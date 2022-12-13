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Украина рассчитывает максимально покрыть дефицит электроэнергии, импортируя из Европы, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

Украина рассчитывает на покрытие дефицита электроэнергии за счет импорта ресурса из Европы и нуждается в решении сети системных операторов ENTSO-E об увеличении технических возможностей для этого.

Об этом заявил 13 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире информационной медиа-платформы "Мы - Украина" в рамках конференции солидарности с украинским народом в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Электроэнергия на сегодняшний день в Европе есть, она доступна. В то же время из-за российских обстрелов в украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта", – сказал глава ведомства.

По его словам, это позволит стабильно пройти зимний период. В то же время он подчеркнул, что для реализации такого проекта необходимо решение ENTSO-E по увеличению пропускной способности межгосударственных сечений.

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"На сегодняшний день мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", – подчеркнул Галущенко.

Кроме того, одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии является его финансирование, добавил он.

Как сообщалось со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, НЭК обеспечивает возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину в объеме 500-600 МВт, однако для этого нужен специальный механизм, потому что цена электроэнергии в Европе выше, чем в Украине. И он в настоящее время разрабатывается.

По его словам, на общих коммерческих началах в Украине вряд ли кто-нибудь захочет покупать электроэнергию в Европе.

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Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции солидарности с народом Украины в Париже 13 декабря отметил, что Украина нуждается в импорте э/э из Европы до 2 ГВт.
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Топ комментарии
+5
Вигляда так що під видом західною продадуть свою, але за ціною західної. Як з вугіллям або газом.
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13.12.2022 22:12
+4
Якщо на заході стільки електроенергії, то навіщо вони його імпортували з України?
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13.12.2022 21:47
+4
От якась загадка з цією електроенергією. Зельониє наперебій запевняли, що давно перестали нею торгувати, бо в нас самих не вистачає. А коли кацапи недавно масовано вдарили по нашій системі, то в Молдові пропало 90% електрики... Шо таке?
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13.12.2022 22:00
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Так ви невдоволені що платили весь цей час надто замало?)) Так зараз вам зроблять приємно і підвищать ціну
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13.12.2022 21:43 Ответить
Якщо на заході стільки електроенергії, то навіщо вони його імпортували з України?
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13.12.2022 21:47 Ответить
Вигляда так що під видом західною продадуть свою, але за ціною західної. Як з вугіллям або газом.
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13.12.2022 22:12 Ответить
Мы продавали излишки лектроэнергии по цене, которая устраивала и нас и их.
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13.12.2022 22:22 Ответить
Бо АЕС працюють завжди, і вдень, і вночі, зупинити ядерну реакцію не вийде, але вдень енергії треба більше, тоді підключаються ТЕС, щоб покрити дефіцит.
В ЄС експортували от такі залишки, щоб була більш гнучка система, як для них, так і для нас.
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14.12.2022 02:48 Ответить
От якась загадка з цією електроенергією. Зельониє наперебій запевняли, що давно перестали нею торгувати, бо в нас самих не вистачає. А коли кацапи недавно масовано вдарили по нашій системі, то в Молдові пропало 90% електрики... Шо таке?
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13.12.2022 22:00 Ответить
там так все цікаво...ми ж приєднались до європейсьих мереж (відрізавшись з кровію від руснявих)
і тому там електрика перетікає туди-сюди... де треба де не вистачає...сталось так що кацапня вдарила по вузлу, який зав"язаний на Україні і Молдові і тому разом з нашим пропало і там світло...
(це я утрую...але воно начеб-то якось так...ну я так зрозумів розумних людей))) а хто там шо продає так вам і скажуть ))
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13.12.2022 22:18 Ответить
То пану спеціалісту певно тяжко вимовити "Ротердам".
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13.12.2022 22:36 Ответить
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14.12.2022 05:38 Ответить
 
 