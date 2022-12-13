ВР приняла закон о конкурсном отборе судей в Конституционный Суд

Верховная Рада приняла в целом законопроект о конкурсном отборе кандидатур на должности судей Конституционного Суда.

Об этом сообщил в телеграме народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент принял законопроект №7662 относительно отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе в целом. За - 245. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков

Напомним, в сентябре ВР приняла в первом чтении законопроект №7662 по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе, который был передан Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по документу.

Однако новая редакция проекта закона вместо прозрачного назначения предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование - лояльность президенту, монобольшинству и "судейской мафии".

Також читайте: Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд, - Жернаков