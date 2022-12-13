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Великобритания планирует направить арестованные деньги российских бизнесменов на восстановление Украины, - Клеверли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкції

Правительство Великобритании разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета попавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины.

Об этом заявил глава МИД Джеймс Клеверли в Палате общин британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, речь идет о том, чтобы взять эти активы под контроль как часть репараций для реконструкции Украины.

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арахамиям приготовиться доить абрамовичей теперь уже с другой стороны.
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13.12.2022 22:17 Ответить
Там і горські євреї є під санкціями, так що завгоп теж буде впрягатись на довідки управдома
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13.12.2022 22:37 Ответить
 
 