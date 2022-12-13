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Россия планирует большое наступление в январе-феврале, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Российские оккупанты хотят провести большое наступление в январе-феврале 2023 года, надеясь на мобилизацию.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам главы МИД, в Кремле рассчитывают, что смогут провести большое наступление в конце января или в феврале, и пытаются подготовиться.

Министр отметил, что противник надеется на мобилизацию в РФ и снимаемую с хранения технику.

Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать планы России, и выразил уверенность, что у Москвы ничего не получится благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. Но массовой волны беженцев не будет, - Кулеба
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Топ комментарии
+62
Просто диво? А може просто відгребли п#зди від ЗСУ
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13.12.2022 21:13
+45
"Нє раскачівайтє лодку!" (с)
"А то путєн нападьот" (с)
"Нє нагнєтайтє" (с)
"Нєт нікакіх подтвєрждєній" (с)
"Травневі шашлики" (с)

Я щось забув?
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13.12.2022 21:02
+39
Вони вже великонаступали Київ за 3 дні.
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13.12.2022 20:58
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Страница 3 из 3
Напевно мова йде про це
Росія може атакувати з боку Сум та Запоріжжя, щоб оточити ЗСУ на сході, - генерал Забродський
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13.12.2022 21:29 Ответить
Забродський зараз командує чи далі в залі ВР сидить? ? щось давно не чути про нього з тих пір як до Петра в фракцію ЕС подався
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14.12.2022 08:46 Ответить
А чому верховний г...ач не анонсує таку подію? Бо він тільки для хароших новин?
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13.12.2022 21:35 Ответить
В часі рашистської навали,на початку війни , "мівіна з преміксами" зробила свою справу,
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13.12.2022 21:39 Ответить
Ясно сказано, пережидання на руку кацапії
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13.12.2022 21:40 Ответить
"Не вірте апокаліптичним прогнозам": Кулеба - про загрозу нападу Росії
6 лютого
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13.12.2022 21:41 Ответить
я б придивився до цього хлопа і Петро премьер...
колись же ціх ногтісток, бровісток, тамадей і фотографів прийдеться виносити з Ради і це буде боляче.....
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13.12.2022 21:44 Ответить
я думав хоч цей скаже що у орків нічого не вийде завдяки правильним діям головнокомандувача та його команди
нікуя,
і він має надію тільки на ЗСУ
всі надіються на ЗСУ
Зсу звертається за допомогою до волонтерів
ЗСУ це народ
волонтери, це народ
волонтерам скидається грішми, теж народ
НАРОД, сам веде цю війну!!!!
всі провали до та на початку війни, по команді влади, без імен...
заморозка виробництва зброї, по команді влади... теж без імен
а накуя народу така влада
хай ЗСУ рулить парадом в країні
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13.12.2022 22:02 Ответить
Що з воза упало,те пропало. Разом до Перемоги
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13.12.2022 22:05 Ответить
Хай Кулеба каже, що хоче, аби після цього надходило більше зброї.
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13.12.2022 22:07 Ответить
Пора! Давай, ударяй!
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14.12.2022 01:57 Ответить
Цікаво а в танках з консервації будуть табуретки чи тільки ніжки від табуретки.
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13.12.2022 22:30 Ответить
Потрібно терміново проводити мобілізацію, поки не пізно, правда наш головнокомандувач?
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13.12.2022 22:44 Ответить
из 600-700 к армии реальной без 200 к погранцов ,таможеников и мусоров,реально воюет тыс 150-200 и в основном мобилиз..,а контрактники по казармам,даже с учетом если 100 к 300 и 200,то еще рано проводить мобиз.во первых нет амуниции на еще 200-250 к фейсов + нагрузка на бюджет по 40-60 к в в военской части сидеть получать.
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13.12.2022 22:58 Ответить
2 експерда зібрались))
Одному не дають мобілізіровацца, другому - амуніції
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14.12.2022 01:58 Ответить
РЕАЛЬНО воює менше 50 тис. В держави тупо немає техніки, одягу чи амуніції на більшу армію!
така ж ситуація в мосКАЛЛів - пук ін вже все, що збирав останні 15 років кинув в Україну на початку цього року і тепер зішкрібає залишки з якихось складів, бомжів, зеків....
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14.12.2022 05:14 Ответить
Хто дасть менше?
Воює 5 тис!) Всі інші сидять курять.
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14.12.2022 11:55 Ответить
Вони планують великий наступ, а ми ні. Ми поки почекаємо, подивимося, що з того вийде. Як буде срака - скажемо, що не очікували, звинуватимо захід, і розмінуємо дороги з Білорусі. Потім скажемо, що не розмуновували, а потім що розміновували і що то наш пройоб... План - Є! Так що без паніки, чистимо мангал! А те, що. вже 3 місяці погрожуємо ось-ось увійти в Крим, то так, ось-ось увійдемо!
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13.12.2022 22:59 Ответить
Найкращі воєни в Польщу втекли
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14.12.2022 02:00 Ответить
Кулєба яким боком тут? Він ГШ?
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13.12.2022 23:13 Ответить
Ще один відомий піздабол
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13.12.2022 23:15 Ответить
Великий наступ... На ті самі граблі
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13.12.2022 23:20 Ответить
Ну... могут себе позволить - биомассы у них достаточно...
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14.12.2022 03:20 Ответить
Ш не тілько біомаси!
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14.12.2022 09:41 Ответить
Да видко перебування серед віслюків шапітолію дається взнаки Кулебі. Вже як арєстовічь став військовим оглядачем. Отара віслюків, прости Господи.
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14.12.2022 00:05 Ответить
Простите, а где вы встречали ослов отарами???
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14.12.2022 03:25 Ответить
Конечно будет. Зря вы на Кулебу наезжаете - он говорит не как ГШ, а как К.О.

