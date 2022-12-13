Западные партнеры должны предоставить властям Украины свою позицию относительно скандальных законов о градостроительстве и конкурсе в КС, - Николов

Законопроект 5655 был принят благодаря голосам народных депутатов из бывшей "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом написал в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что четыре десятка "слуг народа" не голосовали.

"Но у Банковой есть старые добрые коррупционные костыли, на которые можно опереться, когда уже даже твои слуги вернут нос. А и мать их так. Насколько я понимаю, минрегионовцы уже сейчас начнут раздавать индульгенции на хищническую застройку. А потом война закончится. И куча людей с оружием вернется домой. И кто-то увидит глупую новостройку у себя во дворе. Или высотку в парке, который защищал Рома Ратушный. И начнет протестовать. Вдруг окажется, что по закону 5655 у людей просто уже нет никакой возможности законно обжаловать застройку", - отмечает Николов.

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Он выразил надежду, что виновные не уйдут от наказания.

"Коррупция порождает рукодупость, а она убивает технику безопасности. В ситуации с 5655 это означает, что жадные до наживы воры протянули коррупционный законопроект и не оставили даже щели для спуска пара рассерженными людьми.

Искренне надеюсь, что съ#баться на море с пивом у корумпантов не получится.

Или западные партнеры наконец-то расчехлятся и перестанут презюмировать нормальность наших "реформаторов". И как в ситуации с ОАСК, объяснят свое мнение и по поводу коррупции в "Великій відбудові", и в установлении своего ручника в Конституционном суде", - резюмирует Николов.

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Напомним, Верховная Рада 13 декабря приняла ряд законов. Среди них - законопроект №7662 по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсных началах и законопроект №5655 об изменении системы градостроительства.