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Планы поставки ПВО Patriot из США в Украину находятся на финальной стадии, - СNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо,iris

США завершают подготовку планов по поставкам систем ПВО Patriot в Украину. О передаче могут объявить уже на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

По информации издания, несколько американских чиновников подтверждают, что планы по поставкам находятся на финальной стадии.

СNN отмечает, что планы еще должны быть утверждены министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем они будут отправлены на подпись президенту США Джо Байдену.

"Три чиновника сообщили, что одобрение ожидается", - отмечает издание.

При этом неясно, сколько именно установок США планируют передать Украине, но стандартная батарея Patriot включает в себя радарную установку, которая обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергогенерирующее оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты.

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Топ комментарии
+51
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13.12.2022 19:56
+23
Yes.
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13.12.2022 19:51
+23
Дуже гарна та позитивна новина...
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13.12.2022 19:52
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Yes.
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13.12.2022 19:51 Ответить
Що там по THAADам?
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13.12.2022 19:51 Ответить
Вопрос конечно интересный. Хотя бы Патриоты дали...
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13.12.2022 19:57 Ответить
THAAD це американський щит проти ядерної зброї, ніхто його не дасть.
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13.12.2022 20:01 Ответить
Ну, в "щит" точно так же входят и Петриот. И потом, где я говорил, что призываю передать THAAD?
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13.12.2022 20:10 Ответить
патріот і THAAD в порівнянні це приблизно як ракетний катер та есмінець классу Arleigh Burke . Один комплекс THAAD - це вкрай дорога, фантастично дорога і складна система для знищення МБР , їх лічені одиниці існують.
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13.12.2022 22:26 Ответить
THAAD принят на вооружение аж в 2008 году. Их общее количество в интегрированной системе ПВО США и тем более НАТО стремиться ( пока) к бесконечно малой величине. Утверждение, что система THAAD по сравнению с Patriot соотносится как катер с эсминцем из области голословных сравнений. . Это узкоспециализированная система для противодействия МБР. По Украине пока таких не запускают. А вот сотни крылатых ракет и десятки баллистических ОТР-регулярно.
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13.12.2022 22:51 Ответить
ну так і про то і кажу. Повністю з Вами погоджуюся. Чому я навів приклад есмінця та катера - тому що є певна аналогія, коли і той і інший використовує раети, але дещо за різним призначенням і різний радіус дальності вогневого контролю.
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15.12.2022 13:48 Ответить
тед 3 лярда баксов стоит и работает по целям от 150 км в высоту
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13.12.2022 20:03 Ответить
Дуже гарна та позитивна новина...
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13.12.2022 19:52 Ответить
і це все за кошти американців, "безвоздмездно, тоесть даром" для нас
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13.12.2022 19:54 Ответить
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13.12.2022 19:54 Ответить
Ну шо таки путлера добивати будуть?
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13.12.2022 19:55 Ответить
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13.12.2022 19:56 Ответить
а давайте порадуемся когда уже... а то... радуешься-радуешься.... а тут ***** бац и ласты склеило...
и фсё...остались мы без ПВО Patriot... ибо уже не зачем)))
а если серьезно - скорее бы! даже не так шобы нас порадовать, а шобы русню повеселить )))
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13.12.2022 19:56 Ответить
Ну CNN близки к демократам, так что скорее всего это правда
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13.12.2022 19:56 Ответить
ну тогда.... (верхняя картинка)))
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13.12.2022 20:01 Ответить
Про це можна було лише мріяти ще декілька місяців тому, але тепер це факт. Системи Патріот будуть в Україні до Нового Року.
Аналогічно, з часом, будуть і танки Абрамси та Леопарди... А якщо війна затягнеться ще на рік, то будуть і потужні безпілотники Ріпери..
