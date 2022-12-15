USAID передало учебным учреждениям Украины 5 тысяч ноутбуков
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Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 5 тысяч ноутбуков для учебных учреждений Украины.
Об этом агентство сообщило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"USAID доставило 5 тыс ноутбуков, бесплатно предоставленных HP, Глобальной бизнес-коалицией по вопросам образования и Microsoft в учебные учреждения по всей Украине.
Это поможет учащимся и студентам продолжать образование в военное время. Несмотря на жестокое нападение Кремля, молодежь Украины настроена на суверенное и демократическое будущее", - говорится в сообщении.
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+7 Evgeny N
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0"
"В восьмом созыве (2014-2019) Верховной Рады Владислав на общественных началах был помощником парламентария Давида Маркарьяна из БПП"
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Хорошие учителя, а привычка мародерить ещё с тех времён видимо осталась.
А тепер "контрольний в макітру": що "змародерив" лідер БПП?
Ну а по решті питань, я так розумію, сказати нема чого і заперечень немає, так?
Але я використовую ольгінсько-подоляковськи наративи для спілкування з тими, хто їх просуває. В них методички дуже часто змінюються і так весело спостерігати за тим, як вони намагаються самі собі заперечувати
Остановитесь!