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ВСУ в направлении Сватово-Кременная имеют успехи, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово-Кременная.

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире телемарафона он заявил, что ситуация на этом направлении все еще тяжелая, но контролируемая.

По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, также глушат связь и интернет.

Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы "хлопками" и массово заселяются в селах у линии фронта в дома гражданских, местами мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью.

Читайте также: За последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта, - Гайдай
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Топ комментарии
+15
Які успіхи? Можливо нехай краще про ситуацію на фронті говорять військові, наприклад Генштаб, а не "зелені" "орденоносці". Вже наслухалися абдристовичів, жданових і гайдаїв.
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13.12.2022 21:27
+14
Юезперечно, плюсую. Якщо порахувати, скільки разів ми в цьому напрямку мали успіх, то зараз мали б вже підходити до Владивостока.
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13.12.2022 21:33
+9
він вже 2 тижні тому Кремінну взяв
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13.12.2022 21:22
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він вже 2 тижні тому Кремінну взяв
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13.12.2022 21:22 Ответить
Ваші тікають з Кремінна, ЗСУ в дорозі, не хвилюйся.
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13.12.2022 21:54 Ответить
Які успіхи? Можливо нехай краще про ситуацію на фронті говорять військові, наприклад Генштаб, а не "зелені" "орденоносці". Вже наслухалися абдристовичів, жданових і гайдаїв.
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13.12.2022 21:27 Ответить
Юезперечно, плюсую. Якщо порахувати, скільки разів ми в цьому напрямку мали успіх, то зараз мали б вже підходити до Владивостока.
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13.12.2022 21:33 Ответить
Ага, успіхи, знову з Луганської області майже нічого не лишилося...
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13.12.2022 21:35 Ответить
Камлай шаман
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13.12.2022 21:37 Ответить
Слава ЗСУ - разом переможемо 🙁‼️
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13.12.2022 21:41 Ответить
Хорошая подборка недавно ликвидированных рус зольдат:
https://russoldat.info/category/poteri-rf/tela/
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13.12.2022 22:37 Ответить
Разгрузка снарядов по-руZZки, после взрыва - неплохое аудио:
https://twitter.com/i/status/1602454616289193986
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13.12.2022 22:47 Ответить
Та заткніть його вже хто-небуть. Ну це неможливо.... Вже два місяці у нього День байбака.
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13.12.2022 21:54 Ответить
Так це правда, аналітики пишуть,що Бахмут тримається, а ЗСУ іде на Луганщині вперед хотя прогнозують наступ на Запоріжжі.
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13.12.2022 21:55 Ответить
На полях жижа,танки ледве рухаються...
А диванні експерти шуткують,і пишуть одне і те...
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13.12.2022 21:58 Ответить
Вот уже два месяца гайдай каждый день повторяет эту мантру про успехи зсу и про то ,что они недалеко в нескольких километрах от Кременной или Сватово ,а на деле всё стоит на месте по крайней мере если смотреть на карту .Эти его рассказы про успехи каждодневные уже реально бесит слышать
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13.12.2022 22:07 Ответить
Наш Г.Х.Андерсен
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13.12.2022 22:19 Ответить
Все це добре ,зараз вся увага на Бахмут там пекло.і вже бої на вулицях на околицях міста.Там потрібно вирувнювати ситуацію.Ми розуміємо що хлопці вижимають їх тисячами ,але треба хлопцям підмогти.
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13.12.2022 22:16 Ответить
они уже как 2 месяца бои с северной стороны в бахмуте идут ,так что америку не открыли,карась писал что туда с херс.направления 8 бригад едут на подмогу,посмотрим что с этого выйдет
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13.12.2022 22:29 Ответить
по селах на Волині йде перепис, хто думає за евакуацію, а хто ні....
а так - на волиньскому напрямку без суттевих змін.
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13.12.2022 22:22 Ответить
русня вообще села в белгород.области евакуировали и что?поскорее с беларашки бы полезли да быстро разобраться с ними,что бы блохерам киевским да волынянским легче спалось,за сраных недоразвитых бульбеныков переживать,закрывать с ними вопрос.
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13.12.2022 22:27 Ответить
тe шо ви знаєте за срусню більше ніж всі ми - це помітно...
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13.12.2022 22:34 Ответить
мої сказали - "з місця не зрушимо" - не знаю це гарно чи не гарно,
але, про всяк випадок хлопці десь у лісі накопали схованок на все село і дров понарубали, склали...
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13.12.2022 22:42 Ответить
 
 