Ракет подсобирают, электрику вынесут, а без нее много не насопротивляешься.
Об этом надо думать уже сейчас, при чем не планами A\B, а планами от A до прости господи, Z.

Но кто об этом будет думать ? Петухи с миллионными зп в набсоветах ? Или Кирюша ? Пора уже президенту Украины А. Ермаку взяться за голову ...
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14.12.2022 00:23 Ответить
Ну электрику уже не вынесут. Это уже очевидно. И армия от электрики не зависит, как и оборонные предприятия.
А вот биомассы действительно у них много...
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14.12.2022 03:22 Ответить
Это вам так кажется, что не зависит, но это заблуждение. Не зависит - день-два. А дальше ?

Армия - это не только солдат в окопе. Армия - это еще и воинская часть, где солдатам начисляют зарплаты при помощи всесторонней интернет-связи (ага, старлинк должен стоять не только у них, а еще и у банка-эмитента, и у провайдера через которого банк-эмитент связывает транзакции с Visa\MC). Армия - это еще и военкоматы, которым нужно через базы мобилизировать новых людей для пополнения личного состава. Армия - это еще и логистика по ее обеспечению, по большей части гражданская. Дизельные электростанции это конечно хорошо, вот только дизель тоже нужно где-то покупать, и я вас наверное удивлю но покупка уже не ведется по тетрадкам за бумажные банкноты.

Оборонные же предприятия стопроцентов зависят от электрики, и вы даже не представляете себе насколько. Как логистически, так и производственно. Только один пресс для литья потребляет электричества как целый квартал.

Кроме того, у нас есть то, чего нет у русских: любовь и гордость к своей армии, которая очень сильно поднимает армейский дух. Конечно ты хочешь и убивать и умирать в окопе, когда в супермаркете каждый второй жмет тебе руку и пропускает вне очереди.

Долгое отсутствие электричества, выработает у населения усталость войной и негативное отношение к армии, что неизбежно, и допускать этого категорически нельзя, это будет фатально.

