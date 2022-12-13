ВСУ в направлении Сватово-Кременная имеют успехи, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово-Кременная.
Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире телемарафона он заявил, что ситуация на этом направлении все еще тяжелая, но контролируемая.
По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, также глушат связь и интернет.
Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы "хлопками" и массово заселяются в селах у линии фронта в дома гражданских, местами мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью.
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А диванні експерти шуткують,і пишуть одне і те...
а так - на волиньскому напрямку без суттевих змін.
але, про всяк випадок хлопці десь у лісі накопали схованок на все село і дров понарубали, склали...