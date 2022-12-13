Планы поставки ПВО Patriot из США в Украину находятся на финальной стадии, - СNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США завершают подготовку планов по поставкам систем ПВО Patriot в Украину. О передаче могут объявить уже на этой неделе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
По информации издания, несколько американских чиновников подтверждают, что планы по поставкам находятся на финальной стадии.
СNN отмечает, что планы еще должны быть утверждены министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем они будут отправлены на подпись президенту США Джо Байдену.
"Три чиновника сообщили, что одобрение ожидается", - отмечает издание.
При этом неясно, сколько именно установок США планируют передать Украине, но стандартная батарея Patriot включает в себя радарную установку, которая обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергогенерирующее оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты.
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и фсё...остались мы без ПВО Patriot... ибо уже не зачем)))
а если серьезно - скорее бы! даже не так шобы нас порадовать, а шобы русню повеселить )))
Аналогічно, з часом, будуть і танки Абрамси та Леопарди... А якщо війна затягнеться ще на рік, то будуть і потужні безпілотники Ріпери..
А далі вже... можливо і Томагавки...
Все буде поступово...
Стоят на горе два быка - старый и молодой, а под горой пасется стадо коров. Молодой говорит старому: - Смотри, какая там буренка! Давай, быстро спустимся с горы и трахнем ее. - Нет, - отвечает старый бык, - мы так делать не будем. - А вон, смотри, какая пеструшка! Ну, давай, быстро спустимся с горы и трахнем ее. - Нет, - отвечает старый бык, - мы так делать не будем. Мы спокойно дожуем жвачку, потом медленно, не торопясь, спустимся с горы и оттр@хаем все стадо.
"А гдє, гдє домовіну дадітє?? Может в Адєсє?" 😂
На закуску можно по спутниковому наведению кацапские самолеты посбивать на 50 или даже 100км дальности. Мне понравилось, как с бука сверху вниз в кацапский пердолет ка-52 прилетело, аж порвало кацапенков, не смогли отстрелить винт и выпрыгнуть. Куда лучше стингеров, игл и пердунов.
та подождите, еще год-два ... ироды.
Где международная изоляция? Почему небо не закрыли ... проститутки.