И напоследок, я вас наверное огорчу, но Одесса уже две недели сидит в основном без света с вынесенной электрикой. И вынесли ее полтора мопеда.
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14.12.2022 13:43 Ответить
На всех оборонных предприятиях генераторы. Всегда так было! Вы, наверно, просто не посещали оборонные предприятия. Там и электричество, и водоснабжение автономное.
Процессинг платежей давно вынесен в облака за пределы Украины (в самом начале войны). Поэтому отсутствие электричества, конечно, несколько затруднит оплаты в отдельной местности, но не остановит платежи в принципе.
Ключевые логистические узлы на автономном электроснабжении и автономной связи.
А у населения эти проблемы вызывают только большую ненависть к врагу, не более...

То что Одесса немного посидит без света на исход войны никак не повлияет. А в моем городе сбивают 99% мопедов, скоро так же будет и в Одессе.
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15.12.2022 08:41 Ответить
На що ж вони, курва, ще наступлять?
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14.12.2022 00:52 Ответить
Кулебі саме таку тему розписали. Одні з ОПи -наступу не буде, інші буде, он уже ударні угрупування формують. Самі лапті зараз тільки зшивають гнилими нитками своє діряве лоскутне одіяло. А вони лякають наступом. Нечисть буде бити ракетами по містам та селам. Більше вони нічого не можуть.
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14.12.2022 02:48 Ответить
Дорогой кремлебот, а кто в ОП говорил, что наступления не будет? Говорили, что нет признаков наступления беларусской армии. А вот про другие наступления ничего не говорилось...
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14.12.2022 03:24 Ответить
********* утворення зі зовнішнім управлінням, тому треба дивитись і слухати, що будуть казати американці чи китайози! Рік назад америкоси три місяці по всіх своїх центральних каналах вламували мосКАЛЛів напасти...
Також сумніваюсь, що щось велике можливе до весни, бо в обісраних "ведмедів" зимою сплячка!
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14.12.2022 05:11 Ответить
На кого працюєш?
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14.12.2022 09:44 Ответить
очевидно ж, що на всіх і на себе! а ти?
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14.12.2022 11:25 Ответить
На двоє бабка ворожила як не умре, то буде жива
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14.12.2022 05:13 Ответить
...ще одін "резиновый" Ванг
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14.12.2022 05:17 Ответить
Просто в Кремле прекрасно понимают, что война проиграна. Единственный способ сохранить власть Путина - навалить побольше трупов россиян. Чтобы россияне с восторгом приняли гениальное решение Путина о выводе остатков российских войск из Крыма и Донбасса ради сохранения "бесценных" жизней выживших. Чем больше трупов россиян будет в наличии к тому моменту, тем больше будет признательность россиян Путину.
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14.12.2022 07:31 Ответить
І кремлівські помийки пишуть, що лиса ****** суровікін буде у лютому у воріт Києва. Хтось влучно написав не у воріт, а на воротах.
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14.12.2022 09:06 Ответить
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14.12.2022 09:42 Ответить
А де це передбачено? У Статуті Збройних Сил?
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14.12.2022 16:13 Ответить
Украине нельзя ждать накопления сил России. Украина должна двигаться по времени быстрее России, чтобы весы победы больше и больше клонились в пользу Украины. То бишь, чем дольше Украина ждет и не атакует, тем больше Россия готовит войск. Украина не должна давать России время на пополнения. Украина должна быстрее воевать. А это износ орудий. Нужно быстрее больше вооружений от Запада, который занимается тыловым обеспечением. Нужно всем быстрее работать. Украинская Армия для Запада - это своя Армия. Нужно ее усиливать намного быстрее, чтобы опережать русских с их мобилизацией. русские тоже готовят своих, чтобы те шли убивать на Запад. Западу нужно ускоряться и нужно максимально сохранять жизни Украинцев ибо это ценный персонал обученный в который инвестировали и это в первую очередь Люди, которые занимаются вышей мерой добродеятели - они защищают весь мир от России, которая не остановится пока не захватит мир, так в их доктрине много вековой по действиям понятно, что они одной линией идут и захватывают все время и при Империи и при СССР и Россия - в форме одно содержание - захватывать мир. У Украины неостается выхода, кроме как уничтожить дронами Путина и Соловьева и Скабееву и т.д. К ним ночью в спальню должен залететь дрон и от этого говна ничего не должно остаться!
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14.12.2022 13:22 Ответить
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