А далі вже... можливо і Томагавки...
Все буде поступово...
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13.12.2022 19:56 Ответить
Вашими бы устами, да мед пить.
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13.12.2022 19:58 Ответить
Все підтверджується, що штати вирішили виснажити московію, у військовому та економічному плані.... Генерал Остін це ще влітку казав, що треба не просто перемогти рашку, а перемогти так, щоб у кремлядів не було більше можливостей починати інші війни!!!
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13.12.2022 20:21 Ответить
Шкода, що ціною України. Але...Що поробиш, так вже в нас доля, звільнити світ від орди.
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13.12.2022 20:34 Ответить
Нажаль так. Але є один момент: якщо рашку добити поступово за допомогою західних партнерів, то саме Україна увійде в історію як переможець, якби штати вирішили швидко розгромити кацапів, то скоріш більшим переможцем стали б штати. Я так розумію, що США не хочуть залишатися в історії розгромником параші, коли проти них не було прямої агресії.
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13.12.2022 21:57 Ответить
Ермак видимо на это вчера и намекал ребусом после разговора Зеленского с Байденом
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13.12.2022 19:58 Ответить
Хто на ком стоял?
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13.12.2022 20:01 Ответить
кто вообще дЕрмак гэрэушный такой чтобы его слушать ?он кто это быдло по должности чтобы что то там от Украины говорить ?кто его выбирал ?выбрали клоуна а теперь этот рыгоанал голова президента
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13.12.2022 20:21 Ответить
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13.12.2022 20:47 Ответить
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14.12.2022 10:32 Ответить
В этой новости не хватает пока присутствия кучи хейтеров, пасущихся на Цензоре, работающих на ведмедчуковских, и зрадофиля на любую новость о действиях союзников.
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13.12.2022 20:00 Ответить
Помните, в первые дни войны? "Помогите нам закрыть небо!" И вот "Пэтриоты"... В этой связи, старый анекдот.
Стоят на горе два быка - старый и молодой, а под горой пасется стадо коров. Молодой говорит старому: - Смотри, какая там буренка! Давай, быстро спустимся с горы и трахнем ее. - Нет, - отвечает старый бык, - мы так делать не будем. - А вон, смотри, какая пеструшка! Ну, давай, быстро спустимся с горы и трахнем ее. - Нет, - отвечает старый бык, - мы так делать не будем. Мы спокойно дожуем жвачку, потом медленно, не торопясь, спустимся с горы и оттр@хаем все стадо.
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13.12.2022 20:09 Ответить
Крига скресла ? .
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13.12.2022 20:09 Ответить
неплохо бы помнить, что Байден и его команда, ничего не должны Украине. И могли бы просто сидеть и наблюдать за войной. Им самим ничего не угрожает.
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13.12.2022 20:25 Ответить
еще он мог сказать, а что вы 30 лет делали....
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13.12.2022 20:32 Ответить
І, особливо, останні три роки....
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13.12.2022 22:46 Ответить
30 років роззброювались, як і хотіли США, навіть був план і на 2022 рік по так званим надлишкам озброєнь.
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13.12.2022 22:54 Ответить
Знову пісенька ботів про те, що США підсунули нам липовий папірець і за просто так нас розброїли і при цьому нічого невинні. От тільки при наявності десяти відсотків зброї війни і сотен тисяч загиблих і мільярдів біженців у нас би не було.
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13.12.2022 22:52 Ответить
Что случилось? Уже не боимся утечки технологии?
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13.12.2022 20:29 Ответить
Я русню еще недели три назад пэтриотами обрадовал. Чисто на понт брал, а оно видишь, как вышло. Пусть теперь думают, шо я шо-то знаю
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13.12.2022 20:38 Ответить
Повірю, коли почую вереск на мокшанських болотах. А по-справжньому повірю, коли в ********...лів полетить.
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13.12.2022 20:52 Ответить
Якщо це правда відбудеться то путлер може підбирати собі фасон і колір домовини.Без ракетного терору він стає беззубим і нікому в цьому світі не потрібним.
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13.12.2022 20:52 Ответить
*голос з боліт з-за порєбріка*:

