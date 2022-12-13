Враг обстрелял 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 13 декабря 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести девяносто третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов: Грековка, Площанка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы почти двадцати населенных пунктов, в частности Авдеевку, Невельское, Георгиевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25 населенных пунктов в частности: Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Милово Херсонской области и город Херсон.

В целях восполнения потерь и доукомплектования подразделений первого армейского корпуса оккупационных войск на территории Донецкой области активизировались меры принудительной мобилизации. В городе Горловка призову подлежат лица мужского пола, в том числе и с отметкой "бронь" в военных билетах.

В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.

Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов".