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Германия выделит Украине €50 млн "зимней помощи"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Федеративная Республика Германия предоставит Украине 50 миллионов европомощи, чтобы не разрешить армии РФ заморозить украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Министерства иностранных дел Германии.

"Сегодня Германия обещает еще 50 миллионов евро как зимнюю помощь для Украины. Путин хочет сломить украинцев своей тактикой замораживания. Мы не позволим этому произойти. Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика при свете мобильных телефонов. Что дети делают домашние задания при свечах, в шапке, шарфе и куртке. Вот почему мы мобилизуем помощь для выживания, включая генераторы и трансформаторы", - сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Германия выделит Украине €50 млн зимней помощи 01

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Топ комментарии
+7
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13.12.2022 21:34
+4
Лучше бы он себе веревку купил...
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13.12.2022 21:27
+2
дерьмак- "куплю жене сапоги!"
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13.12.2022 21:25
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дерьмак- "куплю жене сапоги!"
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13.12.2022 21:25 Ответить
Лучше бы он себе веревку купил...
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13.12.2022 21:27 Ответить
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13.12.2022 21:34 Ответить
Дивитесь карту Нiмeччини
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13.12.2022 21:45 Ответить
А кроме срусь.сру других карт нет?
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13.12.2022 21:58 Ответить
https://web.locusmap.app/de/?lat=51.455702&lng=11.747834&z=7
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13.12.2022 22:05 Ответить
А что там собственно надо видеть?
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13.12.2022 22:22 Ответить
Ну если дров на эту сумму---то много конечно дров будет. Если углём---то пусть по ведру но каждому. Мало.
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13.12.2022 22:15 Ответить
МВС: мінімальна вартість розгортання одного «Пункту незламності» -
17 тисяч євро
https://www.radiosvoboda.org/a/news-punkt-nezlamnosti-vartist/32175148.html


счи-тай-те....
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13.12.2022 22:44 Ответить
"Броня" для ЗСУ: перші танки Leopard 1 Україна може отримати через шість тижнів - Handelsblatt

11 квітня 2022,

https://defence-ua.com/news/tanki_leopard_1_dlja_zsu_pershi_mashini_rheinmetall_mozhe_postaviti_cherez_shist_tizhniv_handelsblatt-6900.html
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13.12.2022 22:43 Ответить
Ну звичайно, 50 млн це ж дешевше ніж батарея "Патріотів". А шуму не менше.
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14.12.2022 00:35 Ответить
 
 