"А гдє, гдє домовіну дадітє?? Может в Адєсє?" 😂
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13.12.2022 22:06 Ответить
Ой, здайотся мнє, що ця новина розірве сраки ботікам і їм приблєжонним)))
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13.12.2022 20:58 Ответить
********** Вова Путлер....США таки решили шо с рашкой надо кончать)
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13.12.2022 21:18 Ответить
Пусть не афиширет, а тихо привозит и валит гадов.
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13.12.2022 21:32 Ответить
Супер. Против иранского говна только и нужны пэтриоты. У пэтриотов есть небольшие ракеты с кинетической боеголовкой, которая разнесет в хлам баллистическую ракету. Специально сделаны, когда Израиль против Ирака не мог уничтожать ракеты из Эльбруса саддамские, в них надо не просто попасть, но еще и развалить шрапнелью. Но даже такие ракеты с вольфрамовой боевой частью недешевые к сожалению, в каждой ракете ради точности свой радар стоит.

На закуску можно по спутниковому наведению кацапские самолеты посбивать на 50 или даже 100км дальности. Мне понравилось, как с бука сверху вниз в кацапский пердолет ка-52 прилетело, аж порвало кацапенков, не смогли отстрелить винт и выпрыгнуть. Куда лучше стингеров, игл и пердунов.
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13.12.2022 21:46 Ответить
Давайте уже чешитесь быстрее
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13.12.2022 22:11 Ответить
"вырезано цензурой" ...
та подождите, еще год-два ... ироды.
Где международная изоляция? Почему небо не закрыли ... проститутки.
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13.12.2022 22:36 Ответить
наконец-то разродились. года не прошло. давайте еще ракеты к хаймарсам на 300км.
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13.12.2022 22:41 Ответить
А эти Пэтриоты можно использовать по наземным целям?В кремль попадут?
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13.12.2022 22:51 Ответить
І в кінці байден зробить тупе ***** і скаже - no, we will not.
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13.12.2022 23:02 Ответить
ща Лукашенко скажет,.. везице Петриоц через Беларус
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13.12.2022 23:10 Ответить
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13.12.2022 23:23 Ответить
Погортала стрічку новин. Щось сьогодні забагато хорошого. Аж не віриться..
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13.12.2022 23:25 Ответить
Ну що ж, можливо світ дійсно береться за роботу по опущенню параші не по- дитячому...Тоді Бог їм в поміч
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14.12.2022 04:17 Ответить
От їй-бо нап'юся...
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14.12.2022 06:21 Ответить
Ви, любі наші "партнери", головне - не поспішайте.
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14.12.2022 08:34 Ответить
Гарний подарунок буде на Новий Рік ).
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14.12.2022 08:59 Ответить
А коли вже прибуде американський спецназ на Апачах чи Ірокезах , і заберуть звідси весь оп з дєрмаком на чолі ?
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14.12.2022 09:18 Ответить
А танки ??? , Танки давай и самолёты штурмовики ,как в Афгане.
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14.12.2022 10:51 Ответить
Ой, Neftekachka Beznadega , Таки , и ничего не должны , ну просто ничегошеньки, А кто за них тогда воевать будет, неужели Теодор Рузвелт или Грант . Я не думаю ,что бы они хотели , видеть Украину ,как белорусь, на стороне расии . А Будапештский меморандум, когда подписывали, что ж сразу не сказали ( мы вам ничего не должны) . И хватит уже нести это Дичь. Чем дольше продлится война , тем катострофичнее ,будут последствия для всего Мира , и США тоже торкнет
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14.12.2022 11:05 Ответить
Эти системы выпускались еще лет 50 назад. Patriot нужно модифицировать и улучшать!
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14.12.2022 12:30 Ответить
Украине нужно уничтожать производства ракет - нужны ракеты и беспилотники, чтобы сдечь производства ракет и нужно столько их, чтобы даже ПВО много эшалонированые не могли отразить атаку. То бишь ПВО такой запуск Украина должна произвести, чтобы больше летело туда всего, чтобы больше даже летело, чем ракет в ПВО России. То бишь поражение должно быть сокрушающим и сжечь там все до тла!
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14.12.2022 12:35 Ответить
 
 