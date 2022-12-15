USAID передало учебным учреждениям Украины 5 тысяч ноутбуков

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило 5 тысяч ноутбуков для учебных учреждений Украины.

Об этом агентство сообщило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"USAID доставило 5 тыс ноутбуков, бесплатно предоставленных HP, Глобальной бизнес-коалицией по вопросам образования и Microsoft в учебные учреждения по всей Украине.

Это поможет учащимся и студентам продолжать образование в военное время. Несмотря на жестокое нападение Кремля, молодежь Украины настроена на суверенное и демократическое будущее", - говорится в сообщении.

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