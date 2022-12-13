Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя из Европы, - Минэнерго
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Украина рассчитывает на покрытие дефицита электроэнергии за счет импорта ресурса из Европы и нуждается в решении сети системных операторов ENTSO-E об увеличении технических возможностей для этого.
Об этом заявил 13 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационной медиа-платформы "Мы - Украина" в рамках конференции солидарности с украинским народом в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Электроэнергия на сегодняшний день в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта", – сказал глава ведомства.
По его словам, это позволит стабильно пройти зимний период. В то же время он подчеркнул, что для реализации такого проекта необходимо решение ENTSO-E по увеличению пропускной способности межгосударственных сечений.
"На сегодняшний день мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", – подчеркнул Галущенко.
Кроме того, одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии является его финансирование, добавил он.
Как сообщалось со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, НЭК обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину в объеме 500-600 МВт, однако для этого нужен специальный механизм, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. И он в настоящее время разрабатывается.
По его словам, на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе.
Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции солидарности с народом Украины в Париже 13 декабря отметил, что Украина нуждается в импорте э/э из Европы до 2 ГВт.
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В ЄС експортували от такі залишки, щоб була більш гнучка система, як для них, так і для нас.
і тому там електрика перетікає туди-сюди... де треба де не вистачає...сталось так що кацапня вдарила по вузлу, який зав"язаний на Україні і Молдові і тому разом з нашим пропало і там світло...
(це я утрую...але воно начеб-то якось так...ну я так зрозумів розумних людей))) а хто там шо продає так вам і скажуть ))