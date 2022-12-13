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Новости Политика Украины
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ВР (28721) КС (2130) Железняк Ярослав (337)

ВР приняла закон о конкурсном отборе судей в Конституционный Суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

кс

Верховная Рада приняла в целом законопроект о конкурсном отборе кандидатур на должности судей Конституционного Суда.

Об этом сообщил в телеграме народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент принял законопроект №7662 относительно отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе в целом. За - 245. Норму о комиссии оставили 3 на 3", - написал он.

ВР приняла закон о конкурсном отборе судей в Конституционный Суд 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует под видом евроинтеграции сделать полностью политически зависимым Конституционный Суд, - Жернаков

Напомним, в сентябре ВР приняла в первом чтении законопроект №7662 по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсной основе, который был передан Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предоставила срочное заключение по документу.

Однако новая редакция проекта закона вместо прозрачного назначения предлагает кулуарные назначения, где ключевое требование - лояльность президенту, монобольшинству и "судейской мафии".

Також читайте: Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд, - Жернаков
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Топ комментарии
+13
Тепер це-Конституційний Кишеньковий Суд...
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13.12.2022 17:47
+10
у нас будуть у нове РФ - тоже з володькою
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13.12.2022 17:45
+9
С дерьмакократией вам не в ЕС, это точно.
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13.12.2022 17:55
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Правила форума Совет форумчан
у нас будуть у нове РФ - тоже з володькою
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13.12.2022 17:45 Ответить
Тепер це-Конституційний Кишеньковий Суд...
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13.12.2022 17:47 Ответить
А щоб судді законів дотримувалися і несли відповідальність за "кривосуддя" слабо?
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13.12.2022 17:49 Ответить
Відповідальність за неправосудні рішення вони собі вже скасували
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14.12.2022 01:42 Ответить
Проголосовали за новый Майдан. Мои, зебобикам, поздравления.
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13.12.2022 17:50 Ответить
Це підготовка до вступу в ЄС? Зелене чмо у своїх гундосиках все розказує своїм зелохам як він уже майже всі вимоги виконав на шляху до Європи, як воно все реформує, а ми досі не тама, і не в НАТО... Що це таке, дядьку Джо?
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13.12.2022 17:52 Ответить
С дерьмакократией вам не в ЕС, это точно.
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13.12.2022 17:55 Ответить
Як кажуть за " поребриком , " все идет по плану Єрмака и " К "! Лозунг : " Вся власть ЗЕленым " , у дії! Надіємось , що не на довго !
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13.12.2022 17:56 Ответить
Нехай Зелені радіють, як тільки закінчиться війна, вони побачать, справжні умови і вимоги від западних партнерів, а також, чорнетки нових санкційних списків...
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13.12.2022 17:58 Ответить
Короче. Украина едет в Венесуэлу. Вова-Мадуро хочет править вечно. Но война все равно закончится. И ой как больно будет
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13.12.2022 17:58 Ответить
по фракціям, що підтримали - стало очевидно, що це той самий випадок, коли G7+НАТО+ЄС скрипітимуть зубами за продовження корупції, відсутності реформ, функціонування замовної судової системи і консервування авторитарної системи влади.
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13.12.2022 18:02 Ответить
Судді теж повинні навчатися демократії.
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13.12.2022 18:04 Ответить
"Конституційний переврот ВАЗеленського"
Пліснява наволоч робить все для того, щоб Україна залишилась прокацапською вотчиною, з дерьмаком на чолі.
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13.12.2022 18:24 Ответить
"Голос" долучився до компанії промоскальських гнид?! Шльондри!
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13.12.2022 18:56 Ответить
ні, лише половина Голосу, та, якою керує Устинова.
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13.12.2022 19:00 Ответить
Зовсім наглість втратили ці слуги
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13.12.2022 19:31 Ответить
 
 