о конкурсном отборе судей в Конституционный Суд
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла в целом законопроект о конкурсном отборе кандидатур на должности судей Конституционного Суда.
Об этом сообщил в телеграме народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент принял законопроект №7662 относительно отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе в целом. За - 245. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - написал он.
Напомним, в сентябре ВР приняла в первом чтении законопроект №7662 по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе, который был передан Венецианской комиссии.
Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по документу.
Однако новая редакция проекта закона вместо прозрачного назначения предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование - лояльность президенту, монобольшинству и "судейской мафии".
Пожалуйста, подождите...
Пліснява наволоч робить все для того, щоб Україна залишилась прокацапською вотчиною, з дерьмаком на чолі.