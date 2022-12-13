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Новости Политика Украины
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ВР (28721) КС (2130) градостроительство (41) Юрий Николов (63)

Западные партнеры должны предоставить властям Украины свою позицию относительно скандальных законов о градостроительстве и конкурсе в КС, - Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

опзж

Законопроект 5655 был принят благодаря голосам народных депутатов из бывшей "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом написал в фейсбуке журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что четыре десятка "слуг народа" не голосовали.

"Но у Банковой есть старые добрые коррупционные костыли, на которые можно опереться, когда уже даже твои слуги вернут нос. А и мать их так. Насколько я понимаю, минрегионовцы уже сейчас начнут раздавать индульгенции на хищническую застройку. А потом война закончится. И куча людей с оружием вернется домой. И кто-то увидит глупую новостройку у себя во дворе. Или высотку в парке, который защищал Рома Ратушный. И начнет протестовать. Вдруг окажется, что по закону 5655 у людей просто уже нет никакой возможности законно обжаловать застройку", - отмечает Николов.

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Он выразил надежду, что виновные не уйдут от наказания.

"Коррупция порождает рукодупость, а она убивает технику безопасности. В ситуации с 5655 это означает, что жадные до наживы воры протянули коррупционный законопроект и не оставили даже щели для спуска пара рассерженными людьми.

Искренне надеюсь, что съ#баться на море с пивом у корумпантов не получится.

Или западные партнеры наконец-то расчехлятся и перестанут презюмировать нормальность наших "реформаторов". И как в ситуации с ОАСК, объяснят свое мнение и по поводу коррупции в "Великій відбудові", и в установлении своего ручника в Конституционном суде", - резюмирует Николов.

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Напомним, Верховная Рада 13 декабря приняла ряд законов. Среди них - законопроект №7662 по совершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда на конкурсных началах и законопроект №5655 об изменении системы градостроительства.
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Топ комментарии
+12
Зележопна ширка. Вороги об'єднались.
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13.12.2022 20:20
+9
А почему бы не вешать зеленожопых слуг на всех новостройках Украины ? На каждом этаже по зеленожопой обезьяне!
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13.12.2022 20:28
+7
Четвертий рік коаліція старих та зелених ригів у ВР зайнята тільки тим, що всіма силами старається обійти Закони , протягти антиукраїнське лайно та знищити Конституцію ікраїну.
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13.12.2022 20:27
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Зележопна ширка. Вороги об'єднались.
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13.12.2022 20:20 Ответить
Вони дві голови одного монстра-один корінь,один господар,один дух!
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13.12.2022 20:25 Ответить
Опять должны.....даже шмаркля -членограй вам ничего не должен!
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13.12.2022 22:30 Ответить
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13.12.2022 20:23 Ответить
Це не Стефанчук пропонує⁉️⁉️😡😠🤬
Ну прямо, як живий, їй Богу…
Співпадіння …
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14.12.2022 00:03 Ответить
А я думал, западные партнеры нам ничего не должны?
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13.12.2022 20:26 Ответить
Четвертий рік коаліція старих та зелених ригів у ВР зайнята тільки тим, що всіма силами старається обійти Закони , протягти антиукраїнське лайно та знищити Конституцію ікраїну.
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13.12.2022 20:27 Ответить
А почему бы не вешать зеленожопых слуг на всех новостройках Украины ? На каждом этаже по зеленожопой обезьяне!
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13.12.2022 20:28 Ответить
73% "пріколістов" задоволені в цьому питанні. Вони "роблять" Україну і далі.
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13.12.2022 20:31 Ответить
ЗеПЗЖ?
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13.12.2022 20:40 Ответить
Акробат помер на батуті, але ще якийсь час радував публіку.
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13.12.2022 20:47 Ответить
 
 