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Россия планирует большое наступление в январе-феврале, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты хотят провести большое наступление в январе-феврале 2023 года, надеясь на мобилизацию.
Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По словам главы МИД, в Кремле рассчитывают, что смогут провести большое наступление в конце января или в феврале, и пытаются подготовиться.
Министр отметил, что противник надеется на мобилизацию в РФ и снимаемую с хранения технику.
Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать планы России, и выразил уверенность, что у Москвы ничего не получится благодаря действиям Вооруженных сил Украины.
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+62 Алексей Алексеевич 56ec05b5
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+45 Evgeny N
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Пожалуйста, подождите...
Росія може атакувати з боку Сум та Запоріжжя, щоб оточити ЗСУ на сході, - генерал Забродський
6 лютого
колись же ціх ногтісток, бровісток, тамадей і фотографів прийдеться виносити з Ради і це буде боляче.....
нікуя,
і він має надію тільки на ЗСУ
всі надіються на ЗСУ
Зсу звертається за допомогою до волонтерів
ЗСУ це народ
волонтери, це народ
волонтерам скидається грішми, теж народ
НАРОД, сам веде цю війну!!!!
всі провали до та на початку війни, по команді влади, без імен...
заморозка виробництва зброї, по команді влади... теж без імен
а накуя народу така влада
хай ЗСУ рулить парадом в країні
Одному не дають мобілізіровацца, другому - амуніції
така ж ситуація в мосКАЛЛів - пук ін вже все, що збирав останні 15 років кинув в Україну на початку цього року і тепер зішкрібає залишки з якихось складів, бомжів, зеків....
Воює 5 тис!) Всі інші сидять курять.
Ракет подсобирают, электрику вынесут, а без нее много не насопротивляешься.
Об этом надо думать уже сейчас, при чем не планами A\B, а планами от A до прости господи, Z.
Но кто об этом будет думать ? Петухи с миллионными зп в набсоветах ? Или Кирюша ? Пора уже президенту Украины А. Ермаку взяться за голову ...
А вот биомассы действительно у них много...
Армия - это не только солдат в окопе. Армия - это еще и воинская часть, где солдатам начисляют зарплаты при помощи всесторонней интернет-связи (ага, старлинк должен стоять не только у них, а еще и у банка-эмитента, и у провайдера через которого банк-эмитент связывает транзакции с Visa\MC). Армия - это еще и военкоматы, которым нужно через базы мобилизировать новых людей для пополнения личного состава. Армия - это еще и логистика по ее обеспечению, по большей части гражданская. Дизельные электростанции это конечно хорошо, вот только дизель тоже нужно где-то покупать, и я вас наверное удивлю но покупка уже не ведется по тетрадкам за бумажные банкноты.
Оборонные же предприятия стопроцентов зависят от электрики, и вы даже не представляете себе насколько. Как логистически, так и производственно. Только один пресс для литья потребляет электричества как целый квартал.
Кроме того, у нас есть то, чего нет у русских: любовь и гордость к своей армии, которая очень сильно поднимает армейский дух. Конечно ты хочешь и убивать и умирать в окопе, когда в супермаркете каждый второй жмет тебе руку и пропускает вне очереди.
Долгое отсутствие электричества, выработает у населения усталость войной и негативное отношение к армии, что неизбежно, и допускать этого категорически нельзя, это будет фатально.
И напоследок, я вас наверное огорчу, но Одесса уже две недели сидит в основном без света с вынесенной электрикой. И вынесли ее полтора мопеда.
Процессинг платежей давно вынесен в облака за пределы Украины (в самом начале войны). Поэтому отсутствие электричества, конечно, несколько затруднит оплаты в отдельной местности, но не остановит платежи в принципе.
Ключевые логистические узлы на автономном электроснабжении и автономной связи.
А у населения эти проблемы вызывают только большую ненависть к врагу, не более...
То что Одесса немного посидит без света на исход войны никак не повлияет. А в моем городе сбивают 99% мопедов, скоро так же будет и в Одессе.
Також сумніваюсь, що щось велике можливе до весни, бо в обісраних "ведмедів" зимою сплячка!
лиса ******суровікін буде у лютому у воріт Києва. Хтось влучно написав не у воріт, а на воротах.